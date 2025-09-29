Expert Says Resilience That XRP Shows Doesn’t Happen by Accident

Vandell Aljarrah, the co-founder of Black Swan Capitalist, highlights XRP remarkable resilience in the crypto market since 2013. In a recent X post, Aljarrah stated that XRP traded at just $0.00589 in August 2013.
سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب سایت از منابع عمومی گردآوری شده اند و صرفاً به منظور اطلاع رسانی ارائه می شوند. این مطالب لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل service@support.mexc.com با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به روزبودن اطلاعات ارائه شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید بهعنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.