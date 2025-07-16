



در انقلاب وب 3 که توسط فناوری بلاکچین هدایت میشود، مکانیسمهای تأیید هویت و اعتماد به گلوگاههای اصلی محدودکننده توسعه اکوسیستم تبدیل شدهاند. سیستمهای هویت متمرکز سنتی با خطرات نقض دادهها روبرو هستند، در حالی که دادههای رفتاری درون زنجیرهای پراکنده و فاقد پروتکلهای استاندارد هستند - که منجر به مسائلی مانند "airdrop farming" و "حملات Sybil" میشود.





در این زمینه، Trusta.AI (که قبلاً Trusta Labs نام داشت) ظهور کرد. Trusta.AI که توسط آزمایشگاههای پیشرو هوش مصنوعی و تیمهای امنیتی از شرکتهای برتر فینتک جهانی تأسیس شده است، از AI + blockchain به عنوان فناوری اصلی خود برای ساخت یک شبکه هویت غیرمتمرکز استفاده میکند و هدف آن تعریف مجدد استاندارد اعتماد در دوران Web3 است.









پروتکل Trusta.AI توسط تیمی با تخصص عمیق تأسیس شد که اعضای اصلی آن از شرکتهای برتر فینتک جهانی با بیش از یک دهه تجربه تحقیق و توسعه در الگوریتمهای هوش مصنوعی، امنیت بلاکچین و سیستمهای توزیعشده هستند. این پروژه ابتدا با برنده شدن در هکاتون دادههای باز گیتکوین به رسمیت شناخته شد و بعداً با حمایت بنیادهای بزرگ بلاکچین مانند Solana Arbitrum ، بیش از 3 میلیون دلار بودجه اولیه جمعآوری کرد. در مارس 2025، Trusta.AI از ارتقاء عمده برند خود خبر داد و این نشاندهنده تبدیل آن از یک ابزار تأیید هویت به یک ارائهدهنده زیرساخت هویت کاملاً مبتنی بر هوش مصنوعی بود.









معماری فنی Trusta.AI با محوریت ماژولار بودن و مقیاسپذیری ساخته شده است. این شرکت با ترکیب فناوری بلاکچین، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، قصد دارد تأیید هویت کارآمد و امنیت قوی را ارائه دهد.









پروتکل Trusta.AI از تأیید هویت چند زنجیرهای پشتیبانی میکند و موجودیتهای متنوعی از جمله انسانها، عوامل هوش مصنوعی و رباتها را در خود جای میدهد. این سیستم با اشکال مختلف احراز هویت مانند اسناد، بیومتریکها و الگوریتمهای هوش مصنوعی سازگار است و دامنه تأیید هویت را تا حد زیادی گسترش میدهد. تا به امروز، Trusta.AI بیش از ۲.۵ میلیون تأیید هویت درون زنجیرهای را در شبکههای اصلی مانند Linea، BNB Chain و TON صادر کرده است.









پروتکل Trusta.AI پیشگام یک مدل ارزیابی ارزش درون زنجیرهای پنج بعدی به نام MEDIA بود که کاربران را بر اساس پنج معیار ارزیابی میکند: سرمایه، تعامل، تنوع، حقوق هویت و وفاداری. امتیازها از 0 تا 100 متغیر هستند. این چارچوب امکان ارزیابی دقیق رفتار درون زنجیرهای را فراهم میکند و توسط زنجیرههای پیشرو مانند Celestia برای غربالگری و تحلیل کاربران در ایردراپ اتخاذ شده است.









در دوران هوش مصنوعی، Trusta.AI اولین چارچوب هویت را برای عوامل هوش مصنوعی معرفی کرد. هدف این پروژه صدور هویتهای قابل تأیید برای 1 میلیون عامل هوش مصنوعی تا پایان سال 2025 است که به چالشهای «تعامل با نیت هوش مصنوعی» و «ارزیابی اعتبار هوش مصنوعی» میپردازد. این چارچوب، عاملهای هوش مصنوعی را قادر میسازد تا در راهاندازیهای منصفانه، ایردراپها، وامدهی و موارد دیگر شرکت کنند - که تکامل اقتصاد هوش مصنوعی «کد به عنوان اعتماد» را هدایت میکند.













پروتکل TrustScan امتیاز ریسک Sybil، ارزیابی ارزش هویت و امتیاز اعتباری را برای کاربران درون زنجیرهای ارائه میدهد. این سرویس به پروژههای Web3، سرمایهگذاران نهادی و کاربران حقیقی خدمات ارائه میدهد. TrustScan با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، دادههای خام بلاکچین را تجزیه و تحلیل میکند تا بینش عمیقی از اعتبار و ریسک ایجاد کند. این سرویس با Gitcoin Passport یکپارچه شده و از ارزیابی هویت غیرمتمرکز (DID) پشتیبانی میکند.









