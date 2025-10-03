Bugün Bir Altcoinde Spot ETF’lerin Onaylanması Gerekiyordu: Neden Hala Onay Gelmedi? Uzmanlar Açıkladı

Bloomberg analisti James Seyffart, Litecoin ETF başvurusu için belirlenen son tarihin geçerliliğini yitirmiş olabileceğini açıkladı. Normal şartlarda Canary’nin 19b-4 başvurusunun bugün tamamlanması gerekiyordu. Ancak Seyffart, SEC’in tüm ürünler için yeni kabul edilen “genel listeleme standartları” altında dosya sunulmasını istediğini ve bu nedenle tarihin önemini kaybetmiş olabileceğini belirtti. Seyffart ayrıca, ABD hükümetinin kapanmasının sürece ciddi belirsizlik […] Kaynak: Bitcoinsistemi.com Bloomberg analisti James Seyffart, Litecoin ETF başvurusu için belirlenen son tarihin geçerliliğini yitirmiş olabileceğini açıkladı. Normal şartlarda Canary’nin 19b-4 başvurusunun bugün tamamlanması gerekiyordu. Ancak Seyffart, SEC’in tüm ürünler için yeni kabul edilen “genel listeleme standartları” altında dosya sunulmasını istediğini ve bu nedenle tarihin önemini kaybetmiş olabileceğini belirtti. Seyffart ayrıca, ABD hükümetinin kapanmasının sürece ciddi belirsizlik […] Kaynak: Bitcoinsistemi.com