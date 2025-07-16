سردرگمی در مورد ETF فیوچرز XRP: واقعاً چه اتفاقی افتاده و چرا اهمیت دارد؟

عصر روز ۲۷ آوریل، تیترهایی با این مضمون که «ProShares برای سه ETF XRP از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ( SEC ) چراغ سبز دریافت کرد» به سرعت پخش شد و هیجان را در سراسر بازار ارزهای دیجیتال برانگیخت. این عبارت - که صرفاً به «ETF های XRP» اشاره داشت - باعث شد بسیاری به اشتباه باور کنند که ایالات متحده پس از راه اندازی های اخیر ETF های اسپا BTC ETH ، اولین ETF نقدی آلت کوین خود را تأیید کرده است. این امر منجر به افزایش کوتاه مدت احساسات بازار شد.









اما این هیاهو کوتاه مدت بود. خبر خیلی زود شفاف سازی شد: ProShares در حال راهاندازی ETFهای مبتنی بر قراردادهای فیوچرز است، نه محصولات اسپات. با وجود اینکه این یک هشدار کاذب بود، اما نشان میدهد که بازار چقدر برای ETF اسپات XRP آماده است - و اینکه احساسات سرمایه گذاران چقدر در مورد پیشرفت های نظارتی حساس است.









پروشیرز (ProShares) در حال راهاندازی سه ETF فیوچرز XRP بر اساس قراردادهای معامله شده در بورس کالای شیکاگو (CME) است که از طریق قراردادهای سوآپ، و نه با نگهداری توکن های واقعی XRP، امکان سرمایهگذاری را فراهم میکند.





این ETFها که قرار است در تاریخ 30 آوریل راهاندازی شوند عبارتند از: Ultra XRP ETF (ارائه دهنده 2 برابر ریسک اهرمی برای معاملات فیوچرز XRP)، شورت XRP ETF (ارائه دهنده 1 برابر ریسک معکوس برای معاملات فیوچرز XRP) و Ultra شورت XRP ETF (ارائه دهنده 2 برابر ریسک معکوس برای معاملات فیوچرز XRP). این ابزارها به معاملهگران اجازه میدهند تا بدون نگهداری خود دارایی، روی حرکات قیمت XRP - چه در پوزیشن لانگ (long) و چه در پوزیشن شورت (short) - گمانهزنی کنند.













معرفی ETF های ProShares نشان دهنده گسترش بیشتر بازار مشتقات XRP است. برخلاف ETF های اسپات، ETF های فیوچرز، عملکرد قیمت قراردادهای فیوچرز XRP را دنبال میکنند، نه خود دارایی را. این امر آنها را برای معامله گران کوتاه مدت، سرمایهگذاران اهرمی و موسساتی که به دنبال استراتژی های پوشش ریسک بدون ریسک های نگهداری هستند، ایدهآل میکند. این ETF ها با کاهش موانع مشارکت، ابزارهای موجود برای تعامل با عملکرد قیمت XRP را متنوع میکنند.









در حالی که ایالات متحده همچنان در حال بررسی تصویب ETF اسپات XRP است، برزیل گامی قاطع به جلو برداشته است. در ۲۵ آوریل، Hashdex اولین ETF اسپات XRP جهان را راهاندازی کرد که با نماد XRPH11 در بورس اوراق بهادار B3 معامله میشود. این ETF که توسط Genial Investimentos مدیریت میشود، شاخص قیمت مرجع XRP نزدک را دنبال میکند و حداقل ۹۵٪ از داراییهای خود را مستقیماً به XRP اختصاص میدهد. این توسعه نه تنها به سرمایهگذاران برزیلی یک نقطه ورود مستقیم و تنظیمشده به بازار XRP ارائه میدهد، بلکه نشاندهنده حس رو به رشد مشروعیت جهانی و شناخت نهادی برای این دارایی است.













اگرچه راهاندازی ETF های فیوچرز XRP گزینه های معاملاتی بیشتری را برای بازار فراهم میکند، اما از منظر جریان های سرمایه میانمدت تا بلندمدت و سرمایهگذاری ارزشی، تمرکز اصلی همچنان بر تأیید نهایی ETF اسپات XRP است. معرفی ETF اسپات، سرمایههای نهادی سنتی را جذب میکند و جریان سرمایه بیشتری را به همراه خواهد داشت. اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF بلومبرگ، اظهار داشته است که اگرچه هنوز تأیید نشده است، اما احتمال صدور مجوز ETF اسپات XRP بسیار زیاد است.













