1 miljard XRP verdwijnt uit Ripple-escrow: wat gebeurt er?

صرافیDEX+
خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرز500Xپس اندازرویدادها
بیشتر
رویداد ELIZAOS
@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram   Op donderdag is er opnieuw 1 miljard XRP (XRP) vrijgegeven uit Ripples escrow-reserve. Deze gebruikelijke maar altijd beladen beweging roept opnieuw vragen op binnen de XRP-community. Waarom gebeurt deze vrijgave nu, wat doet Ripple met de vrijgekomen tokens, en hoe transparant is het beheer van de reserves? Laten we eens kijken naar de implicaties van deze escrow-beweging, de mogelijke scenario’s voor verkoop of partnerschappen, en het belang van openheid rond Ripple’s tokenbeheer. Token ontgrendeling veroorzaakt veel onrust De ontgrendeling van 1 miljard XRP vond plaats binnen een uur, verdeeld over vier transacties (twee van 400 miljoen en twee van 100 miljoen). Deze actie is onderdeel van Ripples maandelijkse unlock-mechanisme, al werd deze maand de vrijgave uitgesteld naar de tweede dag van de maand, in plaats van de gebruikelijke eerste. Hoewel het geen afwijking is van wat Ripple volgens schema doet, wordt het moment bewust opgemerkt. In periodes van koersstijging en hoge marktverwachtingen wekt zo’n unlock extra aandacht. Binnen de community wordt gespeculeerd of deze vrijgave zuiver routine betreft of dat hij strategisch gekozen is, wellicht om nieuwe initiatieven te ondersteunen of liquiditeit te bieden. Bovendien leidt het feit dat Ripple consistent tokens vrijgeeft ondanks marktvolatiliteit tot scepsis bij sommige houders. Sommigen zien de escrow-mechanismen als instrumenten die enerzijds zekerheid geven, maar anderzijds middel kunnen zijn voor marktinterventie. De kernvraag is dan ook: in hoeverre worden vrijgegeven tokens daadwerkelijk ingezet op een manier die transparant is en het systeem niet ondermijnt? Meer liquiditeit of voorbereiding op mogelijke samenwerkingen? Wanneer Ripple tokens uit escrow vrijgeeft, ontstaan verschillende scenario’s. Deels kunnen de tokens intern worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten, financiering van projecten, acquisities of partnerschappen. In eerdere maanden zijn vrijgegeven tokens teruggezet in escrow of gebruikt voor ‘on-demand liquidity’ (ODL) en ecosystem-groei. Soms jagen projectontwikkelingen, samenwerkingen of investeringsrondes de nood aan beschikbare XRP aan. Een ander scenario is dat Ripple de vrijgegeven tokens (deels) op de markt brengt, wat verkoopdruk kan veroorzaken. Toch zou dit bij een gecontroleerde uitgifte minimaal kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld door steeds kleine hoeveelheden te verkopen, distribuerend over tijd om een abrupte koersimpact te beperken. Of tokens kunnen via strategische partners worden ingezet met bepaalde voorwaarden over de tijd dat het moet worden vastgehouden, zodat ze niet onmiddellijk in circulatie kan komen. Er is ook de mogelijkheid dat Ripple de vrijgave gebruikt als onderhandelingstool. Bijvoorbeeld bij partnerschappen met financiële instellingen kan het tonen van liquiditeit of inzet van kapitaal een positie versterken. Door tokens beschikbaar te hebben, kan Ripple sneller inspelen op kansen. Welke route gekozen wordt, zal grotendeels afhangen van marktsituatie, koers (of die gunstig is voor verkoop) en strategische prioriteiten. Maar één zekerheid hebben we wel, de vrijgave moet namelijk worden opgevolgd