Altcoin Season Rotation Lifts PancakeSwap, BNB, Story – But Can Momentum Hold? نویسنده: Coinstats 2025/10/04 00:58 اشتراک

Altcoin season has redirected capital to PancakeSwap, BNB, and Story. Supply burns and feature rollouts have supported CAKE, fee reductions and ecosystem use have supported BNB, and decentralized IP infrastructure has supported Story as volumes and key levels have been tested.