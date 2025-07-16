از زمانی که دونالد ترامپ در اوایل نوامبر 2024 موفق به پیروزی در انتخابات شد، برنامه "ذخیره استراتژیک بیت کوین" که وی وعده داده بود، به یکی از محورهای اصلی بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. این ذخیره استراتژیک نه تنها میتواند ساختار بازار بیتک وین را بازتعریف کند، بلکه ممکن است تأثیرات عمیقی بر سیستم مالی جهانی داشته باشد. اکنون بازار به دقت نظارهگر است که آیا ترامپ میتواند به وعده خود عمل کند و این برنامه چه زمانی اجرایی خواهد شد.









بنیان ذخیره استراتژیک بیتکوین ایالات متحده پیش از وعدههای انتخاباتی ترامپ بنا نهاده شده بود. قانون بیتکوین سناتور سینتیا لومیس در سال 2024، که در 31 ژوئیه 2024 معرفی شد، هدف بلندپروازانهای را برای جمعآوری 1 میلیون بیتکوین طی پنج سال از طریق خریدهای سالانه 200,000 بیتکوین توسط دولت پیشنهاد کرد. این چارچوب قانونی نقشهراهی را برای وعدههای انتخاباتی بعدی ترامپ فراهم کرد.

چشمانداز ترامپ فراتر از صرفاً انباشت بیتکوین است. وعده او برای تبدیل شدن به "رئیسجمهور ارز دیجیتال" شامل ایجاد چارچوب جامع رمزارز از طریق دستورهای اجرایی میشود، از جمله ایجاد یک ذخیره بیتکوین، تضمین دسترسی به بانکداری برای صنعت ارز دیجیتال، و تشکیل شورای مشاوران ارز دیجیتال. در تاریخ 17 دسامبر 2024، موسسه سیاست بیتکوین (BPI) پیشنویس یک دستور اجرایی منتشر کرد که پیشنهاد میکند دولت ایالات متحده 1-5% از داراییهای خزانه را برای خرید *URLS-BTC_USDT* به عنوان بخشی از ذخیره بلندمدت تخصیص دهد. این پیشنهاد توسط وزارت خزانهداری هدایت خواهد شد و مدیریت مشترک آن با فدرال رزرو خواهد بود. در حالی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، از نظارت کنگره حمایت میکند، انتصاب یک وزیر خزانهداری طرفدار رمزارز نشاندهنده احتمال اجرایی شدن سریع این طرح از طریق اقدام اجرایی است.









با توجه به دشواریهای بروکراتیک در تنظیم سیاستهای فعلی و معرفی سیاستهای جدید مرتبط با فناوریهای نوظهور بلاکچین، مدیریت مالی و اجرای فرآیندهای مربوط به ایجاد ذخیره استراتژیک بیتکوین بعید است که یک فرآیند بدون مشکل باشد. تأسیس ذخیره استراتژیک بیتکوین با دو مسیر اجرای متفاوت روبهرو است که هر کدام زمانبندی و چالشهای خاص خود را دارند. انتخاب بین دستور اجرایی و قانونگذاری کنگره تأثیر زیادی بر سرعت و پایداری این ابتکار خواهد داشت.





2.1. دستور اجرایی رئیسجمهور (احتمالاً از اواسط 2025)

صدور یک دستور اجرایی ریاستجمهوری سریعترین روش برای ایجاد ذخیره استراتژیک بیتکوین خواهد بود. دستور اجرایی به ترامپ این امکان را میدهد که از مخالفت فدرال رزرو و کنگره عبور کرده و روند ایجاد ذخیره را تسریع کند. پیشنهاد موسسه سیاست بیتکوین استفاده از صندوق تثبیت مبادلات (ESF) برای خرید *URLS-BTC_USDT* را مطرح میکند. با این حال، این رویکرد با ریسک مخالفت کنگره و احتمال لغو توسط دولتهای آینده همراه است که سوالاتی در مورد پایداری بلندمدت آن به وجود میآورد.





2.2. تصویب قانونی توسط کنگره (احتمالاً از اواخر 2026)

در حالی که مسیر قانونی زمانبرتر است، اما مسیر قانونی ثبات بلندمدت بیشتری را فراهم میآورد. این فرآیند نیاز به تحقیق جامع در زمینه سیاستها از طریق شورای مشاوران ارز دیجیتال دارد، که پس از آن بررسی گستردهای توسط کنگره شامل نظارت کمیته بانکی سنا و رأیگیری در هر دو مجلس صورت میگیرد. با وجود اینکه این رویکرد بنیانهای قانونی قویتری را ارائه میدهد، اما احتمال مخالفت از سوی قانونگذاران محافظهکار وجود دارد که میتواند اجرای آن را به اواخر 2026 یا حتی پس از آن موکول کند.

