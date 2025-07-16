شبکه Zypher Network، یک لایه محاسباتی پیشرفته مبتنی بر فناوری ZK، به طور ویژه برای سرویس دهی به عوامل هوش مصنوعی غیرقابل اعتماد طراحی شده است. این شبکه با استفاده از راه حل های نوآورانه میان افزاری ماشبکه Zypher Network، یک لایه محاسباتی پیشرفته مبتنی بر فناوری ZK، به طور ویژه برای سرویس دهی به عوامل هوش مصنوعی غیرقابل اعتماد طراحی شده است. این شبکه با استفاده از راه حل های نوآورانه میان افزاری ما
مرکز دانستنی ها/منطقه توکن محبوب/معرفی پروژه/شبکه Zypher...د در زنجیره

شبکه Zypher: ایجاد یک هوش مصنوعی امن و هوشمند در زنجیره

7/16/2025MEXC
0m
#مقدماتی#خبرهای بازار
ZKsync
ZK$0.05642-1.38%
Prompt
PROMPT$0.08243-5.86%
LINEA
LINEA$0.01273-3.85%
Solayer
LAYER$0.2417-3.89%
Sleepless AI
AI$0.06247-3.13%

شبکه Zypher Network، یک لایه محاسباتی پیشرفته مبتنی بر فناوری ZK، به طور ویژه برای سرویس دهی به عوامل هوش مصنوعی غیرقابل اعتماد طراحی شده است. این شبکه با استفاده از راه حل های نوآورانه میان افزاری مانند Proof of Prompt و Proof of Inference، تضمین کننده سازگاری و یکپارچگی داده ها در بستری ایمن و محرمانه است. Zypher با فراهم آوردن زیرساختی قدرتمند برای برنامههای مبتنی بر ZK، به انسان ها و عوامل هوش مصنوعی این امکان را می دهد که به صورت مستقل، ایمن و بدون نگرانی از افشای اطلاعات حساس، عملیات مالی پیچیده و حساس را بر روی زنجیره انجام دهند. این نوآوری، راه حلی کارآمد و غیرقابل نفوذ برای دنیای دیجیتال و بلاکچین است که آیندهای روشن و امن برای مبادلات مالی و داده ها فراهم می آورد.

1. شبکه Zypher چیست؟


شبکه Zypher، نخستین لایه محاسباتی مبتنی بر اثبات دانش صفر (ZK) است که به طور خاص برای عوامل هوش مصنوعی غیرقابل اعتماد و برنامه های کاربردی مقیاس پذیر طراحی شده است. این شبکه، عملیات های ایمن، مستقل و قابل تأیید هوش مصنوعی را در زنجیره پشتیبانی میکند و از راهحل های میان افزاری منحصر به فرد خود – مانند Proof of Prompt و Proof of Inference – برای تأیید داده های ورودی و خروجی از عوامل هوش مصنوعی استفاده می نماید، در حالی که به طور کامل محرمانه بودن اطلاعات را حفظ میکند.

شبکه Zypher، با بهره گیری از زیرساخت های پیشرفته مبتنی بر دانش صفر، به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا برنامه های هوش مصنوعی را برای سناریوهای حیاتی، مالی و حساس به حریم خصوصی ایجاد و پیاده سازی کنند. زیرساخت بدون گاز و انتزاع بدون سرور این شبکه، به ارائه خدمات هوش مصنوعی با کارایی بالا، هزینه کم و مقیاس پذیری فوقالعاده می پردازد و تجربه ای کاربرپسند مشابه با برنامه های Web2 سنتی برای هوش مصنوعی زنجیرهای فراهم میآورد. Zypher به عنوان یک نوآوری کلیدی، دروازه ای به سوی آینده ای امن و کارآمد در دنیای دیجیتال و بلاکچین باز میکند.

1.1 ویژگی ها و راه حل های اصلی شبکه Zypher:


میان افزار ZK: تأیید ورودیهای مدل هوش مصنوعی (Proof of Prompt) و خروجی ها (Proof of Inference) بدون افشای داده های اصلی، حفاظت کامل از حریم خصوصی را تضمین میکند.

اجرای بدون سرور: با تأمین عملیات موازی، بدون گاز، و تأخیر کم، این زیرساخت محاسبات هوش مصنوعی با توان عملیاتی بالا را برای کاربران فراهم میآورد.

