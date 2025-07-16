



در میان بسیاری از بازی های MMORPG، بازی WorldShards به دلیل محیط منحصر به فرد و گیم پلی نوآورانه اش متمایز است. این بازی نقش آفرینی آنلاین چندنفره سندباکس که توسط LowKick Games توسعه یافته است، بازیکنان را به دنیایی فانتزی به نام Murrlandia، دنیایی ویران شده از جزایر شناور، منتقل میکند. در WorldShards، بازیکنان می توانند آزادانه به کاوش، نبرد و ساخت و ساز بپردازند - در حالی که واقعاً از طریق فناوری بلاکچین صاحب دارایی های درون بازی هستند. این مقاله مروری عمیق بر داستان، مکانیک های گیم پلی، سیستم اقتصادی و ویژگی های توکن های بازی ارائه میدهد.









پروژه WorldShards یک بازی نقش آفرینی آنلاین چندنفره (MMORPG) است که عناصر سندباکس را با فناوری بلاکچین ترکیب میکند. این بازی در مورلاندیا، جهانی که توسط یک رویداد فاجعه بار از هم پاشیده شده است، اتفاق میافتد و جزایر شناور بی شماری را برای کاوش بازیکنان ارائه میدهد. به عنوان یک کاوشگر، شما اسرار گمشده را کشف خواهید کرد، با مهاجمان مبارزه خواهید کرد و برای بازسازی جهان تلاش خواهید کرد. WorldShards سیستمهای سنتی سطح و کلاس را کنار میگذارد و پیشرفت انعطاف پذیری را بر اساس ترکیب تجهیزات و مهارتها ارائه میدهد و به بازیکنان اجازه میدهد مسیرهای خود را ایجاد کرده و تجربه خود را متناسب با آن تنظیم کنند.









پروژهWorldShards گیمپلی بازیهای نقشآفرینی چندنفره آنلاین (MMORPG) را با چندین ویژگی نوآورانه از نو تعریف میکند:





1) بدون پیشرفت مبتنی بر سطح: به جای پیروی از سیستمهای سنتی مبتنی بر سطح و کلاس، WorldShards به بازیکنان این امکان را می دهد که پیشرفت خود را از طریق ترکیبی از تجهیزات و مهارت هایی که با سبک بازی آنها مطابقت دارد، سفارشی کنند.

2) سیستم مبارزه پویا: مبارزه بر استراتژی تأکید دارد و به بازیکنان اجازه میدهد تا با استفاده از تاکتیک های متنوع - از حملات مستقیم و مخفیکاری گرفته تا استفاده از آیتمها و ترکیب سلاح ها - با دشمنان درگیر شوند.

3) ساخت جزیره شناور: هر بازیکن صاحب یک جزیره شناور شخصی است که در آن میتواند خانه بسازد، ایستگاه های کاری راهاندازی کند، منابع را پردازش کند و تجهیزات بسازد.

4) اقتصاد بازیکن محور: این بازی دارای یک اقتصاد بازیکنمحور است که حول جمع آوری، پردازش و تجارت منابع متمرکز است.

5) مالکیت دارایی های بلاکچین: به لطف فناوری بلاکچین، بازیکنان واقعاً مالک دارایی های درون بازی خود، از جمله جزایر، تجهیزات و توکنها هستند.









شروع به کار در WorldShards آسان است و در اینجا مراحل ضروری آمده است:





1) دریافت دسترسی: WorldShards در حال حاضر در مرحله دسترسی زودهنگام است. بازیکنان برای ورود باید یک کلید دسترسی از طریق پلتفرم OpenLoot خریداری کنند یا یک کلکسیون Founder داشته باشند.





2) مسیر توسعه خود را انتخاب کنید: بدون پیشرفت مبتنی بر سطح، میتوانید روی ساخت، مبارزه یا اکتشاف تمرکز کنید. شخصیت خود را بر اساس ترجیحات خود شکل دهید.





3) تجهیزات را بدست آورید: انتخاب سلاح ها و تجهیزات شما، سبک بازی شما را تعریف میکند. تجهیزات مختلف را با هم ترکیب و تطبیق دهید تا استراتژی های جنگی مورد نظر خود را توسعه دهید.





4) جزیره شناور خود را بسازید و سفارشی کنید: جزیره شناور خود را با جمع آوری منابع، ساخت و شخصی سازی آن برای انعکاس هویت خود، سفارشی کنید.





