پروژه WLFI چیست؟ نیرویی جدید در DeFi و پیشگام در استیبل کوین‌ های مبتنی بر دلار

پروژه World Liberty Financial که با اختصار WLF یا WLFI شناخته میشود، یک پلتفرم مالی غیرمتمرکز (DeFi) است که به ابتکار خانواده ترامپ راهاندازی شده و با تکیه بر ارزشهای بنیادین آمریکایی، در پی تحول در چشمانداز مالی دیجیتال است.





پروژه WLFI با هدف تبدیل شدن به "پل دیفای آمریکایی"، در تلاش است تا نفوذ سیاسی را با فناوری مالی نوین تلفیق کند و پلی میان نظام مالی سنتی و زیستبوم رمزارزها بسازد. این پروژه با رویکردی منحصربهفرد، بر پایه اصولی چون رعایت الزامات قانونی، محوریت جامعه و شفافیت عملکرد، به دنبال توسعه اکوسیستمی از داراییهای دیجیتال است که هم با مقررات سازگار باشد و هم از مشارکت عمومی بهرهمند شود. پروژه WLFI در تلاش است تا مدلی جدید از دیفای بر پایه ارزشهای لیبرال و ملیگرایانه آمریکایی ارائه دهد—رویکردی که ترکیب سیاست، اقتصاد و فناوری را در قالبی ساختارمند و قانونمحور به فضای Web3 وارد میکند.









با رشد روزافزون بازار رمزارزها و توسعه فناوریهای مالی غیرمتمرکز (DeFi)، نارسایی های ساختارهای مالی سنتی بیش از پیش نمایان شدهاند. کارمزدهای بالای تراکنشهای فرامرزی، تأخیرهای طولانی در تسویه حساب، و نبود شفافیت و اعتماد در نهادهای متمرکز، همگی از جمله موانعی هستند که ضرورت نوآوری در نظام مالی جهانی را برجسته کردهاند.





در پاسخ به این نیاز فزاینده، پروژه World Liberty Financial (WLFI) شکل گرفته است—پلتفرمی که با حمایت رئیسجمهور دونالد ترامپ و اعضای خانواده وی، و توسط تیمی از متخصصان باتجربه حوزه رمزارز هدایت میشود. WLFI در پی آن است که بستری خصوصی، همتا به همتا و بدون اتکا به واسطه های مالی سنتی برای فعالیتهای کلیدی همچون وامدهی، وامگیری و سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال فراهم کند.





چشمانداز WLFI ساخت یک پلتفرم مالی غیرمتمرکز جهانی است که در آن استفاده از دلار آمریکا بهعنوان ارز مرجع دیفای ترویج میشود. این هدف از طریق معرفی استیبلکوین اختصاصی WLFI با نماد USD1 دنبال میشود—رمزارزی با پشتوانه دلار که قرار است نقشی کلیدی در توسعه استقلال مالی و فراگیری اقتصادی ایفا کند.





پروژه WLFI در مرز میان سیاست و فناوری مالی حرکت میکند و تلاش دارد با اتکا بر ارزشهای بنیادین ایالات متحده، ساختاری نو برای اقتصاد دیجیتال جهانی ترسیم کند.









توکن WLFI: یک توکن نظارتی که برای پیشنهادهای جامعه و رأیگیری در تصمیمات پلتفرم استفاده میشود. : یک توکن نظارتی که برای پیشنهادهای جامعه و رأیگیری در تصمیمات پلتفرم استفاده میشود.





استیبل کوین USD1: یک استیبل کوین وابسته به دلار آمریکا که با نسبت 1:1 توسط دلار آمریکا و اوراق بهادار خزانهداری پشتیبانی میشود و در چندین بلاکچین منتشر میشود. : یک استیبل کوین وابسته به دلار آمریکا که با نسبت 1:1 توسط دلار آمریکا و اوراق بهادار خزانهداری پشتیبانی میشود و در چندین بلاکچین منتشر میشود.





زیرساخت DeFi: شامل برنامههایی برای وامدهی، وامگیری، تولید بازده و ویژگیهای اکوسیستم مبتنی بر جامعه است.













