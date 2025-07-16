پروژه Tap Da Doge چیست: پیشگام انقلاب Tap-to-Ern در وب 3





همزمان با فراگیر شدن بازیهای Web3 در سراسر جهان و ادغام فزاینده فناوری بلاکچین با صنعت سرگرمی، بازی Tap Da Doge به لطف مفهوم منحصر به فرد و گیمپلی جذابش، به عنوان یک عنوان برجسته ظهور کرده است. Tap Da Doge که به عنوان یک بازی تعاملی نوآورانه در تلگرام ساخته شده است، به طرز ماهرانهای فناوری بلاکچین، شخصیتهای NFT و فرهنگ میم را با هم ترکیب میکند تا یک تجربه همهجانبه، سرگرمکننده، پاداشدهنده و با دسترسی آسان ایجاد کند.









پروژه Tap Da Doge یک بازی تعاملی مبتنی بر تلگرام است که نمونهای از مدل «Tap-to-Earn» است - ترکیبی از سرگرمی، قابلیت بازی و سودآوری در یک تجربه یکپارچه. بازیکنان شخصیتهای NFT را برای کسب پاداش از طریق گیمپلی کنترل میکنند. اگرچه یادگیری این بازی آسان است، اما به زمانبندی، واکنش سریع و تفکر استراتژیک نیز نیاز دارد که آن را برای هر دو دسته از بازیکنان مبتدی و باتجربه لذتبخش میکند.





پروژه Tap Da Doge با شعار «Tap. Jump. Earn»، بر سادگی کسب درآمد از طریق گیمپلی تأکید دارد. اما چشمانداز آن فراتر از سرگرمی است - Tap Da Doge قصد دارد با بازیسازی مشارکت در بلاکچین و تشویق کاربران به کاوش در Web3 به روشی سرگرمکننده، اجتماعی و قابل دسترس، موانع ورود به دنیای کریپتو را کاهش دهد.













به عنوان یک مینی اپلیکیشن تلگرام، Tap Da Doge نیازی به دانلود اضافی ندارد. کاربران می توانند مستقیماً از طریق تلگرام وارد بازی شوند و دسترسی به آن را بدون مشکل و یکپارچه کنند.









بازیکنان میتوانند شخصیت های NFT منحصر به فردی داشته باشند که هر کدام ظاهر و ویژگی های متمایزی دارند - که به ارزش کلکسیونی می افزاید و تنوع گیم پلی را افزایش میدهد.









بازیکنان با لمس کردن، شخصیت های خود را وادار به پرش از روی موانع و تکمیل چالش ها میکنند. اقدامات موفقیتآمیز، پاداشهایی را به همراه دارند و از طریق تعامل ساده، یک تجربه واقعی «بازی برای کسب» را ارائه میدهند.









ویژگیهایی مانند Woofboxes، Dogemart و Staking ابزارها، جوایز و ارتقاءهای متنوعی را ارائه میدهند - که هم سرگرمی و هم قابلیت بازی طولانی مدت را افزایش میدهد.













توکن RUN توکن بومی اکوسیستم Tap Da Doge است که عرضه کل محدودی دارد و به آن کمیابی ذاتی میدهد. این توکن روی زنجیره BNB Chain صادر میشود و آدرس قرارداد آن عبارت است از:

0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966





صدور و توزیع RUN از اصول انصاف و شفافیت پیروی میکند و تضمین میکند که همه کاربران شانس شرکت در اکوسیستم پروژه را دارند. توزیع توکن به شرح زیر است:





مشارکتکنندگان اولیه: ۱٪

فروش عمومی (IDO): ۸.۹۲٪

نقدینگی: ۱۰٪

ایردراپهای شرکا: ۷٪

بازاریابی: ۴.۰۸٪

استخر پاداش (بدون پیش استخراج): ۶۹٪









واسطه مبادله: RUN به عنوان ارز اصلی در اکوسیستم Tap Da Doge عمل میکند. میتوان از آن برای خرید اقلام، دسترسی به خدمات و سایر فعالیتهای درون بازی استفاده کرد.





مکانیسم تشویقی: کاربران میتوانند با انجام بازی، انجام وظایف یا مشارکت در جامعه، RUN کسب کنند.





مدیریت: دارندگان RUN همچنین از حقوق مدیریتی برخوردار میشوند که به آنها اجازه میدهد در تصمیمات مربوط به پروژه شرکت کنند و ایدههایی برای توسعه آینده ارائه دهند.









پروژه Tap Da Doge گیمپلی کلاسیک را با فناوری بلاکچین ترکیب میکند تا یک تجربه ساده، سرگرمکننده و اقتصادی با عنوان «Tap-to-Earn» ایجاد کند. Tap Da Doge با سیستم منحصر به فرد شخصیتهای NFT، ویژگیهای متنوع درون بازی و اکوسیستم فعال جامعه، در فضای بازیهای Web3 برجسته است. با راهاندازی توکن RUN و تکامل اکوسیستم، Tap Da Doge در موقعیت مناسبی برای جذب پایگاه کاربری گستردهتر و تبدیل شدن به یک پروژه شاخص در بازیهای بلاکچین قرار دارد.





در مسیر توسعه سریع خود، همکاری Tap Da Doge با صرافی پیشرو جهانی MEXC به رشد آن کمک زیادی کرده است. MEXC که به خاطر کارمزدهای معاملاتی پایین، اجرای فوقالعاده سریع، پوشش گسترده دارایی و نقدینگی استثنایی شناخته میشود، مورد اعتماد سرمایه گذاران در سراسر جهان است. بینش قوی و پشتیبانی قوی آن از پروژههای نوظهور، آن را به سکوی پرتابی ایده آل برای نوآوری های با کیفیت بالای Web3 تبدیل میکند.









معاملات اسپات RUN اکنون در MEXC فعال است و می توانید با دنبال کردن مراحل زیر، آن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنید:





برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید یا از وبسایت رسمی دیدن کنید. عبارت "RUN" را در نوار جستجو وارد کنید و معاملات اسپات RUN را انتخاب کنید. نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مبلغ و قیمت را وارد کنید و معامله را تکمیل کنید.









سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.







