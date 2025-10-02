Bakkt stijgt 17% na koersdoelverhoging, rally +170% in 2 weken

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De aandelen van Bakkt Holdings hadden opnieuw een sterke dag. Met een stijging van 17 procent zette het bedrijf zijn mooie rally neer van meer dan 170 procent in de afgelopen twee weken. De stijging kwam nadat Benchmark zijn jaarlijkse koersdoel voor Bakkt meer dan verdrievoudigde, van 13 naar 40 dollar en het aandeel bestempelde als een aantrekkelijke koop. Koersdoel van Benchmark geeft nieuwe impuls Analist Mark Palmer van Benchmark benadrukte dat Bakkt relatief goedkoop oogt in vergelijking met sectorgenoten. Waar Coinbase en Robinhood gewaardeerd worden tegen veel hogere waardes, handelt Bakkt volgens schattingen nog steeds tegen slechts 9,9 keer de verwachte EBITDA voor 2026. Volgens Palmer liggen de grootste kansen voor Bakkt in drie onderwerpen, namelijk crypto infrastructuur, betalingen met stablecoins en de nieuwe Bitcoin treasury-strategie. Dit sluit aan bij de koerswijziging onder leiding van CEO Akshay Naheta. Nieuwe strategie wekt vertrouwen Bakkt heeft de afgelopen maanden zijn bedrijfsmodel aangescherpt. Zo verkocht het bedrijf eerder dit jaar zijn loyaliteit beloning divisie, waarmee het zich volledig kan richten op kernactiviteiten zoals crypto opslag en betaling infrastructuur. Ook de verkoop van andere onderdelen moet leiden tot meer efficiëntie en lagere kosten. Benchmark verwacht dat Bakkt hierdoor in de eerste helft van 2026 winstgevend kan worden. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie is het opbouwen van een Bitcoin reserve. Door overtollige cash en toekomstige financiering opbrengsten in digitale assets te beleggen, wil Bakkt zichzelf positioneren als een brug tussen traditionele instituties en de nieuwe digitale economie. Bestuurlijke versterking en marktreactie Naast de strategische verschuiving viel ook de uitbreiding van de raad van bestuur in de smaak. Zo werd fintech investeerder Mike Alfred recent benoemd. Alfred heeft ervaring met zowel financiële dienstverlening als blockchain analyse en moet zorgen voor meer discipline in de besluitvorming. Beleggers reageerden enthousiast. Voor het eerst sinds januari brak Bakkt door de grens van 30 dollar, een flinke omkering na een periode waarin het aandeel maandenlang onder de 10 dollar was. Deze koersbeweging zorgde ervoor dat de Relative Strength Rating van Bakkt door Investor’s Business Daily werd verhoogd naar ongeveer 95, waarmee het aandeel behoort tot de sterkst presterende aandelen van dit moment. Vooruitzichten en risico’s Ondanks de spectaculaire stijging is Bakkt nog altijd ver verwijderd van zijn piek van meer dan 1.000 dollar in 2021. 