بر اساس گزارشهای اخیر، صنعت رمزارز به طور فعال از تیم ترامپ درخواست میکند که در روز نخست تصدیاش، دستور اجرایی برای اصلاحات سیاست رمزارز وعدهدادهشده صادر کند تا تحولی در پذیرش گسترده رمزارزها ایجاد کند. اگر دولت ترامپ تصمیم بگیرد که ذخیره استراتژیک بیتکوین را از طریق دستور اجرایی برقرار کند، پیشرفت ملموسی ممکن است تا میانه سال 2025 مشاهده شود. این اقدام قاطع دو هدف را دنبال میکند: تسریع پذیرش عمومی رمزارزها در چارچوبهای مالی سنتی و ایجاد پیشنهادهای قانونی اساسی برای مقررات جامع بلاکچین و رمزارزها. تأثیر ترکیبی این تحولات میتواند دینامیکهای بازار بیتکوین و مشارکت نهادها را به طور بنیادین تغییر دهد.









در فرآیند اجرای این برنامه، زمانبندیهای کلیدی زیر میتواند تأثیر بسزایی بر سرعت اجرای سیاستها و نوسانات بازار داشته باشد:





روز 20 ژانویه 2025، روز آغاز رسمی دولت جدید ترامپ است. در این روز، سخنرانی تحلیف و اعلام احتمالی دستورات اجرایی اولیه، توجه بازار را به خود جلب خواهد کرد. اگر ترامپ در این سخنرانی به برنامه ذخیره استراتژیک بیت کوین اشاره کند، انتظارات بازار به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.





تا نیمه دوم سال 2025، انتظار میرود که شورای مشاوران ارز دیجیتال تازه تأسیس، مطالعه امکانسنجی خود را در مورد ذخیره استراتژیک بیتکوین تکمیل کند. سپس توصیههای سیاستی و گزارشهای مربوطه را ارائه خواهد داد. این نقطه عطف، انتقال رسمی طرح ذخیره استراتژیک بیتکوین به مرحله اجرایی را نشان خواهد داد. اگر ترامپ تصمیم بگیرد که طرح را از طریق دستور اجرایی پیش ببرد، پیشبینی میشود که دستورات مربوطه در همین زمان امضا شوند و به طور رسمی فرآیند خرید و مدیریت ذخایر *URLS-BTC_USDT* آغاز شود.





پس از امضای دستور اجرایی، سازمانهای دولتی مربوطه مانند وزارت خزانهداری و فدرال رزرو شروع به تهیه پروتکلهای اجرایی دقیق برای ذخیره استراتژیک بیتکوین خواهند کرد. این پروتکلها به مسائل حیاتی مانند فرآیند خرید *、*URLS-BTC_USDT*، نسبت ذخایر و استراتژیهای مدیریت داراییها خواهند پرداخت. با این حال، این مرحله احتمالاً با مخالفت و مداخله قابل توجهی از سوی کنگره مواجه خواهد شد، به ویژه از سوی قانونگذاران محافظهکار. بنابراین، در حالی که دستور اجرایی ممکن است طرح را تسریع کند، اجرای آن و تکمیل نهایی آن بدون شک با مذاکرات سیاسی دشوار و تأخیرهایی روبهرو خواهد شد.

اگر استراتژی ذخیره بیتکوین به طور موفقیتآمیز پیش برود و منافع اقتصادی پیشبینیشده را ارائه دهد، ممکن است فرآیند قانونی را تسریع کرده و به طور بالقوه باعث تغییر چشمانداز بازار جهانی رمزارزها شود.









ذخیره استراتژیک بیتکوین به عنوان یکی از بلندپروازانهترین عناصر برنامه رمزارز ترامپ به شمار میرود، هرچند که در حال حاضر در مرحله مفهومی و برنامهریزی قرار دارد. پیامدهای بالقوه آن فراتر از دینامیکهای فوری بازار خواهد بود و تقاطع سیاستهای دولتی با داراییهای دیجیتال را به طور اساسی تغییر خواهد داد. در حالی که مسیر دستور اجرایی اجرای سریعتر را فراهم میآورد، اما عدم قطعیتهایی در مورد دوام نهادی بلندمدت آن ایجاد میکند. قانونگذاری کنگره، با وجود زمانبندی طولانیتر که ممکن است به 2026 کشیده شود، پایه قانونی و نظارتی محکمی برای چنین ابتکار تحولآمیزی فراهم خواهد کرد. تعهد واضح دولت به این مفهوم ذخیره، همراه با چارچوبهای سیاستی در حال ظهور، در حال حاضر موجب تحریک گفتمان جهانی در مورد مشارکت دولتها در بازارهای رمزارز و تشویق به تحقیق بیشتر در مورد داراییهای رمزارز دولتی شده است.

