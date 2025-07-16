آیا DePIN پیشرفت بزرگ بعدی در میان اشتیاق سرمایه خواهد بود؟

در دنیای همیشه در حال تغییر و تحول بازار ارزهای دیجیتال، هر مفهوم نو ظهور این پتانسیل را دارد که به کانون بعدی بازار تبدیل شود. نگاهی به گذشته نشان می دهد که از "تابستان DeFi" گرفته تا "تابستان NFT & GameFi" و "Metaverse"، هر یک از این مفاهیم تاثیر عمیقی بر چشم انداز بازار ارزهای دیجیتال گذاشته اند. در سالهای اخیر، "DePIN" (شبکه های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز) به تدریج در مرکز توجه قرار گرفته و موجی از سرمایه و علاقه را به خود جلب کرده است. گزارش تحقیقاتی مساری پیش بینی جسورانه ای دارد و پیش بینی میکند که تا سال 2028، اندازه بازار DePIN میتواند به 3.5 تریلیون دلار برسد.

با چنین چشم انداز گسترده ای، این سوال مطرح می شود که آیا DePIN می تواند به موفقیت بزرگ بعدی در بازار ارز های دیجیتال تبدیل شود؟ بدون شک این سوالی است که بسیاری از سرمایه گذاران و متخصصان صنعت به دقت آن را دنبال می کنند.









شبکه DePIN، که به معنی شبکه های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز است، یک مدل شبکه نوین است که از فناوری بلاک چین برای تشویق کاربران به اشتراک گذاری و مدیریت زیرساخت های فیزیکی استفاده می کند. این مدل شامل حوزه های متعددی از جمله محاسبات، ذخیره سازی، شبکه، حسگرها و انرژی است. هدف از DePIN افزایش کارایی استفاده از منابع، کاهش هزینه های عملیاتی و ارتقای نوآوریهای تکنولوژیکی از طریق یک رویکرد غیرمتمرکز است.





در حال حاضر، بخش DePIN به طور محسوسی شکل گرفته و ارزش کل بازار آن به 21.23 میلیارد دلار نزدیک شده است که نشان دهنده افزایش 17.1 درصدی از ابتدای سال است. طبق داده های DePINscan، تا اوت 2024، تقریباً 276 پروژه مرتبط با DePIN وجود دارد که عمدتاً در حوزه هایی همچون هوش مصنوعی (AI)، بی سیم، انرژی، خدمات، حسگر ها، داده ها و محاسبات طبقه بندی می شوند.





علاوه بر این، چشم انداز رقابتی DePIN نشان دهنده تاثیر پیشرو در این حوزه است؛ به طوری که 10 پروژه برتر این بخش، حدود 80.5 درصد از ارزش بازار را تشکیل میدهند که معادل 17.08 میلیارد دلار می شود. این میزان تمرکز در دستان پروژه های پیشرفته نشان دهنده پتانسیل بالای DePIN برای تحول در دنیای دیجیتال و فیزیکی است.





این تحولات و رشدها، DePIN را به یکی از مفاهیم اصلی و نوآورانه در آینده بازار ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است و ممکن است در سال های آتی شاهد ورود این فناوری به بخشهای جدیدی از اقتصاد و زندگی روزمره باشیم.













امسال، سرمایه گذاری خطرپذیر در پروژه های DePIN شاهد یک جهش چشمگیر بوده است. موسسات سرمایه گذاری بزرگ، صندوق های مالی عظیمی را برای این بخش اختصاص داده اند که از جمله آن ها می توان به صندوق 100 میلیون دلاری Borderless Capital، صندوق مشترک 500 میلیون دلاری Hodler Investments و Gewan Holding، و صندوق 40 میلیون دلاری Bitrue Ventures اشاره کرد. علاوه بر این، بنیادهایی مانند SOLLONG و Lemniscap نیز برنامه های مالی بزرگی را با هدف حمایت از پروژههای DePIN و Web3 در مراحل اولیه آغاز کرده اند.





این سرازیر شدن سرمایه باعث شده است که بازار DePIN شاهد یک مرحله رشد سریع و تحول آفرین باشد. هجوم شدید سرمایه به این بخش موجب پیدایش بسیاری از پروژه های نوآورانه و موفق در دنیای DePIN شده است. به عنوان مثال، پروژه صفر در بخش انرژی های تجدید پذیر موفق به جذب 12 میلیون دلار بودجه شده است، در حالی که شبکه ردیابی پرواز Wingbits توانسته 3.5 میلیون دلار سرمایه اولیه جذب کند. پروژه هایی مانند آندرنا در سولانا و Daylight on Base به ترتیب 18 و 9 میلیون دلار سرمایه جمع آوری کردهاند.





علاوه بر این، پروژه های دیگری مانند Verida، Peaq و Blockless نیز از طریق چندین دور تأمین مالی به رشد سریعی دست یافته اند، که مجموع مبالغ جذب شده آن ها به ده ها میلیون دلار می رسد. این روند نشان می دهد که DePIN نه تنها به یک حوزه جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل شده است، بلکه پتانسیل آن برای تبدیل شدن به یکی از بخش های اصلی در آینده اقتصاد دیجیتال بسیار بالا است.









دلیل توجه گسترده ای که DePIN به خود جلب کرده است، به ادغام نو آورانه ای از مکانیسم های تشویقی رمزارز، معماری غیرمتمرکز و مدل های حکومتی جامعه محور باز میگردد. این ویژگی ها تغییرات انقلابی را در تامین مالی، بهره برداری و حاکمیت زیرساخت های سنتی ایجاد کرده اند که برای آینده صنعت و فناوری بسیار تأثیرگذار خواهند بود.





