Dogecoin koers boven crucial $0,251 niveau – traders mikken op doorbraak naar $0,264

Een regelrechte opmars heeft de Dogecoin koers boven het cruciale $ 0,251 niveau gebracht. Het vasthouden boven dit niveau lijkt nu een verdere koersexplosie mogelijk te maken. Wat gaat Dogecoin koers doen in oktober? Oktober heeft zijn bijnaam Uptober nu al waargemaakt. In slechts een aantal dagen tijd wist het grootste gedeelte van de cryptomarkt namelijk aanzienlijke winsten te noteren. In 24 uur tijd wist de market cap van de hele markt al met 1,5% te stijgen richting de $ 4,14 biljoen. Grootheden zoals Bitcoin stegen ook al meer dan 10% en ook Ethereum maakte indruk met een stijging van 14%. Bitcoin en Ethereum koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap Een van de grote winnaars binnen deze cryptomarkt was echter Dogecoin. Dit project steeg namelijk al meer dan 14,14%. Eind september testte Dogecoin zijn ondersteuning bij de $ 0,20 nog, sindsdien is het al meer dan 25% gestegen. Het zorgde ervoor dat deze Dogecoin koers boven de belangrijke $ 0,251 uitkwam. Standhouding boven dit niveau lijkt nu aanhoudende winsten mogelijk te maken. Dogecoin koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap Dogecoin nieuws: Dogecoin koers doorbreekt belangrijk weerstandsniveau Nu de DOGE koers voorbij zijn weerstand van de $ 0,251 is gestegen, lijkt er een aanzienlijke opmars voor Dogecoin mogelijk te zijn. Definitieve standhouding boven dit niveau kan namelijk een koersrally in gang zetten. Vanaf dit niveau kan er verder gestegen worden richting de weerstand van de $ 0,262. Zolang de Dogecoin koers in staat is om deze ondersteuning rond de $ 0,251 in stand te houden, kan het meerdere pogingen doen om zijn weg omhoog voort te zetten. Een stijging richting de $ 0,34 lijkt in dat geval nabij te zijn. Als er nu gekeken wordt naar technische indicatoren, heeft de recente koersstijging ervoor gezorgd dat er voornamelijk koopsignalen zijn terug te vinden. Op dit moment geeft alleen de momentum indicator namelijk nog een verkoopsignaal af. De koers is nu echter boven al zijn EMA’s uitgestegen en ook de RSI is begonnen aan een stijging richting het gebied van hoge koopdruk. De nabije toekomst voor Dogecoin ziet er dan ook erg optimistisch uit. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Altcoin season kan Dogecoin aan grote winsten helpen Nu de Dogecoin koers zich in een optimistische fase bevindt, gaat een nieuwe altcoin season erg interessant worden voor DOGE. De altcoin season index bevindt zich op dit moment rond de 71, wat betekent dat een altcoin season nabij lijkt te zijn. Altcoin season index bevindt zich op 71 – bron: Blockchaincenter Als meme coin kan Dogecoin excelleren tijdens een altcoin season. Als een altcoin season plaatsvindt tijdens deze optimistische fase voor Dogecoin kunnen winsten richting de $ 0,48 zeker een mogelijkheid worden. Dogecoin is in het geval van een altcoin season zeker niet het enige meme coin project dat dat grote winsten door kan maken. Juist een nieuw crypto project met een lage market cap dat zich voortbouwt op Dogecoin kan in dat geval namelijk indruk gaan maken. Een voorbeeld van een dergelijk project is Maxi Doge, een nieuwe crypto die in korte tijd al een grote community van investeerders wist op te bouwen. Maxi Doge ($ MAXI) – sterkere neefje van DOGE Maxi Doge bevindt zich nog in zijn presale fase, maar wist tijdens deze presale fase al indruk te maken met zijn hilarische vormgeving en duidelijke tokenomics. Dit zorgde ervoor dat er binnen korte tijd meer dan $ 2 miljoen aan investeringen werd opgehaald. Maxi Doge vormt het sterkere neefje van DOGE. Dit betekent dat het schattige Doge meme transformeert in een brute bodybuilder versie. Op deze manier omarmt het de zogenaamde gymbro cultuur. Ook zet dit project volledig in op x1000 meme coin mogelijkheden. Op deze manier omarmt het de gemiddelde mindset van een meme coin trader. Over +$2.5M raised. We digging for those green candles , fam. pic.twitter.com/kOa2FRFFoB — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 1, 2025 Naast deze hilarische vormgeving maakte Maxi Doge ook indruk via zijn duidelijke tokenomics. Dit project heeft namelijk duidelijk aangegeven dat het een totale token voorraad heeft van iets meer dan 150 miljard tokens, en dat 40% hiervan te koop zal zijn tijdens de presale fase. De resterende token voorraad wordt verdeeld over 25% voor het Maxi fonds, 40% voor marketing, 15% voor liquiditeit, 15% voor ontwikkeling en 5% voor staking en beloningen. De presale van Maxi Doge heeft inmiddels al meer dan $ 2,7 miljoen aan investeringen weten op te halen. Een duidelijk signaal dat men onder de indruk is van dit project. Deze presale maakt gebruik van de stijgende prijsstrategie. Dit betekent dat investeerders nu nog maar kort de tijd hebben om $MAXI token te kopen tegen de lage prijs van $ 0,00002605 per stuk. Investeerders zullen zich daarom moeten haasten om zich aan te sluiten bij dit veelbelovende presale project. Nu naar Maxi Doge Het bericht Dogecoin koers boven crucial $0,251 niveau – traders mikken op doorbraak naar $0,264 is geschreven door Joeri van Kuppeveld en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Dogecoin koers boven crucial $0,251 niveau – traders mikken op doorbraak naar $0,264

