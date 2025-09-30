Big Money Dumps Bitcoin – But Is The ‘Alt‑Season’ Narrative Overblown? نویسنده: Coinstats 2025/09/30 23:41 اشتراک

Crypto funds have logged $812M weekly outflows, driven by Bitcoin and Ethereum, while Solana and XRP have recorded inflows. Strong U.S. data has shifted rate expectations, and discussion about a potential altseason has persisted despite thinner altcoin liquidity.