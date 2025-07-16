



به دلیل پتانسیل سود های عظیم، نظارت ضعیف و ناشناسی، بازار ارز دیجیتال پر از کلاهبرداری است. کاربران ارز دیجیتال باید هوشیار باشند، پروژه های سرمایه گذاری را به دقت ارزیابی کنند، از دنبالکردن کورکورانه روندها پرهیز کنند و آگاهی از ریسک و مهارتهای تشخیص اطلاعات خود را برای کاهش ریسکهای کلاهبرداری احتمالی افزایش دهند.









وبسایتهای فیشینگ: این وبسایتهای جعلی بهعنوان صرافی ها یا کیف پول های معتبر تظاهر میکنند و کاربران را به وارد کردن اطلاعات شخصی یا کلیدهای خصوصی خود ترغیب میکنند، که منجر به سرقت داراییها میشود.





پمپ و دامپ: این روش شامل پخش اطلاعات نادرست یا دستکاری بازار بهمنظور افزایش مصنوعی قیمت یک ارز دیجیتال است، سپس فروش در اوج قیمت و ایجاد ضرر برای سایر سرمایهگذاران.





پروژههای ICO جعلی: پروژههای ICO تقلبی ممکن است وعده بازدهی بالا بدهند تا سرمایهگذاران را جذب کنند، اما در نهایت ناپدید میشوند یا قادر به انجام وعدههای خود نیستند.





پلتفرمهای معاملاتی جعلی: برخی از پلتفرمهای معاملاتی جعلی کاربران را فریب میدهند تا ارز دیجیتال واریز کنند، اما از انجام برداشتها خودداری میکنند یا ناگهان ناپدید میشوند.





کلاهبرداریهای ایردراپ: این کلاهبرداریها ادعا میکنند که ارز دیجیتال رایگان از طریق ایردراپها توزیع میکنند، کاربران را فریب میدهند تا اطلاعات شخصی خود را ارائه دهند یا هزینههایی پرداخت کنند و سپس پول آنها را سرقت میکنند.





لیستینگهای جعلی ارز: برخی از صرافیها ممکن است ارزهای دیجیتال جعلی یا با ارزش پایین را لیست کنند و قیمتهای بازار را دستکاری کنند تا از ضرر سرمایهگذاران سود ببرند.





کلاهبرداریهای شبکههای اجتماعی: کلاهبردارها از شبکههای اجتماعی یا اپلیکیشنهای پیامرسان برای شبیهسازی افراد آشنا یا متخصصان استفاده میکنند تا سرمایهگذاران را قانع کنند تا پول انتقال دهند یا اطلاعات شخصی خود را ارائه دهند.









با توجه به شیوع کلاهبرداریهای ارز دیجیتال، انتخاب یک پلتفرم معاملاتی معتبر بسیار حائز اهمیت است. عواملی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:





امنیت: اطمینان حاصل کنید که پلتفرم تدابیر امنیتی لازم، مانند احراز هویت دو مرحلهای (2FA)، برای حفاظت از داراییهای کاربران دارد. تاریخچه بروز حوادث امنیتی مهم پلتفرم را بررسی کنید.





انطباق و مقررات: اطمینان حاصل کنید که پلتفرم مطابق با مقررات حوزه قضایی خود فعالیت میکند و تحت نظارت نهادهای رگولاتوری است.





حجم معاملات و لیکوییدیتی: پلتفرمهایی با حجم معاملات و لیکوییدیتی بالا را انتخاب کنید تا خرید و فروش ارزهای دیجیتال بهطور روان انجام شود و از لغزش قیمت جلوگیری شود.





پشتیبانی کاربران: کیفیت و واکنشپذیری خدمات مشتری پلتفرم را بررسی کنید تا در مواقع بروز مشکلات، پشتیبانی به موقع دریافت کنید.





کارمزد ها: ساختار کارمزدها، از جمله کارمزد معاملات و کارمزد های واریز/برداشت را درک کنید تا از کارمزد های اضافی جلوگیری شود.





تجربه کاربری: پلتفرمهایی با رابط کاربری ساده و کاربرپسند را انتخاب کنید که فرآیند معاملات را روان و قابل فهم کند.





پشتیبانی از داراییها: اطمینان حاصل کنید که پلتفرم از ارزهای دیجیتال مورد علاقه شما پشتیبانی میکند و جفتهای معاملاتی مورد نیاز را ارائه میدهد.









به عنوان یکی از پلتفرمهای معاملاتی محبوب، MEXC اولویت را به امنیت دارایی های کاربران میدهد. برای فراهم کردن یک محیط معاملاتی امن، پایدار و کاربرپسند، MEXC اقدامات زیر را پیادهسازی کرده است:





3.1 تضمین امنیت: از زمان تأسیس، MEXC هرگز با حادثه امنیتی بزرگی مواجه نشده است و تدابیر امنیتی متعددی برای حفاظت از داراییهای کاربران ارائه میدهد.





امنیت حساب: احراز هویت دو مرحلهای (2FA) شامل احراز هویت دو مرحلهای (2FA) شامل احراز هویت گوگل ، ایمیل و تأیید شماره تلفن را فراهم میکند. علاوه بر این، کاربران میتوانند حسابهای شخص ثالث مانند گوگل، اپل، متاماسک و تلگرام را برای افزایش امنیت لینک کنند.





تنظیمات امنیتی پیشرفته: شامل کدهای ضد فیشینگ است که همراه با ایمیلها ارسال میشود تا از حملات فیشینگ جلوگیری کند.





تنظیمات برداشت: به کاربران این امکان را میدهد که به کاربران این امکان را میدهد که لیست سفید برداشت تنظیم کنند تا از انتقالات به حسابهای ناشناخته جلوگیری شود.





3.2 امنیت و انطباق: MEXC بهطور جهانی در قارهها و حوزههای قضائی مختلف فعالیت میکند و تحت نظارت مستقیم یا از طریق زیرمجموعهها توسط برخی از معتبرترین حوزههای قضائی رگوله شده است.





3.3 تجربه معاملاتی عالی: از نظر خدمات، MEXC پشتیبانی زبانهای بومی برای کاربران کشورهای مختلف ارائه میدهد، از نظر خدمات، MEXC پشتیبانی زبانهای بومی برای کاربران کشورهای مختلف ارائه میدهد، کانالهای اجتماعی محلی دارد و پشتیبانی 24/7 مشتری برای کمک به موقع فراهم میکند.





در بخش محصولات، MEXC خدمات معاملاتی پیشرفتهای ارائه میدهد که شامل موارد زیر است:





کمترین کارمزدهای معاملاتی، کاهش هزینههای تراکنش برای کاربران.





سرعت بالای لیستینگ توکنها و انتخاب گستردهای از بیش از 3,000 جفت معاملاتی اسپات و 600 جفت معاملاتی فیوچرز.

بالاترین لیکوییدیتی جهانی، که منجر به اسپردهای کمتر و تراکنشهای سریعتر میشود و ایمنی و منافع سرمایهگذاران را تضمین میکند.





بالاترین درآمدهای ایردراپ MX، کمک به کاربران برای کسب سود بیشتر.

کمترین کارمزد انتقال، صرفهجویی در هزینهها برای کاربران.





از زمان تأسیس، MEXC به ارزشهایی مانند اولویت دادن به رضایت کاربران و همکاری تیمی پایبند بوده است. MEXC از شما دعوت میکند تا سفر ارز دیجیتال خود را با ما آغاز کنید و در طول تجربه ارز دیجیتالتان پشتیبانی قوی دریافت کنید.