مکانیزمهای تشویقی منحصر به فرد و تخصیص منابع بهینه





شبکه DePIN با استفاده از مکانیزم های تشویقی رمزارز، مسیری کارآمدتر و انعطاف پذیرتر برای تخصیص سرمایه در پروژه های زیرساختی فراهم میکند. این پروژه ها معمولاً سرمایه بر و نیازمند نگهداری بالایی هستند، اما با عملکرد غیرمتمرکز DePIN، می توان از اتکا به مدل های سنتی تامین مالی رهایی یافت. این تغییرات به پروژه ها امکان می دهند که منابع را به شیوه ای بهینه و در زمانی انعطاف پذیر تخصیص دهند، که منجر به ایجاد خدمات و محصولاتی رقابتی تر میشود و نیاز فوری جامعه به زیرساخت های کارآمد و مقرون به صرفه را پاسخ می دهد.





معماری غیرمتمرکز و ایجاد سیستم های توزیع شده





شبکه DePIN یک سیستم توزیع شده بسیار زائد و مقاوم ایجاد می کند که با تمرکززدایی داده ها و خدمات در چندین گره، ثبات و قابلیت اطمینان شبکه را افزایش میدهد. این طراحی باعث می شود که حتی در مواجهه با خرابی های یک نود یا نوسانات شبکه، کل شبکه بتواند به راحتی به عملکرد خود ادامه دهد و به این ترتیب عملکرد پایدار و بدون وقفه زیرساخت ها را تضمین میکند. این ویژگی از دیگر نقاط قوت DePIN است که آن را نسبت به مدل های سنتی بسیار مقاوم تر می سازد.





مدل حکومتی جامعهمحور





یکی از ویژگی های برجسته DePIN، رویکرد آن به حاکمیت جامعه محور است. در این مدل، جوامع محلی حقوق مشارکت مستقیم در مدیریت شبکه را دارند و تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع و نگهداری با نیازها و ترجیحات مردمی هماهنگ می شود. این مدل حکومتی نه تنها تصمیمات را دموکراتیک تر میکند، بلکه موجب بهبود کارایی و پذیرش بیشتر در سطح جامعه می شود. با تزریق انرژی و حرکت جدید به عملیات و حاکمیت زیرساختها، DePIN بینش های ارزشمندی برای حکمرانی شهری و خدمات عمومی در آینده فراهم می آورد که می تواند به طور گسترده ای در بهبود کیفیت زندگی مردم تأثیر بگذارد.

در نهایت، این ویژگی های نوآورانه DePIN باعث شده که این بخش از بازار ارزهای دیجیتال، به عنوان یک مدل زیرساختی بسیار جذاب و آینده نگر، مورد توجه قرار گیرد و پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک قطب اصلی در اقتصاد دیجیتال به دست آورد.









اگرچه DePIN با جذب سرمایه های قابل توجه و رشد سریع خود رو به رو است، اما باید چالش ها و عدم قطعیت هایی را که ممکن است بر سر راه این بخش قرار گیرد، نیز مدنظر قرار داد. آژانس رتبه بندی مودی در گزارش اخیر خود هشدار داده است که پذیرش گسترده DePIN ممکن است با مشکلاتی همچون مقررات قانونی پیچیده، مسائل قابلیت همکاری و خطرات امنیت سایبری مواجه شود. این مسائل میتوانند توسعه و مقبولیت این مدل را به تأخیر انداخته و بر پذیرش عمومی آن تأثیر منفی بگذارند. در این راستا، MEXC به وضوح پتانسیل و تقاضای بالای بخش DePIN را شناسایی کرده و به همین دلیل گام هایی برای پاسخگویی به این نیازها برداشته است. MEXC نه تنها انواع پروژههای DePIN را در پلتفرم خود فهرست کرده است، بلکه برای فراهم آوردن تجربها ی منحصر به فرد برای سرمایهگذاران، بخش اختصاصی DePIN را راهاندازی کرده است. این بخش گزینههای معاملاتی متنوعتری را در اختیار کاربران قرار میدهد، که به آن ها این امکان را می دهد تا از فرصت های مختلف بازار DePIN بهره برداری کنند.





علاوه بر این، MEXC برای کاهش هزینه های کاربران و افزایش جذابیت این بازار، کارمزد های معاملاتی بسیار کم را معرفی کرده است. این اقدام میتواند به جذب بیشتر سرمایهگذاران و تسهیل در انجام معاملات کمک کند و بدین ترتیب، MEXC را به یک پلتفرم جذابتر برای فعالیت در بخش DePIN تبدیل کند.









بازار DePIN با قدرت گرفتن از جریان های عظیم سرمایه، پتانسیل و سرزندگی بی نظیری را به نمایش گذاشته است. سوالی که اکنون در میان سرمایه گذاران و متخصصان صنعت مطرح است، این است که آیا DePIN واقعاً می تواند به کانون اصلی پیشرفت و تحولات آتی در بازار ارز های دیجیتال تبدیل شود. در این راستا، MEXC به دقت به تحولات این بخش توجه خواهد کرد و حرکت های توسعه ای آن را از نزدیک پیگیری خواهد کرد تا فرصت ها و تهدید های موجود در این مسیر را بهطور مؤثر ارزیابی کند.





سلب مسئولیت: این اطلاعات صرفاً برای مقاصد مرجع و آموزشی ارائه میشود و هیچگونه توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط نیست. همچنین این متن به معنای مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها نمیباشد. MEXC Learn تنها اطلاعات عمومی و غیر مشاورهای را ارائه میدهد. قبل از هرگونه تصمیمگیری در خصوص سرمایهگذاری، لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را بهطور کامل درک کرده و با دقت و احتیاط اقدام کنید. پلتفرم MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.