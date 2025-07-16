پروژه Tari چیست؟ ایجاد یک الگوی مبتنی بر حریم خصوصی برای مدیریت دارایی‌ ها





پروژه Tari یک پروتکل بلاکچین متنباز است که بر مدیریت داراییهای دیجیتال و حفاظت از حریم خصوصی تمرکز دارد. هدف آن ارائه یک پلتفرم امن، کارآمد و مقیاس پذیر برای صدور و معامله دارایی های دیجیتال به کاربران است. Tari از طریق معماری دولایه منحصر به فرد و مکانیسم دو توکنی خود، امنیت پایه را به دست میآورد و در عین حال انعطاف پذیری لایه بالایی را برای پاسخگویی به نیازهای متنوع برنامههای دارایی دیجیتال ارائه میدهد.









با توسعه سریع فناوری بلاکچین، تنوع و حجم داراییهای دیجیتال به طرز چشمگیری افزایش یافته است. با این حال، پلتفرم های بلاکچین موجود هنوز با چالشهای متعددی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی، مقیاسپذیری و تجربه کاربری مواجه هستند. Tari برای رسیدگی به این مسائل ایجاد شده است و هدف آن ایجاد یک پروتکل بلاکچین متمرکز بر مدیریت داراییهای دیجیتال و حفاظت از حریم خصوصی است که بستری امن، کارآمد و مقیاسپذیر برای صدور و معامله داراییهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار دهد.





چشمانداز Tari ایجاد یک پلتفرم غیرمتمرکز است که از صدور، مدیریت و معامله دارایی های دیجیتال پشتیبانی میکند: ترکیب حریم خصوصی، مقیاسپذیری و کاربرپسندی برای برآوردن نیازهای متنوع برنامههای دارایی دیجیتال.













تاری از معماری دولایه استفاده میکند:





مینوتاری (XTM): لایه پایه یک بلاکچین اثبات کار (PoW) است که امنیت شبکه و حفاظت از حریم خصوصی را فراهم میکند.





شبکه اوتل (XTR): این لایه که بر روی مینوتاری ساخته شده است، بر صدور و مدیریت داراییهای دیجیتال تمرکز دارد و از منطق پیچیده داراییها و عملکرد قرارداد هوشمند پشتیبانی میکند.





این معماری به Tari اجازه میدهد تا امنیت قوی را در لایه پایه تضمین کند و در عین حال در لایه کاربرد انعطافپذیری را برای پشتیبانی از طیف گستردهای از موارد استفاده از داراییهای دیجیتال ارائه دهد.









تاری بر اساس پروتکل میمبلویمبل ساخته شده است و به طور پیشفرض محرمانه بودن تمام تراکنشها را تضمین میکند - مبلغ تراکنشها و آدرسهای شرکتکنندگان را برای محافظت از حریم خصوصی کاربر پنهان میکند. علاوه بر این، تاری از یک جدول هش توزیعشده (DHT) و شبکه Tor برای ارتباطات استفاده میکند و ناشناس بودن و مقاومت در برابر سانسور را بیشتر افزایش میدهد.









تاری متعهد به ارائه یک تجربه کاربرپسند است. این شرکت برنامه Tari Universe را ارائه میدهد که به کاربران امکان میدهد به راحتی استخراج، مدیریت داراییها و دسترسی به ویژگیهای مختلف را انجام دهند. تاری همچنین کیف پول موبایل Aurora را ارائه میدهد که هم برای اندروید و هم برای iOS در دسترس است و مدیریت داراییهای دیجیتال را در هر زمان و هر مکان برای کاربران راحت میکند.













تاری یک مدل دو توکنی متشکل از مینوتاری (XTM) و تاری توکن (XTR) را اتخاذ میکند که هر کدام اهداف متمایزی را دنبال میکنند:





مینوتاری (XTM): توکن بومی بلاکچین لایه پایه، که برای ایمنسازی شبکه و هدایت مکانیسمهای تشویقی استفاده میشود.





توکن تاری (XTR): با سوزاندن XTM با نسبت ۱:۱ ضرب میشود و XTR عملیات داراییهای دیجیتال را در شبکه داراییهای دیجیتال تاری (DAN)، مانند صدور NFTها، بلیطهای رویداد و اقلام درون بازی، تقویت میکند.





این طراحی، امنیت قوی لایه پایه را تضمین میکند و در عین حال انعطافپذیری را در لایه کاربرد ارائه میدهد. مکانیسم سوزاندن همچنین به کنترل عرضه توکن و کاهش تورم کمک میکند.









ایکس تی ام (XTM) حداکثر عرضه ثابت 21 میلیارد توکن دارد و از یک برنامه انتشار تصاعدی پیروی میکند. تقریباً 27.8 سال پس از راهاندازی، انتشار سالانه در 1% از کل عرضه به عنوان انتشار دنبالهدار تثبیت میشود تا به طور مداوم به ماینرها پاداش دهد و شبکه را ایمن کند. در زمان راهاندازی، 30% از توکنهای XTM از قبل استخراج شده و به شرح زیر تخصیص داده شدند: 5% برای مشوقهای جامعه، 9٪ برای تأمین مالی زیرساختها، 4% برای پاداش مشارکتکنندگان و 12% برای شرکتکنندگان اولیه. این تخصیصها منوط به برنامههای قفل شدن و واگذاری هستند تا تعهد بلندمدت تضمین شود.









ایکس تی آر (XTR) ارتباط تنگاتنگی با XTM دارد. برای انجام عملیات در لایه 2، کاربران باید XTM را به نسبت 1:1 بسوزانند تا XTR ایجاد شود. در شبکه Ootle، بخشی از کارمزد تراکنشها سوزانده و بخشی دیگر بین اعتبارسنجها توزیع میشود. Tari از یک «مدل توربین» و الگوریتم «Throttle» برای تنظیم پویای نرخ سوزاندن استفاده میکند و یک پیوند نرم بین XTM و XTR برقرار میسازد.









اقتصاد توکنی تاری با تمرکز بر پایداری طراحی شده است. نرخ صدور XTM از طریق یک تابع کاهش نمایی کنترل میشود که به طور مؤثر از صدور بیش از حد و تورم جلوگیری میکند. در عین حال، مکانیسم انتشار دنباله تضمین میکند که ماینرها در درازمدت همچنان پاداشهای منصفانهای دریافت میکنند و مشارکت پایدار در شبکه را تشویق میکند. علاوه بر این، مدل توربین با تبدیل XTM به XTR از طریق سوزاندن توکن و تنظیم پویای نرخ سوزاندن XTR، از سیستم پشتیبانی میکند. این امر تعادل ارزش بین دو توکن را حفظ میکند و پایه و اساس ثبات بلندمدت کل اکوسیستم را تشکیل میدهد.





پروژه Tari با پیشینه منحصر به فرد پروژه، ویژگیهای اصلی قدرتمند و اقتصاد توکنیِ به خوبی طراحی شده، فرصتها و چالشهای جدیدی را به فضای بلاکچین معرفی میکند. Tari با کاهش موانع استخراج، ارائه منابع آموزشی غنی و بهکارگیری یک مدل اقتصادی نوآورانه، توجه و مشارکت گستردهای را به خود جلب کرده است. با ادامه تکامل داراییهای دیجیتال، Tari آماده است تا به عنوان زیرساخت ضروری برای مدیریت دارایی، نقش کلیدی در اقتصاد دیجیتال آینده ایفا کند.