اکوسیستم World Liberty Financial (WLFI) بر پایه دو توکن اصلی بنا شده است که مکمل یکدیگر بوده و نقشهای بنیادینی در پایداری و عملکرد این ساختار مالی غیرمتمرکز ایفا میکنند:





توکن WLFI (توکن حاکمیتی)





توکن WLFI بهعنوان موتور محرک حکمرانی غیرمتمرکز در این شبکه عمل میکند. دارندگان این توکن میتوانند در فرآیندهای زیر مشارکت مستقیم داشته باشند:





رأیدهی به پیشنهادهای حاکمیتی

مشارکت در تصمیمگیریهای مربوط به ارتقاء های آینده روی زنجیره

شکلدهی به سیاستها و مسیر توسعه بلندمدت پلتفرم

این توکن، ابزار اصلی برای فعالسازی مشارکت اجتماعی و مالکیت جمعی در WLFI است.





توکن USD1 (استیبل کوین)





توکن USD1 استیبلکوین اختصاصی WLFI است که با نسبت 1:1 به دلار آمریکا متصل بوده و پشتوانه آن شامل سپرده های نقدی دلاری و اوراق خزانهداری ایالات متحده است. از این توکن در کاربردهای مختلف مالی استفاده میشود، از جمله:





پرداختهای درونزنجیرهای

وامدهی و وامگیری

تولید سود (Yield Generation)

مشارکت در سایر فعالیتهای اقتصادی بر بستر بلاکچین





این دو توکن، با کارکردهای مکمل و ساختاری یکپارچه، زیرساخت اصلی WLFI را شکل میدهند—ترکیبی از ثبات مالی (از طریق USD1) و حاکمیت غیرمتمرکز (از طریق WLFI) که مسیر توسعه بلندمدت این اکوسیستم را تقویت میکند.









پروژه WLFI از مدل ثبت ایالت دلاور پیروی میکند و ساختارهای حاکمیت شرکتی را با فرآیندهای حاکمیتی مبتنی بر جامعه ادغام میکند. عملیات انطباق پروتکل توسط یک نهاد ثبتشده در ایالات متحده مدیریت میشود که با جامعه برای اجرای حاکمیت درون زنجیرهای همکاری میکند.









BNB Chain و توکن USD1 در حال حاضر روی Ethereum Tron فعال است و برنامههایی برای گسترش توکنهای WLFI و رأیگیری حاکمیتی در زنجیرههای دیگر دارد. این امر نقدینگی بین زنجیرهای و قابلیت همکاری یکپارچه در سراسر اکوسیستم را تضمین میکند.









اعضای جامعه میتوانند از طریق انجمن مدیریت، پیشنهادات خود را ارائه دهند. پس از تأیید از طریق رأیگیری اسنپشات، پلتفرم آنها را اجرا خواهد کرد. قدرت رأیدهی بر اساس میزان WLFI نگهداری شده است، اما هر کیف پول حداکثر5% از کل موجودی را در اختیار دارد تا از تمرکز قدرت جلوگیری شود.













2) شبکه: اتریوم میننت

3) کل عرضه: 100 میلیارد توکن









طبق گزارش رسمی طلا ، توزیع پیش بینی شده توکنهای WLFI به شرح زیر است:





فروش توکن: 35%

رشد و مشوقهای جامعه: 32.5%

تخصیص اولیه به حامیان: 30%

تیم و مشاوران: 2.5%













توکن WLFI یک توکن کاملاً متمرکز بر حاکمیت است. این توکن هیچ حقی برای سود سهام یا تقسیم سود به دارندگان نمیدهد. ارزش آن در درجه اول در نقش آن در حاکمیت پلتفرم و تصمیمگیریهای جامعه نهفته است.









