توضیح YieldNest (YND): بررسی یک موتور جدید Yield برای سپرده‌ گذاری مجدد اتریوم

با بلوغ اقتصاد استیکینگ اتریوم، مدیریت کارآمد دارایی های استیکینگ شده و افزایش عملکرد بازدهی به موضوعی محوری در دنیای دیفای تبدیل شده است. YieldNest برای پاسخگویی به این نیاز ظهور می کند. YieldNest به عنوان یک پلتفرم تجمیع بازدهی متمرکز بر LSDFi (مالی مشتقه استیکینگ نقدینگی)، قصد دارد از طریق استراتژی های مدولار و مکانیسم های خودکار متعادل سازی، ارزش کامل دارایی های استیکینگ اتریوم را آزاد کند.









پروتکلYieldNest یک پلتفرم مدیریت دارایی هوشمند است که در بازخرید مشتقات نقدی استیکینگ (LSD) مبتنی بر Ethereum تخصص دارد. این پلتفرم با ادغام EigenLayer و چندین پروتکل اصلی LSD مانند Lido، Ether.fi و Renzo، به طور خودکار داراییهای LSD کاربران را به توکنهای مبتنی بر استراتژی (به نام yTokens) تبدیل میکند که قابل بازخرید، قابل ترکیب و قادر به ترکیب پایدار هستند. این امر مسیر بازدهی کارآمدتر و امنتری را در اختیار کاربران قرار میدهد.





ماموریت YieldNest ساخت یک زیرساخت بازخرید LSDFi ماژولار، خودکار و بسیار امن است که به کاربران امکان میدهد بدون به خطر انداختن امنیت، بازده را به حداکثر برسانند.





نکات برجسته پلتفرم عبارتند از:





استراتژی های خودکار بازخرید: ادغام یکپارچه با پروتکلهای EigenLayer و LSD، بدون نیاز به عملیات دستی.

نگهداری در سطح نهادی: با Sygnum Bank، Fireblocks و دیگران برای نگهداری ایمن دارایی ها همکاری می شود.

معماری ماژولار: ماژول های استراتژی قابل تنظیم که از ادغام چند دارایی و چند پروتکل پشتیبانی میکنند.

مدیریت انعطاف پذیر و شفاف: مدیریت جامعه و ارتقاء استراتژی با استفاده از توکن YND.









هسته YieldNest در موتور استراتژی و مدل yTokens آن نهفته است که بر اساس یک چارچوب ماژولار با اتوماسیون درون زنجیره ای ساخته شده است و به کاربران امکان میدهد به راحتی در استراتژیهای پیشرفته بازده LSDFi شرکت کنند. بیایید سه جزء اصلی را بررسی کنیم.









وقتی کاربران دارایی های LSD مانند stETH، weETH یا ezETH را در YieldNest واریز میکنند، آنها به طور خودکار به yTokens (مثلاً yETH) تبدیل می شوند. هر yToken یک استراتژی سرمایه گذاری مجدد هوشمند و منحصر به فرد را نشان می دهد که به طور مداوم درآمدها را برای تقویت ترکیب، مجدداً سرمایه گذاری می کند و در عین حال ترکیب دارایی ها و بازده را به طور شفاف ثبت میکند.





ویژگیهای کلیدی yTokens:





نماینده سهمی از یک پرتفوی استراتژی بازخرید متنوع

دید درون زنجیرهای به منابع بازده و تخصیص دارایی

پشتیبانی آینده برای LSD های اضافی و استقرار بین زنجیره ای









یکی از مزایای کلیدی YieldNest موتور استراتژی ماژولار آن است که برای ادغام با پروتکل های مختلف LSD و AVSها (سرویسهای اعتبارسنجی فعال) طراحی شده است. این موتور به صورت پویا پیکربندیها را بر اساس پروفایل های ریسک، وزن پروتکلها و پارامترهای بهینهسازی yield تنظیم میکند تا عملکرد و ایمنی را متعادل کند.





لایه استراتژی موارد زیر را ممکن میسازد:





انتخاب خودکار ترکیبات بهینه ریسک/پاداش برای استیکینگ

ادغام بومی با EigenLayer برای دریافت پاداش های AVS

خدمات نگهداری قابل توسعه برای DAOها، صندوق ها و موسسات









در چشماندازی که پروتکلهای بازخرید سهام با شکستهای مکرر مواجه شدهاند، YieldNest امنیت را بالاتر از هر چیز دیگری در اولویت قرار میدهد. استراتژیهای نگهداری عبارتند از:





ادغام های نگهداری قابل اعتماد: مشارکت با بانک Sygnum، Fireblocks و سایر متولیان سطح یک

جداسازی چندامضایی و مجوز: قراردادهای کلیدی تحت نظارت چند امضایی هستند و به روزرسانی های استراتژی نیاز به تأیید DAO دارند

حسابرسی های شفاف: همه استراتژی ها به صورت درون زنجیره ای قابل مشاهده هستند و تحت حسابرسی های شخص ثالث (به عنوان مثال، OtterSec) قرار میگیرند.









پروتکل YieldNest از یک مدل دو توکنی استفاده میکند: YND (توکن بومی کاربردی و نظارتی) و veYND (توکن واریزی رأیگیری). این دو با هم، پایه و اساس سازوکارهای نظارتی و انگیزشی YieldNest را تشکیل میدهند و مشوقهای کوتاهمدت را با مشارکت استراتژیک بلندمدت متعادل میکنند.









پروتکلYND توکن بومی YieldNest است که مجموع موجودی آن ۱ میلیارد است. موارد استفاده کلیدی عبارتند از:

مدیریت: YND را میتوان برای ایجاد veYND جهت مشارکت در مدیریت قفل کرد.

