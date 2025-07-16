استیک استون StakeStone (STO) چیست؟ بررسی عمیق نحوه به حداکثر رساندن بازده توسط این پلتفرم نقدینگی بین‌ زنجیره‌ ای





در بازار ارزدیجیتال، نقدینگی و بازده اغلب بهعنوان اهداف متناقض در نظر گرفته میشوند. با این حال، StakeStone بهعنوان یک زیرساخت نقدینگی بین زنجیره ای نوآورانه، با استفاده از توکن بومی خود، STO، این تعارض را برطرف میکند. این پلتفرم هم نقدینگی بالا و هم بازده بهینه را ارائه میدهد. این مقاله ویژگیهای کلیدی StakeStone و نحوه بازتعریف نقدینگی در فضای دارایی های دیجیتال را بررسی میکند.









زیرساخت StakeStone یک زیرساخت نقدینگی بین زنجیره ای پیشرفته است که دو دارایی به نام های STO و SBTC را معرفی میکند. این دارایی ها نسخه های نقدشونده اتریوم و بیتکوین هستند. از طریق یک شبکه استیکینگ پویا، این پلتفرم مشکل قفل شدگی دارایی ها و محدودیت نقدینگی در مدلهای استیکینگ سنتی را حل میکند. StakeStone سه دارایی نقدشونده اصلی را ارائه میدهد:

دارایی STONE ETH: یک نسخه نقدشونده از ETH با قابلیت بازدهی

دارایی SBTC: یک دارایی نقدشونده بین زنجیره ای برای BTC

دارایی STONEBTC: نسخهای از BTC با قابلیت تولید بازده

برخلاف سایر پروتکل های استیکینگ، StakeStone به کاربران اجازه می دهد در هر زمان و در هر بلاکچین پشتیبانی شده، بدون دوره قفل شدن، وجوه خود را برداشت کنند. این قابلیت، نقدینگی واقعی بین زنجیره ای را امکان پذیر میسازد.









زیرساخت StakeStone راه حل های نو آورانه ای برای چهار چالش عمده در بازار ارز دیجیتال ارائه میدهد:

1）تعارض بین قفل شدن دارایی و نقدینگی: در استیکینگ سنتی، کاربران مجبورند بین کسب بازده یا حفظ نقدینگی یکی را انتخاب کنند. StakeStone امکان بهره برداری از هر دو را فراهم میکند.

2）نقدینگی پراکنده: با تجمیع استخر های مختلف LRT، تجربه کاربری را سادهتر میکند.

3）چالشهای لایه 2 و زنجیرههای سازگار با EVM: زیر ساخت StakeStone به زنجیره های لایه 2 و بلاکچین های نو ظهور کمک میکند تا نقدینگی ETH را جذب کنند.

4）پیچیدگی ادغام برای توسعهدهندگان: فرآیند ادغام توکن های استیکینگ نقد شونده (LRT) را تسهیل میکند.





زیر ساخت StakeStone از زمان راه اندازی شبکه آزمایشی خود در جولای 2023 پیشرفت قابل توجهی داشته است، از جمله بیش از 310000 ETH (تقریباً 870 میلیون دلار) در مجموع ارزش قفل شده (TVL)، 96000 کاربر وارد شده و ادغام موفق با بیش از 10 پروتکل.









بهعنوان توکن حاکمیتی بومی اکوسیستم StakeStone،توکن STO کاربردهای متعددی دارد:

1）حاکمیت: دارندگان STO میتوانند در مورد پیشنهادات مهم تأثیرگذار بر توسعه پلتفرم رأی دهند.

2）افزایش بازده: قفل کردن STO به کاربران veSTO اعطا میکند که منجر به مزایای بازدهی بالاتر میشود.

3）مکانیسم بازنشانی فصلی: با جلوگیری از تسلط طولانی مدت دارندگان قدیمی بر تصمیمات، حاکمیتی عادلانه را تضمین میکند.

