FalconX launches OTC crypto options electronic trading platform, supporting BTC, ETH, SOL, and HYPE 2025/09/29

PANews reported on September 29th that, according to The Block , FalconX announced the launch of Electronic Options , offering electronic execution and API access for over-the-counter crypto options, supporting 24/7 trading. The platform, aimed at institutions, utilizes a RFQ model and proprietary liquidity. Initially, it covers BTC , ETH , SOL , and HYPE , and offers matrix-style multi-leg strategy construction. Additional altcoins will be added in the future. Talos has already taken the lead in API integration.