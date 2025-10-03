ECB kiest dienstverleners voor digitale euro: belangrijke stap richting invoering

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de eerste dienstverleners geselecteerd die een cruciale rol gaan spelen in de voorbereidingen van de digitale euro. Het gaat om bedrijven die verantwoordelijk worden voor vijf essentiële onderdelen van de digitale munt, variërend van veiligheid en fraudebestrijding tot app-ontwikkeling en offline betaaloplossingen. De selectie volgt op een aanbestedingsronde die startte op 3 januari 2024. De uitkomst markeert een belangrijke stap in de voorbereidende fase, maar betekent nog niet dat de digitale euro ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. Die beslissing hangt af van de goedkeuring van de Europese wetgeving en een latere beslissing van de Raad van Bestuur van de ECB. Welke bedrijven zijn geselecteerd voor de digitale euro? De ECB heeft raamovereenkomsten afgesloten met de volgende partijen: Alias lookup (gebruikersidentificatie): Sapient GmbH & Tremend Software Consulting S.R.L, equensWorldline Risico- en fraudebeheer: Feedzai, Capgemini Deutschland App-ontwikkeling en software development kit (SDK): Almaviva SpA & Fabrick SpA, Sapient GmbH & Tremend Software Consulting S.R.L Offline oplossing: Giesecke+Devrient, tweede partij wordt later bekendgemaakt Veilige uitwisseling van betaalinformatie: Senacor FCS, equensWorldline De eerste genoemde partij in elke categorie krijgt de voorkeur. Pas als die niet kan leveren, wordt de tweede partij ingeschakeld. Dit is het resultaat van een nieuwe testfase. Wat betekenen deze contracten? De raamovereenkomsten bevatten nog geen betalingen. Ze zijn bedoeld om de ECB flexibiliteit te geven in het verdere proces. Dat betekent dat onderdelen later kunnen worden aangepast of uitgebreid, afhankelijk van de definitieve Digitale Euro Verordening. Belangrijk is dat de ontwikkeling van de technologie pas volledig op gang komt als de ECB formeel besluit naar de volgende fase te gaan. Dat besluit is afhankelijk van politieke goedkeuring en draagvlak in de Europese Unie. Voorlopig heerst er nog onenigheid onder de lidstaten. Digitale euro nog geen gelopen race Hoewel de selectie van bedrijven een duidelijk signaal is dat de ECB voorbereidingen serieus neemt, is de digitale euro nog geen vaststaand feit. De centrale bank benadrukt dat pas na de goedkeuring van de Europese wetgeving en een formele beslissing van de Raad van Bestuur verdere stappen worden gezet. De digitale euro moet een aanvulling worden op contant geld en elektronische betalingen. Het project is bedoeld om Europese soevereiniteit in het betalingsverkeer te versterken, innovatie te stimuleren en een publiek alternatief te bieden naast commerciële oplossingen zoals creditcards of bigtech-betaaldiensten. Maar het is de vraag wat de precieze invulling gaat zijn. Want wie krijgt de voordelen, wie gaat wat bepalen. En bovenal: wie gaat profiteren? Dit soort vragen moeten worden beantwoord. Elke lidstaat heeft andere prioriteiten. Politieke en maatschappelijke discussie De komst van de digitale euro blijft onderwerp van discussie. Voorstanders zien de munt als een noodzakelijke modernisering van het Europese betalingsverkeer en een manier om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse aanbieders. Critici vrezen echter voor meer toezicht op transacties en mogelijke privacyproblemen. Met de keuze voor gespecialiseerde dienstverleners op het gebied van veiligheid, fraudebestrijding en offline betalingen probeert de ECB deze zorgen weg te nemen. Toch blijft de vraag of burgers en bedrijven bereid zijn een digitale euro te omarmen. Conclusie De selectie van dienstverleners markeert een belangrijke mijlpaal in het project rond de digitale euro. Tegelijkertijd onderstreept de ECB dat dit nog slechts een voorbereidende stap is. Of de digitale munt er daadwerkelijk komt, hangt volledig af van politieke besluitvorming en maatschappelijke acceptatie in de komende jaren. De digitale euro lijkt wel weer een stapje dichterbij. Het kiezen van (tech)partners is een stap die sowieso gezet moet worden als dit nieuwe project ooit echt van de grond moet komen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht ECB kiest