پروتکل TrustGo محصولی کاربرپسند است که ابزارهای تحلیلی مبتنی بر رسانه را برای ارزیابی آدرسهای کیف پول در پنج بُعد کلیدی ارائه میدهد. این محصول بر تجزیه و تحلیل عمیق دادههای درون زنجیرهای تأکید دارد تا تصمیمگیری و ایمنی معاملات را بهبود بخشد. در حال حاضر، از هفت زنجیره پشتیبانی میکند: zkSync، Starknet، Linea، Base، Scroll، Manta و Mantle.









این محصول یک چارچوب ماژولار و مقیاسپذیر برای صدور، ذخیرهسازی و تأیید گواهیهای دیجیتال در چندین زنجیره ارائه میدهد. این محصول از پروتکلهای ارتباطی بین زنجیرهای (مانند LayerZero یا Axelar) برای تضمین قابلیت همکاری بین شبکههای مختلف بلاکچین استفاده میکند.









پروتکل Trusta.AI Attestation هویت و اعتبار را از طریق مکانیسمهایی مانند Proof of Humanity و Proof of AI Agent تأیید میکند. این سرویس با بیش از ۲.۵ میلیون گواهی کاملاً درون زنجیرهای صادر شده، از قراردادهای هوشمند برای ذخیره و اعتبارسنجی دادههای اعتبارنامه استفاده میکند و تغییرناپذیری و شفافیت را تضمین میکند.













توکن TA عنصر اصلی تقویتکننده اکوسیستم Trusta.AI است که حداکثر عرضه کل آن به ۱ میلیارد توکن محدود میشود. در شبکه هویت، TA نقش ضروری ایفا میکند و عملکردهای کلیدی زیر را انجام میدهد:





1) مشارکت کنندگانی که مایل به ارائه خدمات در اکوسیستم Trusta.AI هستند، باید مقدار مشخصی از TA را در معرض خطر قرار دهند. نقشهای مختلف برای واجد شرایط بودن برای خدمات مربوطه، به آستانههای مختلف در معرض خطر نیاز دارند.





2) توکن TA به عنوان روش پرداخت در اکوسیستم Trusta عمل میکند و تبادل ارزش بین شرکتکنندگان مختلف را امکانپذیر میسازد.





3) دارندگان توکن میتوانند در مدیریت اکوسیستم Trusta.AI شرکت کنند. آنها میتوانند در مورد جهت آینده Trusta.AI و ابتکارات کلیدی استراتژیک رأی دهند، به استقلال واقعی جامعه دست یابند و توسعه را با منافع همه شرکتکنندگان هماهنگ کنند.





4) با راهاندازی قریبالوقوع شبکه اصلی Trusta.AI، TA به عنوان توکن گس عمل خواهد کرد و نقش مهمی در عملیات ایفا خواهد کرد. از آن برای پرداخت هزینههای تراکنش و خدمات استفاده میشود و عملکرد پایدار و کارآمد شبکه اصلی را تضمین میکند.









سه ماهه اول 2025: ادغام کامل هوش مصنوعی: ادغام با سیستم عامل Eliza متعلق به Virtual و AI16Z و انتشار اولین اعتبارنامه هویتی قابل تأیید توسط هوش مصنوعی.





سه ماهه دوم تا سه ماهه سوم 2025: هوش مصنوعی + خدمات هویتی کریپتو: راهاندازی خدمات عامل هوش مصنوعی و توسعه یک سیستم امتیازدهی اعتباری مبتنی بر هوش مصنوعی.





سه ماهه چهارم 2025: هوش مصنوعی + شبکه هویتی غیرمتمرکز: راهاندازی شبکه هویتی اصلی Trusta.AI و پیادهسازی اقتصاد توکن.





با درهمتنیدگی فزاینده بلاکچین و هوش مصنوعی، آینده اقتصادهای دیجیتال و هوش مصنوعی امیدوارکننده به نظر میرسد. فناوریها و خدمات Trusta.AI در تأیید هویت و ارزیابی اعتبار، برای پذیرش گسترده در موارد مختلف استفاده از اقتصاد دیجیتال آماده هستند. انتظار میرود چارچوب هویت عامل هوش مصنوعی آن نقش محوری در اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی ایفا کند و میتواند به زیرساختی اساسی برای رشد مداوم آن تبدیل شود.



