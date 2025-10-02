Bitcoin Kicks Off ‘Uptober’ With Fresh Trip Above $118,000 As Crypto Market Cap Crosses $4.1 Trillion نویسنده: Coinstats 2025/10/02 01:42 اشتراک

The Bitcoin (BTC) price has started the celebrated month of ‘Uptober’ with a strong push above the $118,000 mark. The Bitcoin (BTC) price has started the celebrated month of ‘Uptober’ with a strong push above the $118,000 mark.