door duidelijke communicatie, anders worden interpretaties vanuit de community al snel negatief. Ripple’s transparantie cruciaal voor toekomstig vertrouwen Voor de geloofwaardigheid van Ripple is het essentieel dat het beheer van escrow-reserves open en controleerbaar blijft. Gebrek aan transparantie voedt wantrouwen. Hoe weet de community anders dat Ripple vrijgegeven tokens correct gebruikt en niet manipulerend optreedt? Hoeveel tokens blijven in escrow, hoe worden ze teruggezet en welke verkoop schema’s bestaan er? Allemaal vragen die met transparantie weggenomen kunnen worden. Transparantie kan bijvoorbeeld bestaan uit de publicatie van escrow-contractstatussen, gedetailleerde kwartaalrapportage over het gebruik van vrijgegeven tokens en onafhankelijk toezicht. Wanneer dergelijke informatie duidelijk is, vermindert het het narratief dat Ripple heimelijk middelen kan circuleren zonder marktkennis of inspraak. De reputatie van XRP als munt, waarin vertrouwen en voorspelbaarheid belangrijk zijn, staat op het spel. Elke vrijgave zonder adequate toelichting wekt de indruk van minimale controle. Daarom zien veel gemeenschapsleden de escrow-beweging niet als neutraal, maar als potentieel signaal. Oftewel: wie controleert de controleur? Lange termijn houders zullen letten op consistentie. Wanneer Ripple consequent vrijgeeft, gebruikt en (indien van toepassing) terugplaatst tokens in lijn met doelstellingen, dan kan vertrouwen versterkt worden. Maar als vrijgaven leiden tot prijsdruk, abrupte verkopen of verrassingen, dan kan dat het sentiment ondermijnen. En dat zal geen gunstig effect hebben op de munt voor de langere termijn. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht 1 miljard XRP verdwijnt uit Ripple-escrow: wat gebeurt er? is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram   Op donderdag is er opnieuw 1 miljard XRP (XRP) vrijgegeven uit Ripples escrow-reserve. Deze gebruikelijke maar altijd beladen beweging roept opnieuw vragen op binnen de XRP-community. Waarom gebeurt deze vrijgave nu, wat doet Ripple met de vrijgekomen tokens, en hoe transparant is het beheer van de reserves? Laten we eens kijken naar de implicaties van deze escrow-beweging, de mogelijke scenario’s voor verkoop of partnerschappen, en het belang van openheid rond Ripple’s tokenbeheer. Token ontgrendeling veroorzaakt veel onrust De ontgrendeling van 1 miljard XRP vond plaats binnen een uur, verdeeld over vier transacties (twee van 400 miljoen en twee van 100 miljoen). Deze actie is onderdeel van Ripples maandelijkse unlock-mechanisme, al werd deze maand de vrijgave uitgesteld naar de tweede dag van de maand, in plaats van de gebruikelijke eerste. Hoewel het geen afwijking is van wat Ripple volgens schema doet, wordt het moment bewust opgemerkt. In periodes van koersstijging en hoge marktverwachtingen wekt zo’n unlock extra aandacht. Binnen de community wordt gespeculeerd of deze vrijgave zuiver routine betreft of dat hij strategisch gekozen is, wellicht om nieuwe initiatieven te ondersteunen of liquiditeit te bieden. Bovendien leidt het feit dat Ripple consistent tokens vrijgeeft ondanks marktvolatiliteit tot scepsis bij sommige houders. Sommigen zien de escrow-mechanismen als instrumenten die enerzijds zekerheid geven, maar anderzijds middel kunnen zijn voor marktinterventie. De kernvraag is dan ook: in hoeverre worden vrijgegeven tokens daadwerkelijk ingezet op een manier