5) به ماموری تها و فعالیت های اجتماعی بپیوندید: با یک انجمن صنفی تشکیل دهید، در ماموریتهای PvE مشارکت کنید یا برای جوایز ارزشمند به سیاهچالها بروید. پایتخت به عنوان مرکزی برای تعامل، تجارت و اتحادهای اجتماعی عمل میکند.









پروژه WorldShards دارای یک اقتصاد بازیکنمحور است که بر جمعآوری، پردازش و تجارت منابع متمرکز است. بازیکنان میتوانند با کاوش در جزایر، انجام ماموریتها و شکست دادن دشمنان، منابع را جمع آوری کنند و سپس آنها را در جزایر شناور خود به تجهیزات و اقلام متنوعی تبدیل کنند. این اقلام را می توان برای پیشرفت شخصی یا فروش در خانه حراج درون بازی استفاده کرد.









یک مکانیک منحصر به فرد به نام Ancient Rifts به بازیکنان اجازه میدهد تا این شکافها را جمعآوری و اصلاح کنند تا کمیابی و ویژگیهای تجهیزات خود را افزایش دهند و ارزش بازار آن را افزایش دهند. WorldShards همچنین یک سیستم حراج کامل را در سهماهه دوم 2025 راهاندازی خواهد کرد تا تجارت و فعالیت اقتصادی بازیکن به بازیکن را بیشتر تقویت کند.









شاردز (SHARDS) توکن اصلی درون بازی است که عرضه آن به صورت عادلانه و توسط جامعه انجام میشود. کل موجودی آن ۵ میلیارد توکن است که به تدریج طی شش سال منتشر میشود. 60% از موجودی به پاداش بازیکنان، 25% به توسعه اکوسیستم و 15% به بازاریابی و رشد جامعه اختصاص داده شده است.













بازیکنان میتوانند از طریق موارد زیر توکنهای SHARDS را دریافت کنند:





دراپهای تصادفی: وقتی بازیکنان به یک آیتم کلکسیونی با اثر نیروی جاذبه مجهز میشوند، این شانس را دارند که هنگام انجام برخی اقدامات درون بازی مانند مبارزه با دشمنان، جمعآوری منابع یا باز کردن صندوقها، به طور تصادفی توکن دریافت کنند.





وارد کردن از طریق کیف پول دیجیتال: بازیکنان همچنین میتوانند SHARDS را با وارد کردن مستقیم آنها از کیف پول رمزنگاری خود برای استفاده در بازی، وارد بازی کنند.









توکن های SHARDS کاربردهای متنوعی در بازی دارند، از جمله:





بهبود آمار اقلام کلکسیونی: وقتی اقلام کلکسیونی ارتقا مییابند، ویژگی شانس باید به طور جداگانه با استفاده از SHARDS افزایش یابد.





ارتقاء کمیابی: کمیابی اقلام کلکسیونی خود را افزایش دهید تا ارزش و عملکرد آنها بهبود یابد.

پردازش ریفت ها: از توکنهای SHARDS برای پردازش ریفتها استفاده کنید که کمیابی اقلام را افزایش میدهد.

خرید اقلام کمیاب: از SHARDS میتوان برای خرید اقلام کمیاب و ارزشمند مختلف در بازی استفاده کرد.

بازآرایی آمار اقلام: آمار تجهیزات را برای دستیابی به ترکیبها یا ارزشهای بهتر، دوباره تصادفی کنید.

معاملات: SHARDS به عنوان یک ارز دیجیتال، میتواند از بازی خارج شود و در صرافیهای ارز دیجیتال معامله شود.





بازیکنان همچنین میتوانند SHARDS را از طریق پلتفرم Open Loot به کیف پولهای رمزنگاری شخصی خود منتقل کنند و آنها را در صرافیهای خارجی معامله کنند.









پروژه WorldShards با ترکیبی از گیمپلی فراگیر و مالکیت دارایی های مبتنی بر بلاکچین، استاندارد جدیدی را برای آینده بازیهای نقشآفرینی چندنفره آنلاین (MMORPG) تعیین میکند. چه کاوش، نبرد، ساختوساز یا تجارت را ترجیح دهید، این بازی برای همه سلیقهها چیزی دارد. با تکامل بازی و رشد جامعه آن، WorldShards آماده است تا به عنوان یک عنوان برجسته در فضای بازیهای بلاکچین تبدیل شود. اکنون به این دنیای خارقالعاده بپیوندید و سفر خود را در مورلندیا آغاز کنید!