عوامل غیرمتمرکز هوش مصنوعی: مدل های هوش مصنوعی غیر قابل اعتماد و مستقل که در صنایع مختلف مانند بخشهای مالی، بازی و اجتماعی، بهطور مؤثر و امن عمل میکنند.

اکوسیستم باز: زیرساخت بدون مجوز و قابل ترکیب Zypher، امکان ادغام یکپارچه مدل ها و داده های شخص ثالث را فراهم میآورد، نوآوری و توسعه در سطح جهانی را تسهیل میکند.

1.2 رشد اکوسیستم شبکه Zypher:


  • بیش از 500000 عضو فعال جامعه در توسعه اکوسیستم مشارکت دارند.
  • شبکه Zytron، زنجیره عمومی متمرکز بر هوش مصنوعی توسط Zypher، به 3 میلیون کاربر رسیده است و بیش از 50 برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی را تامین می کند.

2. شبکه Zytron چیست؟


شبکهZytron یک زنجیره عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی شبکه Zypher است که بر روی Linea ساخته شده است و راهاندازی رسمی شبکه اصلی Zytron Layer-3 را نشان می دهد. Zytron یک چارچوب Rollup بدون کارمزد تراکنس است که برای عوامل هوش مصنوعی غیرقابل اعتماد ساخته شده است و برای تأیید ZK-proof بهینه شده است. با استفاده از قالب های عامل هوش مصنوعی داخلی، کاربران و توسعه دهندگان می توانند به راحتی راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی را به کار گیرند.

2.1 قراردادهای از پیش گردآوری شده در Zytron


شبکه Zytron با پردازش پیشرفته مبتنی بر دانش صفر، یک گام فراتر از راهحل های معمولی Layer-2 برداشته است. این فناوری، تا 10 برابر سریع تر و 200 برابر کمهزینه تر از راه حل های مشابه است. قراردادهای از پیش گردآوری شده Zytron، امکان اجرای عملیات های پیچیده و فشرده منابع را فراهم می آورد، بهویژه در زمینههایی چون افزودن نقطه منحنی بیضوی، ضرب اسکالر و عملیات جفتسازی، که برای راستیآزمایی zkSNARK بر روی زنجیره ضروری هستند و عملکردی سریع و ایمن را تضمین میکنند.

بهینهسازی عملکرد: Zytron بهطور عمیق در سطح پروتکل یکپارچه شده و برای محاسبات کریپتو بهینه سازی شده است، تا کارایی و سرعت پردازش به حداکثر برسد.

کارمزد های تراکنش کمتر: با استفاده از قراردادهای از پیش تدوین شده، Zytron کارمزد های تراکنش را به طور چشمگیری کاهش می دهد و به کاربران این امکان را میدهد که با هزینه ای کمتر به پردازشهای پیچیده دست یابند.

تراکنش های سریع تر: با کاهش کارمزد تراکنش های مربوط به zkSNARK، Zytron امکان انجام تراکنشهای بیشتر در هر بلوک را فراهم می آورد، حتی با محدودیت گاز اتریوم (30 میلیون گاز در هر بلوک).

توسعه سریع تر: این پلتفرم به توسعهدهندگان این امکان را میدهد که با استفاده از قابلیت های داخلی، از پیچیدگی های کدگذاری رمزنگاری اجتناب کنند و فرآیند توسعه را سرعت ببخشند.

امنیت پیشرفته: Zytron با معرفی منحنی بیضوی جدید و ایمن تر، محدودیت های امنیتی altbn128 اتریوم را برطرف میکند (که تنها 100 تا 110 بیت امنیت ارائه میدهند)، و سطح امنیتی بالاتری را در اختیار کاربران قرار میدهد.

3. توکنومیک شبکه Zypher: تامین انرژی اکوسیستم عامل ZK + AI


شبکه Zypher، مدل توکنی نوین و نسل آینده ای را معرفی می کند که به طور خاص برای تقویت اقتصاد غیرمتمرکز هوش مصنوعی در حال ظهور طراحی شده است. این شبکه به عنوان یک پایه اقتصادی مستحکم برای آینده Web3 مبتنی بر ZK و هوش مصنوعی (AI)، بستر مناسبی برای پیشرفت های آینده فراهم میآورد. سیستم توکن دوگانه Zypher شامل دو توکن اصلی است: ZYPH که برای انگیزه های حاکمیت و توسعه اکوسیستم مورد استفاده قرار می گیرد، و ZKASH که به عنوان ابزار کاربردی برای استخراج و تسهیل رشد برنامههای هوش مصنوعی بدون مجوز در مقیاس بزرگ عمل میکند. ویژگی های برجسته Zypher:

مشوقهای بومی: شبکه از مکانیسم های نوآورانه Proof of Prompt و Proof of Inference برای پشتیبانی از انگیزه های اقتصادی و حاکمیتی استفاده میکند و به این ترتیب، بستری امن و کارآمد برای رشد اکوسیستم فراهم میآورد.