4）دسترسی به دارایی های ذخیره از طریق سوآپ و سوزاندن: ارزش پایداری را برای دارندگان STO فراهم میکند.

5）عملکرد بینزنجیرهای: بهراحتی در بلاکچین های متعدد قابل استفاده است.

6）افزایش کارایی سرمایه: امکان کسب درآمد غیرفعال در عین حفظ نقدینگی را فراهم میکند.





برنامه های StakeStone شامل STONE-Fi (یک بازار نقدینگی متقابل زنجیره ای)، LiquidityPad (یک پلت فرم راه اندازی نقدینگی متقابل زنجیره ای) و Stone.Pay (یک راه حل نوآورانه پرداخت DeFi) است که ابزارهای جامعی را برای مدیریت نقدینگی به کاربران ارائه می دهد.









در مقایسه با خدمات استیکینگ نقدشونده مانند Lido و Rocket Pool، StakeStone چندین مزیت کلیدی ارائه میدهد:

1）راهحل جامع بینزنجیرهای: ترکیب استیکینگ نقدینگی، قابلیت همکاری بین زنجیرهها، و بهینهسازی بازده

2）پشتیبانی از داراییهای متعدد: پشتیبانی از ETH و BTC برای ارائه گزینههای نقدینگی متنوع

3）معماری ماژولار: امکان تنظیم انعطافپذیر استراتژیهای زیربنایی بدون تأثیر بر داراییهای کاربران

4）تجربه یکپارچه بینزنجیرهای: دسترسی و استفاده از داراییها در زنجیرههای مختلف در حالی که بازدهی اصلی حفظ میشود

5）استراتژیهای بهینهسازی بازده: حداکثرسازی خودکار بازده بدون نیاز به مدیریت فعال کاربران

6）ادغام عمیق در اکوسیستم: مشارکت استراتژیک با اکوسیستمهای نوظهوری مانند Berachain، Linea، Monad، و Plume

7）مدل حاکمیتی نوآورانه: استفاده از حاکمیت مبتنی بر سنجش (gauge-based governance) با بازنشانیهای فصلی برای اطمینان از فرآیند تصمیمگیری عادلانه









پلتفرم MEXC یک پلتفرم ایدهآل برای خرید STO است که تجربه ای روان و راحت برای کاربران فراهم میکند. برای خرید STO در MEXC، مراحل زیر را دنبال کنید:





1）ایجاد حساب کاربری در MEXC: به وبسایت رسمی MEXC مراجعه کرده و فرآیند ثبتنام را تکمیل کنید.

2）واریز وجه: مقدار USDT یا ارزهای دیجیتال دیگر را به حساب MEXC خود واریز کنید.

جستجوی جفت معاملاتی STO: در نوار جستجو، STO را وارد کرده و جفت معاملاتی 3）در نوار جستجو، STO را وارد کرده و جفت معاملاتی STO/USDT را انتخاب کنید.

4）ثبت سفارش: مقدار موردنظر STO برای خرید را مشخص کرده و تراکنش را تأیید کنید.





بهعنوان یکی از صرافیهای پیشرو در سطح جهانی، MEXC نقدینگی بالا، رابط کاربری آسان، پشتیبانی 24/7 و کارمزدهای معاملاتی کم را ارائه میدهد که آن را به یک پلتفرم مناسب برای خرید توکنهای STO تبدیل میکند.





StakeStone با زیرساخت نوآورانه بین زنجیره ای خود در حال بازتعریف نقدینگی در دنیای کریپتو است. با ترکیب دسترسی به نقدینگی و بهینه سازی بازده، STO و SBTC ارزشی بی نظیر برای کاربران فراهم میکنند. با ادامه رشد دیفای در بلاکچین های مختلف، StakeStone آماده است تا نقشی کلیدی در اتصال اکوسیستم های بلاکچینی ایفا کند.