Het bericht Dogecoin koers boven crucial $0,251 niveau – traders mikken op doorbraak naar $0,264 is geschreven door Joeri van Kuppeveld en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Ethereum unveils roadmap focusing on scaling, interoperability, and security at Japan Dev Conference

Ethereum unveils roadmap focusing on scaling, interoperability, and security at Japan Dev Conference

The post Ethereum unveils roadmap focusing on scaling, interoperability, and security at Japan Dev Conference appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Takeaways Ethereum’s new roadmap was presented by Vitalik Buterin at the Japan Dev Conference. Short-term priorities include Layer 1 scaling and raising gas limits to enhance transaction throughput. Vitalik Buterin presented Ethereum’s development roadmap at the Japan Dev Conference today, outlining the blockchain platform’s priorities across multiple timeframes. The short-term goals focus on scaling solutions and increasing Layer 1 gas limits to improve transaction capacity. Mid-term objectives target enhanced cross-Layer 2 interoperability and faster network responsiveness to create a more seamless user experience across different scaling solutions. The long-term vision emphasizes building a secure, simple, quantum-resistant, and formally verified minimalist Ethereum network. This approach aims to future-proof the platform against emerging technological threats while maintaining its core functionality. The roadmap presentation comes as Ethereum continues to compete with other blockchain platforms for market share in the smart contract and decentralized application space. Source: https://cryptobriefing.com/ethereum-roadmap-scaling-interoperability-security-japan/
Ethereum Price Prediction: ETH Targets $10,000 In 2026 But Layer Brett Could Reach $1 From $0.0058

Ethereum Price Prediction: ETH Targets $10,000 In 2026 But Layer Brett Could Reach $1 From $0.0058

Ethereum price predictions are turning heads, with analysts suggesting ETH could climb to $10,000 by 2026 as institutional demand and network upgrades drive growth. While Ethereum remains a blue-chip asset, investors looking for sharper multiples are eyeing Layer Brett (LBRETT). Currently in presale at just $0.0058, the Ethereum Layer 2 meme coin is drawing huge [...] The post Ethereum Price Prediction: ETH Targets $10,000 In 2026 But Layer Brett Could Reach $1 From $0.0058 appeared first on Blockonomi.
Ripple CTO Explains How Paying with Bitcoin Makes Sense as Its Price Climbs

Ripple CTO Explains How Paying with Bitcoin Makes Sense as Its Price Climbs

Ripple CTO explains why Bitcoin payments make sense amid price surge. Schwartz clarifies Ripple’s stance on Bitcoin amid network upgrade debates. Bitcoin’s rising value: Why paying with Bitcoin might be smart. Ripple’s Chief Technology Officer, David Schwartz, recently addressed an intriguing question about the utility of Bitcoin in payments, especially considering its rising price. This came after Jack Dorsey’s tweet, which announced that Square had launched Bitcoin payments for its four million U.S. merchants. The service, which comes with zero processing fees until 2027, allows businesses to accept Bitcoin in various forms, such as BTC to BTC, BTC to fiat, and fiat to BTC. A key question posed on X was, “Who would pay in Bitcoin knowing how much its price could rise in the future?” In his response, Schwartz offered a straightforward answer: “everyone.” According to Schwartz, the fundamental reason for using Bitcoin as a payment method is that people are willing to spend the asset that the person receiving the payment values the most. He explained that users can capture the expected future value of Bitcoin’s price today when they spend or sell it. Everyone. You want to pay for things with the asset the person you are paying most wants to receive. You get the full expected value of that future appreciation today when you sell/spend. That's why the price is so high now. — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) November 11, 2025 Also Read: Shiba Inu’s Struggles Persist Despite Significant Exchange Outflows Bitcoin’s Rising Value and Its Impact on Payments At the time of Schwartz’s comments, Bitcoin was priced at $105,104, and there were predictions that it could increase further. This surge in value has sparked debate about whether it makes sense to spend Bitcoin now or hold on to it for greater potential gains. Schwartz’s argument is that the increasing value of Bitcoin today is part of why its price continues to rise. When people choose to spend Bitcoin, they’re essentially getting the full value of its future appreciation in the present. Square’s new Bitcoin payment feature offers businesses more flexibility, providing them with several options for transactions. The fact that there are no fees until 2027 makes Bitcoin even more attractive to merchants. However, the larger question remains whether consumers will continue to use Bitcoin for payments or hold onto it in hopes of higher future prices. David Schwartz Speaks Out on the Bitcoin Debate David Schwartz, Ripple’s CTO, recently distanced himself and Ripple from the XRP community’s views on Bitcoin. His comments came amid discussions about Bitcoin Core 30, which will raise the OP_RETURN data cap to 4MB. While some believe this will enhance efficiency, others worry about potential network congestion and decentralization risks. Schwartz’s remarks emphasize the ongoing divide between Bitcoin and XRP advocates, particularly concerning scalability and network security. While Bitcoin’s rising value dominates discussions around payments, Ripple’s focus remains on offering scalable, efficient solutions for cross-border transactions via the XRP Ledger. As Bitcoin’s price continues to climb, experts like Schwartz highlight that the decision to use it for payments is ultimately tied to its perceived future value. This dynamic could shape the future of how cryptocurrencies are used in commerce. Also Read: Canary XRP ETF Cleared for Nasdaq Listing – Here’s What We Know The post Ripple CTO Explains How Paying with Bitcoin Makes Sense as Its Price Climbs appeared first on 36Crypto.
