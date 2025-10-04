The post Bitwise Files S-1 for Aptos ETF appeared first on Coinpedia Fintech News
Bitwise CEO Hunter Horsley has announced the firm has filed an S-1 for an Aptos ETF, marking a major move for the blockchain’s ecosystem. While the team remains quiet due to regulatory guidelines, Horsley said he’s excited about Aptos’s growing momentum. The filing hints at strong confidence in Aptos as one of the fastest-growing blockchains right now. Investors are watching as Bitwise takes this bold step into the ETF space.