کاوی چندحالته: Zypher به طور گسترده محاسبات هوش مصنوعی، تعاملات کاربری و مشارکت های رفتاری را در نظر گرفته و با استفاده از این رویکرد، دامنه وسیعی از فعالیت ها را پشتیبانی می کند.

کاوی اجتماعی داخلی: شبکه با ارائه فرصت های مشارکت اجتماعی و تعامل درون اکوسیستم، موجب تقویت و افزایش مشارکت های جامعه در پروژه های مختلف میشود.

هم ترازی ارزش: Zypher مدل اقتصادی هوشمندی را ارائه می دهد که ارزش بلندمدت شبکه به طور مستقیم با مشارکت واقعی در زنجیره، فعالیت های محاسباتی و مشارکت های کاربران ارتباط تنگاتنگی دارد.

این مدل توکنی نوین با زیرساخت های پیشرفته و مقررات حکمرانی کارآمد، زیربنای توسعه و رشد هوش مصنوعی غیرمتمرکز را در آینده نزدیک فراهم میکند و نقش کلیدی در ارتقای اکوسیستم Web3 ایفا خواهد کرد.



سلب مسئولیت: این اطلاعات توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیکند و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نیست. مرکز دانستنی های MEXC اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.

مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

بیت‌ لیر (BTR) چیست؟ راهنمایی برای راهکار نسل بعدی لایه دوم بیت‌ کوین

بیت‌ لیر (BTR) چیست؟ راهنمایی برای راهکار نسل بعدی لایه دوم بیت‌ کوین

با تثبیت جایگاه بیت کوین به عنوان امن ترین و غیرمتمرکزترین شبکه بلاکچین جهان، چالش های مقیاس پذیری و محدودیتهای برنامهریزی آن بیش از پیش نمایان شده است. هرچند شبکه اصلی بیتکوین، همچنان معیار طلایی امن

هوش مصنوعی × بلاکچین × علم داده: چگونه کوداتا (Codatta) اقتصاد داده وب 3 را متحول می‌کند

هوش مصنوعی × بلاکچین × علم داده: چگونه کوداتا (Codatta) اقتصاد داده وب 3 را متحول می‌کند

در بحبوحه همگرایی شتابنده فناوری های بلاکچین و هوش مصنوعی، کداتا (Codatta) به عنوان یک پروتکل داده غیرمتمرکز انقلابی ظهور میکند که یکی از چالشهای اصلی Web3 را برطرف میکند: ساخت، مدیریت و کسب درآمد از

توکن LABUBU (لابوبو): از اسباب‌ بازی‌ های ترندی تا میم‌ ها، سفر فانتزی یک پدیده جهانی

توکن LABUBU (لابوبو): از اسباب‌ بازی‌ های ترندی تا میم‌ ها، سفر فانتزی یک پدیده جهانی

حتی اگر هنوز مالک یک LABUBU نباشید، بهاحتمال زیاد نام این پدیده جهانی را شنیده اید — شخصیتی که از مرزهای اسباببازی فراتر رفته و به نمادی فرهنگی در دنیای واقعی و دیجیتال تبدیل شده است.1. لابوبو چیست؟لا

نوآوری در بلاکچین: چگونه شبکه پای (Pi Network) آینده ارزهای دیجیتال را تغییر می‌ دهد

نوآوری در بلاکچین: چگونه شبکه پای (Pi Network) آینده ارزهای دیجیتال را تغییر می‌ دهد

با ورود به سال 2025، شبکه Pi در نقطه بحرانی فرصت ها و چالش ها قرار دارد. آنچه که به عنوان یک آزمایش بلندپروازانه استخراج موبایل آغاز شد، به یکی از بحث برانگیزترین پروژه های بلاکچین در سطح جهان تبدیل ش

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید