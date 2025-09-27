A whale bought over $1 million worth of APEX in the past hour, and currently has a floating profit of over $200,000. نویسنده: PANews 2025/09/27 15:19 اشتراک

PANews reported on September 27 that according to Onchain Lens monitoring, in the past hour, a whale spent 1.029 million USDT to buy 489,376 APEX at a price of US$2.1, and currently has a floating profit of more than US$200,000.