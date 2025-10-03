Australia’s Fitell Adds 216.8M $PUMP to Solana Treasury – Stock Sinks 14% on Debut Buy نویسنده: Coinstats 2025/10/03 01:57 اشتراک

Fitell has disclosed a $1.5M purchase of 216.8M PUMP and advanced a broader Solana strategy with staking, custody, and DeFi, while tracked institutions report nearly 18M SOL. Fitell news spans Pump and Solana activity.