die transparant is en het systeem niet ondermijnt? Meer liquiditeit of voorbereiding op mogelijke samenwerkingen? Wanneer Ripple tokens uit escrow vrijgeeft, ontstaan verschillende scenario’s. Deels kunnen de tokens intern worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten, financiering van projecten, acquisities of partnerschappen. In eerdere maanden zijn vrijgegeven tokens teruggezet in escrow of gebruikt voor ‘on-demand liquidity’ (ODL) en ecosystem-groei. Soms jagen projectontwikkelingen, samenwerkingen of investeringsrondes de nood aan beschikbare XRP aan. Een ander scenario is dat Ripple de vrijgegeven tokens (deels) op de markt brengt, wat verkoopdruk kan veroorzaken. Toch zou dit bij een gecontroleerde uitgifte minimaal kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld door steeds kleine hoeveelheden te verkopen, distribuerend over tijd om een abrupte koersimpact te beperken. Of tokens kunnen via strategische partners worden ingezet met bepaalde voorwaarden over de tijd dat het moet worden vastgehouden, zodat ze niet onmiddellijk in circulatie kan komen. Er is ook de mogelijkheid dat Ripple de vrijgave gebruikt als onderhandelingstool. Bijvoorbeeld bij partnerschappen met financiële instellingen kan het tonen van liquiditeit of inzet van kapitaal een positie versterken. Door tokens beschikbaar te hebben, kan Ripple sneller inspelen op kansen. Welke route gekozen wordt, zal grotendeels afhangen van marktsituatie, koers (of die gunstig is voor verkoop) en strategische prioriteiten. Maar één zekerheid hebben we wel, de vrijgave moet namelijk worden opgevolgd door duidelijke communicatie, anders worden interpretaties vanuit de community al snel negatief. Ripple’s transparantie cruciaal voor toekomstig vertrouwen Voor de geloofwaardigheid van Ripple is het essentieel dat het beheer van escrow-reserves open en controleerbaar blijft. Gebrek aan transparantie voedt wantrouwen. Hoe weet de community anders dat Ripple vrijgegeven tokens correct gebruikt en niet manipulerend optreedt? Hoeveel tokens blijven in escrow, hoe worden ze teruggezet en welke verkoop schema’s bestaan er? Allemaal vragen die met transparantie weggenomen kunnen worden. Transparantie kan bijvoorbeeld bestaan uit de publicatie van escrow-contractstatussen, gedetailleerde kwartaalrapportage over het gebruik van vrijgegeven tokens en onafhankelijk toezicht. Wanneer dergelijke informatie duidelijk is, vermindert het het narratief dat Ripple heimelijk middelen kan circuleren zonder marktkennis of inspraak. De reputatie van XRP als munt, waarin vertrouwen en voorspelbaarheid belangrijk zijn, staat op het spel. Elke vrijgave zonder adequate toelichting wekt de indruk van minimale controle. Daarom zien veel gemeenschapsleden de escrow-beweging niet als neutraal, maar als potentieel signaal. Oftewel: wie controleert de controleur? Lange termijn houders zullen letten op consistentie. Wanneer Ripple consequent vrijgeeft, gebruikt en (indien van toepassing) terugplaatst tokens in lijn met doelstellingen, dan kan vertrouwen versterkt worden. Maar als vrijgaven leiden tot prijsdruk, abrupte verkopen of verrassingen, dan kan dat het sentiment ondermijnen. En dat zal geen gunstig effect hebben op de munt voor de langere termijn. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht 1 miljard XRP verdwijnt uit Ripple-escrow: wat gebeurt er? is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

