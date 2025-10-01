ABD’de Hükümet Kapanma Krizi Öncesi Son Saatler: Donald Trump Sıcak Açıklama Yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan bütçe kriziyle ilgili yaptığı açıklamada hükümetin kapanmasının “kaçınılmaz olmadığını” ancak “çok olası” olduğunu söyledi. Trump, “Hükümetin kapanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullansa da taraflar arasındaki derin anlaşmazlık nedeniyle kriz büyüyor. Kongre’deki Demokratlar, yaz aylarında Cumhuriyetçilerin yaptığı sağlık harcamaları kesintilerinin geri alınmasını ve bu yıl sona erecek Obamacare sübvansiyonlarının uzatılmasını talep ediyor. Cumhuriyetçi […] Kaynak: Bitcoinsistemi.com ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan bütçe kriziyle ilgili yaptığı açıklamada hükümetin kapanmasının “kaçınılmaz olmadığını” ancak “çok olası” olduğunu söyledi. Trump, “Hükümetin kapanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullansa da taraflar arasındaki derin anlaşmazlık nedeniyle kriz büyüyor. Kongre’deki Demokratlar, yaz aylarında Cumhuriyetçilerin yaptığı sağlık harcamaları kesintilerinin geri alınmasını ve bu yıl sona erecek Obamacare sübvansiyonlarının uzatılmasını talep ediyor. Cumhuriyetçi […] Kaynak: Bitcoinsistemi.com