با این اوصاف، تصویب قانونی آسان نخواهد بود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) موضع محتاطانهای نسبت به بازار ارزهای دیجیتال، به ویژه در مورد ETF های لحظهای، اتخاذ کرده است. در گذشته، SEC بارها درخواستهای ETF های اسپات بیت کوین اتریوم را به تأخیر انداخته یا رد کرده است. در مورد XRP، چالشهای نظارتی ممکن است حتی پیچیدهتر باشد. از یک سو، وضعیت قانونی XRP در ایالات متحده همچنان نامشخص است، زیرا نبرد قانونی بین ریپل و SEC هنوز ادامه دارد. از سوی دیگر، اندازه بازار و نقدینگی XRP نسبتاً کوچکتر است، که ممکن است برآورده کردن الزامات SEC برای نقدینگی، شفافیت و حمایت از سرمایهگذاران ETF را دشوار کند.









علیرغم موانع نظارتی، بسیاری از شرکت های مدیریت دارایی به طور فعال خود را در بازار ETF های اسپات XRP قرار میدهند. علاوه بر ProShares، شرکتهایی مانند Grayscale، 21Shares و Bitwise نیز درخواستهای مشابهی برای صندوقهای لحظهای ارائه دادهاند. مشارکت این شرکت ها نه تنها رقابت در بازار را تشدید میکند، بلکه به تسریع روند تأیید ETF های لحظهای XRP نیز کمک میکند.









تصویب و راهاندازی یک ETF اسپات XRP پیامدهای عمیق و گستردهای برای بازار XRP خواهد داشت. این امر به طور قابل توجهی نقدینگی و شفافیت را افزایش میدهد و در عین حال ادغام این دارایی را در سیستم مالی جهانی تسریع میکند.





با ارائه یک نقطه ورود تنظیمشده و قابل دسترس برای سرمایهگذاران سنتی، یک ETF جریان ثابتی از سرمایه را به XRP هدایت میکند و عمق بازار و سهولت معاملات را بهبود میبخشد. در عین حال، شفافیت ساختاری ETFها، تمرکز سرمایهگذاران را به سمت مبانی اساسی XRP - مانند کاربرد، پذیرش و عملکرد شبکه - به جای صرفاً گمانهزنی تغییر میدهد. با افزایش فعالیت معاملاتی مبتنی بر ETF، کشف قیمت کارآمدتر میشود و به بازار کمک میکند تا پویایی واقعی عرضه و تقاضا را بهتر منعکس کند. این به نوبه خود نوسانات را کاهش میدهد، فرصتهای دستکاری را محدود میکند و از یک محیط بازار پایدارتر و باثباتتر پشتیبانی میکند.





در نهایت، تصویب یک ETF اسپات XRP گامی بزرگ به سوی ادغام عمیقتر این توکن در امور مالی سنتی خواهد بود و پیوندهای محکمتری بین داراییهای رمزنگاری شده و اکوسیستم مالی گستردهتر ایجاد میکند.









آنچه که به عنوان یک خبر نادرست آغاز شد، به یک لحظه مهم برای XRP تبدیل شده است. در حالی که ETF های فیوچرز ProShares باعث ایجاد سردرگمی شدند، آنها همچنین اشتهای رو به رشد نهادی برای قرار گرفتن در معرض XRP را دوباره تأیید کردند.





اما جایزه نهایی - یک ETF اسپات XRP مورد تأیید ایالات متحده - همچنان دست نیافتنی است. ابهام قانونی، محافظه کاری نظارتی و رقابت شدید بین مدیران صندوق به این معنی است که این مسیر هموار نخواهد بود.





با این حال، با کاهش موانع و افزایش علاقه سرمایه گذاران، ETF های XRP - چه فیوچرز و چه اسپات - آماده اند تا نقش محوری در شکل گیری موج بعدی همگرایی مالی-کریپتو ایفا کنند.





سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیه ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی ها عمل نمی کند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه می دهد و مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.