تقسیم درآمد: YND قفل شده، veYND تولید میکند و به دارندگان اجازه می دهد سهمی از کارمزد های پلتفرم را کسب کنند.

مشوق های اکوسیستم: برای مشارکت های استراتژیک، پاداشهای بازخرید، ایردراپ ها و موارد دیگر استفاده میشود.





پروتکلYND به تدریج از طریق برنامههای تشویقی توزیع خواهد شد تا راهاندازی منصفانه تضمین شده و تورم کنترل شود.









پروتکلveYND (Voting Escrow YND) یک توکن غیرقابل انتقال است که نمایانگر YND قفل شده میباشد. با الهام از مدل veToken شرکت Curve، کاربران YND را برای یک دوره (حداقل ۱ هفته، حداکثر ۱ سال) قفل میکنند تا veYND دریافت کنند.





قفل طولانی تر = veYND بیشتر

پروتکل veYND با کوتاه شدن دوره قفل، کاهش می یابد

برای مدیریت، تقسیم درآمد و رأیگیری استراتژی استفاده می شود





این امر انگیزه های کاربران را با رشد بلندمدت پلتفرم همسو میکند و از گمانهزنیهای کوتاه مدت جلوگیری میکند.









دارندگان veYND میتوانند در مورد طیف گستردهای از مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی، از جمله موارد زیر، رأی دهند:





انتخاب استراتژی yToken و تنظیم پارامترها

ساختار کارمزد پروتکل و قوانین توزیع

پیشنهادهایی برای داراییهای جدید، طرحهای تشویقی و رشد اکوسیستم





مدیریت به صورت درون زنجیرهای اجرا میشود تا شفافیت و توانمندسازی کاربر تضمین شود.









پروتکل YieldNest از پاداشهای بازخرید، کارمزدهای مدیریت استراتژی و کارمزدهای معاملاتی درآمد کسب میکند. بخشی از آن به عنوان مشوقهای بلندمدت بین دارندگان veYND توزیع میشود:





تقسیم کارمزد پروتکل: دارندگان veYND سهم متناسبی از درآمد پروتکل را دریافت میکنند.

مشوق های اضافی: توکنهای YND بر اساس وزنهای veYND توزیع میشوند تا به حامیان بلندمدت پاداش داده شوند.

مکانیسم تقویت: دارندگان veYND وزنهای بازده yToken بالاتری دریافت میکنند.









برای تشویق پذیرندگان اولیه، YieldNest کمپین Y-Airdrop را راهاندازی میکند و به افراد زیر امتیاز YND میدهد:





کاربرانی که از طریق EigenLayer دوباره استیکینگ می کنند

دارندگان LSD که در استراتژیهای yToken سپرده گذاری می کنند

شرکت کنندگان در وظایف انجمن و کمپین های تبلیغاتی





پس از رویداد تولید توکن (TGE)، این امتیازها برای توکنهای YND قابل بازخرید خواهند بود و هماهنگی انجمن را تقویت میکنند.









پروتکل YieldNest در اواخر سال 2023 راهاندازی شد. تیم آن شامل پیشکسوتانی از Ethereum Avalanche ، استارک ور و بیت دائو است که تخصص عمیقی در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، استیکینگ و امور مالی درون زنجیرهای دارند.

نقاط عطف کلیدی:





سه ماهه اول 2024: آزمایش شبکه اصلی و اعتبارسنجی استراتژی

سه ماهه دوم 2024: جذب 3.5 میلیون دلار سرمایه اولیه از GSR، Bankless Ventures، Figment Capital و دیگران

سه ماهه سوم 2024: راهاندازی رسمی yETH و برنامه امتیازهای اجتماعی









پروتکل YieldNest همچنان به گسترش اکوسیستم سرمایهگذاری مجدد LSDFi خود ادامه میدهد. برنامههای آینده عبارتند از:





راهاندازی استراتژی های جدید yToken (مانند weETH، sfrxETH)

گسترش پشتیبانی بین زنجیره ای (L2ها، EigenDA، جمع آوری اتریوم)

طرح تشویقی YND 2.0 (خزانه اجتماعی، پاداشهای سرمایه گذاری بلند مدت)

ابزار های مدیریت دارایی ماژولار برای DAO ها و سرمایه گذاران نهادی

ابتکارات آموزشی از طریق آکادمی YieldNest برای تقویت سواد حاکمیتی









با رشد زیرساختهای سرمایه گذاری مجدد مانند EigenLayer، پلتفرم های استراتژی مانند YieldNest ممکن است پس از LSTها به مرز بعدی تبدیل شوند. معماری YieldNest (NestVault های ماژولار، مشتقات سرمایه گذاری نقدی و مدیریت هوشمند استراتژی) آن را به یک رقیب قوی برای ایجاد پل ارتباطی بین کاربران حرفه ای و خرده فروشی تبدیل می کند و پذیرش گسترده در فضای سرمایه گذاری مجدد را ممکن میسازد.





توکن های YND اکنون در MEXC فعال هستند. برای معامله:





اپلیکیشن یا وب سایت رسمی MEXC را باز کنید و وارد آن شوید.

برای دسترسی به معاملات اسپات یا فیوچرز، در نوار جستجو عبارت "YND" را جستجو کنید.

نوع سفارش، مبلغ/قیمت ورودی و تکمیل معامله خود را انتخاب کنید.





همچنین میتوانید از صفحه +MEXC Airdrop برای پیوستن به رویداد ایردراپ YND و کسب جوایز اضافی بازدید کنید!



