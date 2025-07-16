بازگشت قوی تحت تأثیر عوامل مثبت متعدد، XRP پوزیشن خود را در بازار بازسازی کرد.





اخیراً، بازار ارز دیجیتال شاهد یک روند قابل توجه بوده است که در آن ارزهای دیجیتال قدیمی دوباره خود را مطرح کردهاند، بهویژه عملکرد برجسته XRP. طبق دادههای MEXC، قیمت XRP بهطور چشمگیری افزایش یافت و توانست مرز 1.6 دلار را پشت سر گذاشته و بالاترین قیمت سه سال گذشته را ثبت کند.









بر خلاف ارزهای دیجیتال میم که تحت تأثیر شبکه های اجتماعی و نوسانات زیاد قرار دارند، ارزهای دیجیتال قدیمی مانند XRP با افزایش پایدار و بنیاد بازار قوی خود، در مسیر بازگشت، پوزیشن و وزن خود را در نقشه بازار ارزهای دیجیتال بازتعریف کردهاند.





این تغییر نه تصادفی است و نه بیدلیل، بلکه نتیجهای حتمی از تلاقی مزایا و فرصتهای متعدد ارزهای دیجیتال قدیمی مانند XRP است. روند صعودی پیشروی XRP در واقع بازتاب مستقیم تأثیرات پیچیده و ترکیبی عوامل مختلف پشت آن است.









با تغییر رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، پرونده طولانیمدت Ripple که از دسامبر 2020 آغاز شده بود، وارد مرحله جدیدی شده است. SEC به Ripple متهم کرده بود که از سال 2013 از طریق فروش غیرقانونی اوراق بهادار، یعنی XRP، مبلغی بالغ بر 1.3 میلیارد دلار جمعآوری کرده است. با این حال، با تصمیمات تدریجی دادگاه در مورد فروش XRP توسط Ripple، این شرکت در برخی جنبههای قانونی پیروز شده است. دادگاه اعلام کرد که فروش XRP در بازار ثانویه بهعنوان عرضه اوراق بهادار محسوب نمیشود.





اخیراً، SEC تلاش کرد تا در خصوص جدیدترین حکم قاضی آنالیزا تورس در مورد XRP درخواست تجدید نظر کند، اما خبر نزدیک بودن به پایان کار گری گنسل، رئیس SEC، به بازار انگیزه جدیدی بخشید. سرمایهگذاران بهطور عمومی انتظار دارند که دعاوی علیه شرکتهایی مانند Ripple ممکن است بهدلیل تغییر در رهبری کمیسیون، نرمتر شود و حتی به توافق یا لغو منجر گردد. این تغییرات ظریف در موضعگیریهای نظارتی بدون شک یک محیط خارجی مناسبتری برای بازگشت XRP ایجاد کرده است.









با تدریجی آزاد شدن محیط نظارتی، چندین مؤسسه به طور فعال در حال برنامه ریزی برای عرضه محصولات ETF (صندوق های سرمایهگذاری قابل معامله) مرتبط با XRP هستند، که این موضوع به طور قابل توجهی به تقویت موقعیت XRP در بازار کمک میکند.





بیت Bitwise اولین بار در 2 اکتبر درخواست S-1 برای ETF مرتبط با XRP را به SEC ارائه کرد. این شرکت در حال حاضر مدیریت ETF بیتکوین BITB و ETF اتریوم ETHW را بر عهده دارد. سپس، در 8 اکتبر، شرکت سرمایهگذاری ارز دیجیتال Canary Capital نیز درخواست ETF XRP مبتنی بر بازار نقدی را به SEC ارائه کرد و اعلام کرد که از شاخص CF Ripple بورس کالای شیکاگو (CME) برای ردیابی قیمت XRP استفاده خواهد کرد. در ادامه، 21Shares در 2 نوامبر درخواست ETF XRP خود با نام "21Shares Core XRP TRUST" را به SEC آمریکا ارائه داد. همچنین Ripple با اقدامات پی در پی خود، در 26 نوامبر اعلام کرد که اولین صندوق بازار پول توکنیزه شده را بر روی XRP Ledger راهاندازی خواهد کرد و 47.7 میلیارد دلار از صندوق نقدینگی شریک خود، abrdn، را توکنیزه خواهد کرد.





جیمز سیففارت James Seyffart، تحلیلگر ETF در بلومبرگ، پیشبینی میکند که تا سال 2025، رهبری جدید SEC ممکن است رویکرد بازتری نسبت به ارزهای دیجیتال اتخاذ کند و احتمالاً به محصولات ETF اجازه اضافه کردن قابلیت استیکینگ را بدهد. این سیگنال های مثبت به طور قابلتوجهی نگرانی های بازار در مورد قانونی بودن XRP را کاهش داده است. به علاوه، با تایید ETF بیت کوین و ETF اتریوم مبتنی بر بازار نقدی، موج درخواست های ETF XRP نیز پتانسیل موفقیت بالایی را نشان میدهد و این امر نشان دهنده ادغام و پذیرش بیشتر XRP در حوزه مالی دیجیتال است.









با پیشرفتهای مثبت در پرونده های حقوقی Ripple و بهبود قابل توجه محیط نظارتی، اعتماد بازار به XRP به طور تدریجی بازمیگردد و هر روز بیشتر تقویت میشود. سرمایه گذاران شروع به ارزیابی مجدد ارزش درونی این دارایی کرده و به بازار وارد میشوند تا پوریشن های خود را ایجاد کنند. این جریان سرمایه به طور قابل توجهی روند بازگشت XRP را تسریع کرده است.









XRP، SOL و براساس داده های مربوطه، تا تاریخ 18 نوامبر، حجم معاملات هفتگی آلت کوین ها برای اولین بار از سال 2021 به مرز 300 میلیارد دلار رسید. این داده نه تنها نشان دهنده فعالیت بالای بازار است، بلکه همچنین از افزایش قابل توجه اعتماد سرمایه گذاران به ارزهای دیجیتال قدیمی حکایت دارد. شایان ذکر است که در این موج افزایش حجم معاملات، چهار توکن DOGE PEPE حدود 60 درصد از کل حجم معاملات را به خود اختصاص دادند و عملکرد آنها به طور ویژه ای برجسته بوده و به کانون توجهات بازار تبدیل شده است.

















سلب مسئولیت: این اطلاعات هیچگونه مشاورهای در زمینههای سرمایهگذاری، مالیات، قوانین، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی نیست. آکادمی تازهکاران MEXC فقط اطلاعات مرجع ارائه میدهد و هیچگونه مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیکند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را بهطور کامل درک کردهاید و با احتیاط سرمایهگذاری کنید. تمامی اقدامات سرمایهگذاری کاربران ارتباطی به این سایت ندارد.







