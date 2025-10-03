Data: Ethereum Treasury and spot ETFs hold over 10% of total circulating supply نویسنده: PANews 2025/10/03 23:58 اشتراک

PANews reported on October 3 that according to data from the strategythreserve platform, the combined holdings of the two major categories of Ethereum treasury companies and spot ETFs have accounted for 10.11% of the total circulating supply of Ethereum, breaking the important 10% mark for the first time.