Coinbase CEO: Coinbase always puts compliance and customer trust first 2025/10/04

PANews reported on October 4th that Coinbase co-founder and CEO Brian Armstrong stated that the company has always prioritized compliance and customer trust, and stated that a national trust company charter is the next step in integrating crypto and traditional finance. Coinbase announced this morning that it has applied for a national trust company charter from the U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) , seeking federal oversight and unified rules.