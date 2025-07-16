توکن های میم به پدیده ای منحصر به فرد در بازار ارز دیجیتال تبدیل شدهاند که فرهنگ اینترنت را با فناوری مالی ترکیب میکنند تا توجه گسترده ای را جلب کنند. اخیراً، PAIN، پروژه ای میم الهامگرفته از شخصیت میتوکن های میم به پدیده ای منحصر به فرد در بازار ارز دیجیتال تبدیل شدهاند که فرهنگ اینترنت را با فناوری مالی ترکیب میکنند تا توجه گسترده ای را جلب کنند. اخیراً، PAIN، پروژه ای میم الهامگرفته از شخصیت می
چرا توکن میم PAIN ویروسی شد؟ بازپرداخت %80، تاییدیه ‌های سلبریتی و جنون میم‌ های اینترنتی

توکن های میم به پدیده ای منحصر به فرد در بازار ارز دیجیتال تبدیل شدهاند که فرهنگ اینترنت را با فناوری مالی ترکیب میکنند تا توجه گسترده ای را جلب کنند. اخیراً، PAIN، پروژه ای میم الهامگرفته از شخصیت میم اینترنتی "Hide the Pain Harold"، توجه زیادی در بازار به خود جلب کرده است. این مقاله به بررسی ریشه ها، عملکرد پیش فروش، چالش ها و پتانسیل های آینده PAIN میپردازد.

ریشه های پشت PAIN: بررسی میم ها در دنیای کریپتو


خلق PAIN تا حد زیادی مدیون مهندس مجاری، آندراش ایستوان آراتو András István Arató است که سفر میم خود را در حدود سال 2010 آغاز کرد، زمانی که در یک جلسه عکاسی آماتور شرکت کرد. این تصاویر توسط یک سایت عکس استوک خریداری شده و به طور تجاری استفاده شدند. با گذشت زمان، یکی از تصاویر خاص آراتو که در آن لبخندی با اندکی تلخی به نمایش میگذارد، شهرت جهانی یافت. این تصویر سپس به چهره نمادین میم "Hide the Pain Harold" تبدیل شد که به عنوان نمادی از لبخندهای اجباری و ناامیدی های پنهان شناخته میشود. در سال 2025، آراتو با تیم Memeland همکاری کرد تا PAIN را راه اندازی کند و این میم ویروسی را به یک پروژه ارز دیجیتال تبدیل کند.


اثر سلبریتی: کلیدی برای گسترش تاثیر


موفقیت توکن PAIN به طور جدایی ناپذیری با تأثیر سلبریتی ها مرتبط است. علاوه بر تبلیغات فعال آندراش ایستوان آراتو، این پروژه توجه شخصیت های مشهور دیگری را نیز جلب کرده است. به عنوان مثال، در اکتبر ۲۰۲۴، آراتو در جریان Binance Blockchain Week با چانگ پنگ ژائو Changpeng Zhao (CZ)، بنیان گذار بایننس، عکسی گرفت که این تصویر در شبکه های اجتماعی به سرعت پخش شد و توجه بیشتری به PAIN جلب کرد.

علاوه بر این، حمایت Memeland تأثیر بسزایی در گسترش نفوذ PAIN داشت. Memeland بهطور مداوم از طریق کانالهای رسمی خود، PAIN را تبلیغ کرد و دامنه دسترسی توکن را گسترش داد. همچنین، ری چان، بنیانگذار ۹GAG، بهطور غیرمستقیم از طریق Memeland از PAIN حمایت کرد. در رویدادهای مختلف، او بر همافزایی فرهنگ میم و فناوری بلاکچین تأکید کرد و با استفاده از طنز، از این پروژه حمایت نمود.


پدیده پیش-فروش: موفقیت بی سابقه


پیش فروش PAIN توجه سرمایه گذاران بسیاری را به خود جلب کرد و به یک نقطه عطف برجسته در بازار کریپتو تبدیل شد. تنها در 48 ساعت، این پروژه تقریباً 185,976 SOL (تقریباً 38 میلیون دلار) جمع آوری کرد که بسیار بیشتر از سایر میم کوین های محبوب مانند SLERF (حدود 10 میلیون دلار) و BOME (حدود 1.8 میلیون دلار) بود و 3.8 برابر و 21 برابر کل مبلغ جمع آوری شده آنها بود. این عملکرد رکورد جدیدی را در بازار میم کوین ها ثبت کرد و جذابیت فرهنگ میم و اشتیاق بازار به PAIN را برجسته کرد.

تیم PAIN در تلاش برای تقویت اعتماد در جامعه، یک طرح بازپرداخت بزرگ را اعلام کرد. علیرغم جذب سرمایه قابل توجه، تیم تصمیم گرفت 80 درصد از مبلغ جمع آوری شده را به شرکت کنندگان برگرداند و تنها 20 درصد را برای نیازهای مهم پروژه مانند تأمین لیکوییدیتی، راه اندازی پلتفرم و هزینه های احتمالی لیست شدن نگه دارد. این حرکت به عنوان نشانه ای از تعهد پروژه به جامعه تلقی شده و رویکردی بسیار شفاف را نشان میدهد. برخلاف بسیاری از پروژه های میم که "جذب میکنند و فرار میکنند"، استراتژی جامعه محور PAIN به طور قابل توجهی اعتبار و شهرت آن را افزایش داد.

مدل میم کوین مبتنی بر جامعه


ظهور PAIN نشان دهندهٔ ادغام عمیق تر فرهنگ میم با فناوری های رمزارز و بلاک چین است. با توجه به تأثیر جهانی "Hide the Pain Harold"، PAIN جایگاه محکمی در بازار میم کوین ها به دست آورده است. رویکرد شفاف آن، به ویژه در بازگرداندن 80% از وجوه جمع آوری شده، نشان دهندهٔ نگرش مسئولانه به جامعه است که در بازاری که اغلب با کلاهبرداری ها و سفته بازی ها مواجه است، اعتبار بالایی دارد.

با نگاه به آینده، موفقیت PAIN تنها به محبوبیت کنونی آن بستگی ندارد. تیم پروژه باید به نوآوری ادامه دهد و موارد استفاده عملی برای افزایش ارزش توکن بیابد. علاوه بر این، حفظ جذابیت بلند مدت فرهنگ میم محور آن، چالشی اساسی است که باید بر آن غلبه کرد.