در حال حاضر، تمامی توکنهای WLFI در وضعیت قفلشده (lockup) قرار دارند. این پروژه تاکنون سه مرحله فروش اولیه را با هدف جذب سرمایه و توزیع توکن در میان سرمایهگذاران راهاندازی کرده است. اطلاعات دقیق این مراحل به شرح زیر است:





تاریخ آغاز: اکتبر 2024

قیمت هر توکن: 0.015 دلار

تعداد عرضه شده: 20 میلیارد توکن (معادل 205 از عرضه کل)

میزان سرمایه جذب شده: 300میلیون دلار

نوع فروش: عمومی (Public Round)









تاریخ آغاز: بلافاصله پس از اتمام مرحله اول

قیمت هر توکن: 0.05 دلار

تعداد عرضه شده: 5 میلیارد توکن (5% از عرضه کل)

تاریخ پایان: 14 مارس 2025

میزان سرمایه جذب شده: 250 میلیون دلار

نوع فروش: عمومی (Public Round)









قیمت هر توکن: 0.10 دلار

نوع فروش: خصوصی / نهادی (Institutional Round – فقط برای سرمایهگذاران سازمانی)

اطلاعات دقیق در مورد حجم فروش و درآمد حاصل: بهصورت عمومی اعلام نشده؛ با این حال، در گزارشهای رسمی اشاره شده که کل تعداد توکنهای فروختهشده در سه مرحله برابر با 26.05 میلیارد توکن بوده که معادل 26.05% از عرضه کل است.





توجه: با توجه به غیرعلنی بودن مرحله سوم، امکان تفاوت جزئی میان ارقام رسمی و واقعیت وجود دارد.













توکن WLFI قصد دارد با پروتکلهای اصلی DeFi مانند Aave ادغام شود و USD1 را قادر سازد در بازارهای وامدهی و ییلد فارمینگ شرکت کند. این پروژه همچنین قصد دارد یک DEX، دروازه NFT و ابزارهای کیف پول برای پشتیبانی از یک اکوسیستم مالی جامع درون زنجیرهای ایجاد کند.









توکن WLFI با صندوق Aqua 1 مستقر در امارات متحده عربی همکاری کرده است تا WLFI و USD1 را در سراسر خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین به کار گیرد. هدف بلندمدت، ایجاد یک زیرساخت مالی فرامرزی و منطبق با Web3 است.









در پاسخ به افزایش نظارتهای نظارتی از سوی نهادهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، پلتفرم WLFI به طور فعال استانداردهای شفافیت خود را افزایش می دهد. این شامل انتشار سوابق حاکمیت شرکتی، رسمیسازی پیشنهادهای حاکمیت شرکتی و تقویت انطباق کلی با قوانین میشود.









پروژه World Liberty Financial (WLFI) با سرعتی چشمگیر به یکی از پروژههای شاخص فضای مالی Web3 تبدیل شده است؛ تلفیقی از پشتوانه سیاسی قوی، ساختار نظارتی دقیق و مدلی نوآورانه در طراحی توکنومیک دوگانه که آن را از دیگر پروژههای دیفای متمایز میکند.

پروژه WLFI با تمرکز بر حکمرانی غیرمتمرکز، توکن WLFI را بهعنوان ابزار اصلی در فرآیندهای رأیگیری، تصمیمگیری و ارتقاءهای آتی معرفی کرده و در سوی دیگر، استیبلکوین USD1 را بهعنوان زیربنای پرداختهای درونزنجیرهای و ستون فقرات زیرساخت مالی دیجیتال خود قرار داده است.





در ماههای آینده، پیشرفت در زمینه پیشنهادهای حاکمیتی WLFI، مکانیسم گردش توکن، و توسعه زیرساخت میانزنجیرهای از جمله مؤلفههای تعیینکننده در موفقیت این پروژه خواهند بود. پرسش کلیدی این است که آیا WLFI میتواند از یک "آزمایش کریپتویی با حمایت ترامپ" فراتر رفته و به پل مالی رسمی ایالات متحده در عصر Web3 تبدیل شود—مسألهای که نیازمند مدیریت هوشمندانه در برابر چالشهای سیاسی و رگولاتوری پیچیده است.





در همین راستا، صرافی MEXC توکن WLFI را بهصورت زودهنگام در پلتفرم Pre-Market Trading خود فهرست کرده است؛ اقدامی که به سرمایهگذاران امکان میدهد پیش از لیست شدن رسمی در بازار اسپات، موقعیت معاملاتی استراتژیک خود را شکل دهند.





