CME Group kondigt 24/7 handel in cryptoderivaten aan vanaf 2026

In oktober 2025 kondigde CME Group aan dat het van plan is om vanaf "begin 2026" een verregaande uitbreiding van zijn handelsdienst aan te bieden: cryptoderivaten (futures en opties) zullen 24 uur per dag, 7 dagen per week verhandelbaar worden. Mits goedkeuring door regelgevers. Dat is een ingrijpende stap voor de toonaangevende derivatenbeurs, want tot nu toe waren er officiële handelsstoppen tijdens weekenden, feestdagen en buiten kantooruren. CME zegt dat de druk vanuit klanten is gegroeid: marktdeelnemers willen hun risico 24/7 kunnen beheren, niet slechts tijdens traditionele handelsuren. Wat houdt het plan van CME Group precies in? CME kondigde aan dat de cryptoderivaten verhandeld zullen worden op zijn elektronische platform CME Globex, continu. Met slechts een wekelijkse onderhoudsperiode van ten minste twee uur op een weekendmoment. Tijdens handelsactiviteit in het weekend of op feestdagen zal de verhandelde order worden geboekt met de handelsdatum van de eerstvolgende werkdag; clearing, settlement en rapportage volgen dan op de eerstvolgende werkdag. CME benadrukt dat dit nieuwe regime geldt voor alle cryptoproducten die al op de beurslijst staan — dus niet alleen Bitcoin en Ethereum, maar ook toekomstige contracten op Solana (SOL) en XRP, die binnenkort worden gelanceerd. Financial data ondersteunt de timing: in september 2025 rapporteerde CME een notioneel open interest van $39 miljard in cryptoderivaten. Bovendien groeide het aantal contracten en de handelsvolumes fors, mede dankzij toegenomen institutionele deelname. Obstakels: de Amerikaanse shutdown De grootste hobbel op de route is de vereiste goedkeuring door Amerikaanse toezichthouders, in het bijzonder de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Maar de CFTC functioneert momenteel op minimale bezetting vanwege een lopende shutdown van de federale overheid in Washington. Door de bezuinigingen is het onwaarschijnlijk dat de regulator op korte termijn grote nieuwe toepassingen kan doorvoeren. Tijdens een gezamenlijk rondetafelgesprek van de SEC en CFTC zei CME’s CEO Terrence Duffy dat “de markt 24/7 zal eisen” en dat crypto het natuurlijkste pad is om daar te komen. Toch is het nog niet zeker of de goedkeuring op tijd komt om de plannen op schema in te voeren. Historisch gezien is een langdurige shutdown ongewoon, de langste in de recente Amerikaanse geschiedenis duurde 35 dagen. Maar aangezien er op het moment van aankondiging nog geen concreet financieel akkoord op tafel lag, bestaat er onzekerheid over of de shutdown vóór 2026 beëindigd zal zijn. Belang en implicaties Als CME deze stap daadwerkelijk zet, dan overbrugt het een spanning die al lange tijd bestaat tussen traditionele financiële markten (met vaste handelsuren) en de cryptomarkt (die non-stop leeft). De verandering kan: – Liquide markten dichter bij 24/7 handelen brengen, waardoor prijsgaps en openingsschokken afnemen – Institutionele spelers meer vertrouwen geven om risico’s continu te hedgen – Concurrentiepositie van gereguleerde beurzen versterken ten opzichte van offshore platforms die al non-stop handelen mogelijk maken Toch zijn de uitdagingen niet gering: operationele infrastructuur moet op 24/7 belast kunnen worden, risicomanagement moet real time plaatsvinden, en clearing/staffing moeten worden aangepast. Daarbij blijft het cruciaal dat toezichthouders adequaat toezicht kunnen houden, ook buiten traditionele uren. Plannen van CME Group Of CME's plan op tijd werkelijkheid wordt, hangt sterk af van de heropening van de Amerikaanse overheid en de capaciteit van de CFTC om beleids- en technische goedkeuringen te versnellen. Mochten de regelgevers traag blijven, dan kan de implementatie vertragen of worden aangepast. Toch weerspiegelt dit initiatief een bredere trend: de institutionele opname van crypto-derivaten is in volle gang, en marktpartijen verwachten steeds meer flexibiliteit en consistentie. Als CME daadwerkelijk 24/7 cryptoderivatenhandel mogelijk maakt, kan dat een mijlpaal worden in de fusie van traditionele en digitale financiële markten. Het bericht CME Group kondigt 24/7 handel in cryptoderivaten aan vanaf 2026 is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.