dienstverleners voor digitale euro: belangrijke stap richting invoering is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de eerste dienstverleners geselecteerd die een cruciale rol gaan spelen in de voorbereidingen van de digitale euro. Het gaat om bedrijven die verantwoordelijk worden voor vijf essentiële onderdelen van de digitale munt, variërend van veiligheid en fraudebestrijding tot app-ontwikkeling en offline betaaloplossingen. De selectie volgt op een aanbestedingsronde die startte op 3 januari 2024. De uitkomst markeert een belangrijke stap in de voorbereidende fase, maar betekent nog niet dat de digitale euro ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. Die beslissing hangt af van de goedkeuring van de Europese wetgeving en een latere beslissing van de Raad van Bestuur van de ECB. Welke bedrijven zijn geselecteerd voor de digitale euro? De ECB heeft raamovereenkomsten afgesloten met de volgende partijen: Alias lookup (gebruikersidentificatie): Sapient GmbH & Tremend Software Consulting S.R.L, equensWorldline Risico- en fraudebeheer: Feedzai, Capgemini Deutschland App-ontwikkeling en software development kit (SDK): Almaviva SpA & Fabrick SpA, Sapient GmbH & Tremend Software Consulting S.R.L Offline oplossing: Giesecke+Devrient, tweede partij wordt later bekendgemaakt Veilige uitwisseling van betaalinformatie: Senacor FCS, equensWorldline De eerste genoemde partij in elke categorie krijgt de voorkeur. Pas als die niet kan leveren, wordt de tweede partij ingeschakeld. Dit is het resultaat van een nieuwe testfase. Wat betekenen deze contracten? De raamovereenkomsten bevatten nog geen betalingen. Ze zijn bedoeld om de ECB flexibiliteit te geven in het verdere proces. Dat betekent dat onderdelen later kunnen worden aangepast of uitgebreid, afhankelijk van de definitieve Digitale Euro Verordening. Belangrijk is dat de ontwikkeling van de technologie pas volledig op gang komt als de ECB formeel besluit naar de volgende fase te gaan. Dat besluit is afhankelijk van politieke goedkeuring en draagvlak in de Europese Unie. Voorlopig heerst er nog onenigheid onder de lidstaten. Digitale euro nog geen gelopen race Hoewel de selectie van bedrijven een duidelijk signaal is dat de ECB voorbereidingen serieus neemt, is de digitale euro nog geen vaststaand feit. De centrale bank benadrukt dat pas na de goedkeuring van de Europese wetgeving en een formele beslissing van de Raad van Bestuur verdere stappen worden gezet. De digitale euro moet een aanvulling worden op contant geld en elektronische betalingen. Het project is bedoeld om Europese soevereiniteit in het betalingsverkeer te versterken, innovatie te stimuleren en een publiek alternatief te bieden naast commerciële oplossingen zoals creditcards of bigtech-betaaldiensten. Maar het is de vraag wat de precieze invulling gaat zijn. Want wie krijgt de voordelen, wie gaat wat bepalen. En bovenal: wie gaat profiteren? Dit soort vragen moeten worden beantwoord. Elke lidstaat heeft andere prioriteiten. Politieke en maatschappelijke discussie De komst van de digitale euro blijft onderwerp van discussie. Voorstanders zien de munt als een noodzakelijke modernisering van het Europese betalingsverkeer en een manier om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse aanbieders. Critici vrezen echter voor meer toezicht op transacties en mogelijke privacyproblemen. Met de keuze voor gespecialiseerde dienstverleners op het gebied van veiligheid, fraudebestrijding en offline betalingen probeert de ECB deze zorgen weg te nemen. Toch blijft de vraag of burgers en bedrijven bereid zijn een digitale euro te omarmen. Conclusie De selectie van dienstverleners markeert een belangrijke mijlpaal in het project rond de digitale euro. Tegelijkertijd onderstreept de ECB dat dit nog slechts een voorbereidende stap is. Of de digitale munt er daadwerkelijk komt, hangt volledig af van politieke besluitvorming en maatschappelijke acceptatie in de komende jaren. De digitale euro lijkt wel weer een stapje dichterbij. Het kiezen van (tech)partners is een stap die sowieso gezet moet worden als dit nieuwe project ooit echt van de grond moet komen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht ECB kiest dienstverleners voor digitale euro: belangrijke stap richting invoering is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.