1 miljard XRP verdwijnt uit Ripple-escrow: wat gebeurt er?

نویسنده: Coinstats
2025/10/03 23:31
1
1$0.02221-23.57%
XRP
XRP$2.4376-3.64%
Cross The Ages
CTA$0.02547-0.39%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003155-3.54%
Blockstreet
BLOCK$0.01876-1.62%
@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram   Op donderdag is er opnieuw 1 miljard XRP (XRP) vrijgegeven uit Ripples escrow-reserve. Deze gebruikelijke maar altijd beladen beweging roept opnieuw vragen op binnen de XRP-community. Waarom gebeurt deze vrijgave nu, wat doet Ripple met de vrijgekomen tokens, en hoe transparant is het beheer van de reserves? Laten we eens kijken naar de implicaties van deze escrow-beweging, de mogelijke scenario’s voor verkoop of partnerschappen, en het belang van openheid rond Ripple’s tokenbeheer. Token ontgrendeling veroorzaakt veel onrust De ontgrendeling van 1 miljard XRP vond plaats binnen een uur, verdeeld over vier transacties (twee van 400 miljoen en twee van 100 miljoen). Deze actie is onderdeel van Ripples maandelijkse unlock-mechanisme, al werd deze maand de vrijgave uitgesteld naar de tweede dag van de maand, in plaats van de gebruikelijke eerste. Hoewel het geen afwijking is van wat Ripple volgens schema doet, wordt het moment bewust opgemerkt. In periodes van koersstijging en hoge marktverwachtingen wekt zo’n unlock extra aandacht. Binnen de community wordt gespeculeerd of deze vrijgave zuiver routine betreft of dat hij strategisch gekozen is, wellicht om nieuwe initiatieven te ondersteunen of liquiditeit te bieden. Bovendien leidt het feit dat Ripple consistent tokens vrijgeeft ondanks marktvolatiliteit tot scepsis bij sommige houders. Sommigen zien de escrow-mechanismen als instrumenten die enerzijds zekerheid geven, maar anderzijds middel kunnen zijn voor marktinterventie. De kernvraag is dan ook: in hoeverre worden vrijgegeven tokens daadwerkelijk ingezet op een manier die transparant is en het systeem niet ondermijnt? Meer liquiditeit of voorbereiding op mogelijke samenwerkingen? Wanneer Ripple tokens uit escrow vrijgeeft, ontstaan verschillende scenario’s. Deels kunnen de tokens intern worden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten, financiering van projecten, acquisities of partnerschappen. In eerdere maanden zijn vrijgegeven tokens teruggezet in escrow of gebruikt voor ‘on-demand liquidity’ (ODL) en ecosystem-groei. Soms jagen projectontwikkelingen, samenwerkingen of investeringsrondes de nood aan beschikbare XRP aan. Een ander scenario is dat Ripple de vrijgegeven tokens (deels) op de markt brengt, wat verkoopdruk kan veroorzaken. Toch zou dit bij een gecontroleerde uitgifte minimaal kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld door steeds kleine hoeveelheden te verkopen, distribuerend over tijd om een abrupte koersimpact te beperken. Of tokens kunnen via strategische partners worden ingezet met bepaalde voorwaarden over de tijd dat het moet worden vastgehouden, zodat ze niet onmiddellijk in circulatie kan komen. Er is ook de mogelijkheid dat Ripple de vrijgave gebruikt als onderhandelingstool. Bijvoorbeeld bij partnerschappen met financiële instellingen kan het tonen van liquiditeit of inzet van kapitaal een positie versterken. Door tokens beschikbaar te hebben, kan Ripple sneller inspelen op kansen. Welke route gekozen wordt, zal grotendeels afhangen van marktsituatie, koers (of die gunstig is voor verkoop) en strategische prioriteiten. Maar één zekerheid hebben we wel, de vrijgave moet namelijk worden opgevolgd door duidelijke communicatie, anders worden interpretaties vanuit de community al snel negatief. Ripple’s transparantie cruciaal voor toekomstig vertrouwen Voor de geloofwaardigheid van Ripple is het essentieel dat het beheer van escrow-reserves open en controleerbaar blijft. Gebrek aan transparantie voedt wantrouwen. Hoe weet de community anders dat Ripple vrijgegeven tokens correct gebruikt en niet manipulerend optreedt? Hoeveel tokens blijven in escrow, hoe worden ze teruggezet en welke verkoop schema’s bestaan er? Allemaal vragen die met transparantie weggenomen kunnen worden. Transparantie kan bijvoorbeeld bestaan uit de publicatie van escrow-contractstatussen, gedetailleerde kwartaalrapportage over het gebruik van vrijgegeven tokens en onafhankelijk toezicht. Wanneer dergelijke informatie duidelijk is, vermindert het het narratief dat Ripple heimelijk middelen kan circuleren zonder marktkennis of inspraak. De reputatie van XRP als munt, waarin vertrouwen en voorspelbaarheid belangrijk zijn, staat op het spel. Elke vrijgave zonder adequate toelichting wekt de indruk van minimale controle. Daarom zien veel gemeenschapsleden de escrow-beweging niet als neutraal, maar als potentieel signaal. Oftewel: wie controleert de controleur? Lange termijn houders zullen letten op consistentie. Wanneer Ripple consequent vrijgeeft, gebruikt en (indien van toepassing) terugplaatst tokens in lijn met doelstellingen, dan kan vertrouwen versterkt worden. Maar als vrijgaven leiden tot prijsdruk, abrupte verkopen of verrassingen, dan kan dat het sentiment ondermijnen. En dat zal geen gunstig effect hebben op de munt voor de langere termijn. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht 1 miljard XRP verdwijnt uit Ripple-escrow: wat gebeurt er? is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب‌ سایت از منابع عمومی گردآوری شده‌ اند و صرفاً به‌ منظور اطلاع‌ رسانی ارائه می‌ شوند. این مطالب لزوماً بازتاب‌ دهنده دیدگاه‌ ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل service@support.mexc.com با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ‌ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به‌ روزبودن اطلاعات ارائه‌ شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم‌ گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی‌ پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید به‌عنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه‌ ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.

محتوای پیشنهادی

CME Group to launch options on XRP and SOL futures

CME Group to launch options on XRP and SOL futures

The post CME Group to launch options on XRP and SOL futures appeared on BitcoinEthereumNews.com. CME Group will offer options based on the derivative markets on Solana (SOL) and XRP. The new markets will open on October 13, after regulatory approval.  CME Group will expand its crypto products with options on the futures markets of Solana (SOL) and XRP. The futures market will start on October 13, after regulatory review and approval.  The options will allow the trading of MicroSol, XRP, and MicroXRP futures, with expiry dates available every business day, monthly, and quarterly. The new products will be added to the existing BTC and ETH options markets. ‘The launch of these options contracts builds on the significant growth and increasing liquidity we have seen across our suite of Solana and XRP futures,’ said Giovanni Vicioso, CME Group Global Head of Cryptocurrency Products. The options contracts will have two main sizes, tracking the futures contracts. The new market will be suitable for sophisticated institutional traders, as well as active individual traders. The addition of options markets singles out XRP and SOL as liquid enough to offer the potential to bet on a market direction.  The options on futures arrive a few months after the launch of SOL futures. Both SOL and XRP had peak volumes in August, though XRP activity has slowed down in September. XRP and SOL options to tap both institutions and active traders Crypto options are one of the indicators of market attitudes, with XRP and SOL receiving a new way to gauge sentiment. The contracts will be supported by the Cumberland team.  ‘As one of the biggest liquidity providers in the ecosystem, the Cumberland team is excited to support CME Group’s continued expansion of crypto offerings,’ said Roman Makarov, Head of Cumberland Options Trading at DRW. ‘The launch of options on Solana and XRP futures is the latest example of the…
Solana
SOL$160.71-3.47%
Bitcoin
BTC$103,344.32-1.66%
TAP Protocol
TAP$0.319-1.23%
اشتراک
BitcoinEthereumNews2025/09/18 00:56
PayPal and Google team up to bring AI-powered shopping and payments

PayPal and Google team up to bring AI-powered shopping and payments

PayPal and Google announce a multiyear deal to merge payments and artificial intelligence.
Sleepless AI
AI$0.06132-3.03%
اشتراک
Cryptopolitan2025/09/18 09:09
Coinbase Takes on Revolut in UK With 3.75% Interest Savings Account

Coinbase Takes on Revolut in UK With 3.75% Interest Savings Account

Coinbase launched regulated savings account in the United Kingdom, giving UK users a chance to earn 3.75% annual equivalent rate (AER) interest on their pound deposits, reportedly paid daily.According to the exchange, the Coinbase Savings Account, powered by ClearBank, offers instant deposits and withdrawals, no lockups, and no minimum balance requirements.Digital assets meet tradfi in London at the fmls25Eligible users can reportedly access the account, which provides FSCS protection for balances up to £85,000 across all ClearBank accounts. The company now offers what it described as fully regulated savings account in the UK.Merging Crypto With Everyday FinanceCoinbase CEO Brian Armstrong said the launch marks another milestone in connecting traditional finance with the digital economy. The company views the savings product as a bridge between fiat and crypto, allowing users to manage everyday savings and digital assets within the same platform.Coinbase secured its registration as a Virtual Asset Service Provider (VASP) with the Financial Conduct Authority in February 2025, solidifying its regulatory standing in the UK. The firm is positioning the savings account as part of a broader strategy to develop a full suite of financial services for both retail and institutional clients.The launch also places Coinbase in direct competition with fintech players such as Revolut, which already offers savings, spending, and crypto conversion features through its superapp.Revolut stepped into the UK savings market, initially offering a 1.35% annual equivalent rate. But currently the company offers up to Up to 4.5% AER interest reportedly paid daily. No withdrawal fees. No minimums. Instant access anytime.Direct Competition with RevolutThe account was launched in partnership with cash deposit platform Flagstone and Paragon Bank, is reportedly protected under the Financial Services Compensation Scheme also for balances up to £85,000. Another well-known publicly listed fintech firm WISE introduced in 2022 a similar offering to enable UK customers to earn interest on their account balances in line with local central bank rates. The feature reportedly allows money held in a Wise Account to generate returns through government-backed assets linked to the Bank of England, the US Federal Reserve, and the European Central Bank rates.The “Interest” product applies to GBP, USD, and EUR balances, letting customers retain earnings directly from their funds. With this offering, Wise aims to provide an alternative to traditional banks, where deposits often earn little or no interest while being lent out to others. This article was written by Jared Kirui at www.financemagnates.com.
PAID Network
PAID$0.00958-6.99%
Nowchain
NOW$0.00231+1.76%
FINANCE
FINANCE$0.0003698-5.30%
اشتراک
Financemagnates2025/11/11 22:34

اخبار محبوب

بیشتر

CME Group to launch options on XRP and SOL futures

PayPal and Google team up to bring AI-powered shopping and payments

Coinbase Takes on Revolut in UK With 3.75% Interest Savings Account

Ripple CTO Explains How Paying with Bitcoin Makes Sense as Its Price Climbs

Bitcoin Apparent Demand Surges to 3-Month High of 5,251 BTC

قیمت‌ های ارز دیجیتال

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,471.53
$103,471.53$103,471.53

-1.50%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,481.39
$3,481.39$3,481.39

-1.08%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.86
$160.86$160.86

-3.26%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4376
$2.4376$2.4376

-3.61%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17615
$0.17615$0.17615

-1.71%