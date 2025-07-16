What is SSWP? An Introduction to Digital Assets

SSWP (Suiswap) یک ارز دیجیتال مبتنی بر بلاکچین است که پلتفرم غیرمتمرکز Suiswap را که بر روی بلاکچین SUI ساخته شده است، توانمند می‌کند. این پروژه به منظور پاسخگویی به نیاز برای محیط معاملاتی امن، سریع و چابک در اکوسیستم SUI راه‌اندازی شده است و به عنوان توکن بومی پروتکل Suiswap عمل می‌کند. هدف اصلی آن تسهیل معاملات غیرمتمرکز توکن‌ها، ارائه نقدینگی و حکمرانی است که به کاربران اجازه می‌دهد در مدیریت پلتفرم و توزیع درآمد شرکت کنند. با استفاده از فناوری پیشرفته سازنده بازار خودکار (AMM)، Suiswap به کاربران این امکان را می‌دهد که توکن‌ها را جابجا کنند، نقدینگی SSWP ارائه دهند و پاداش کسب کنند، در حالی که امنیت بالا، هزینه‌های معاملاتی کم و اجرای سریع تضمین می‌شود.

Suiswap توسط تیمی از متخصصان بلاکچین با تجربه عمیق در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توسعه قراردادهای هوشمند و اکوسیستم بلاکچین SUI تأسیس شد. دید تیم بنیانگذار این بود که پلتفرمی ایجاد کنند که بتواند تجارت دارایی‌های دیجیتال را با کاربرد نوآورانه فناوری بلاکچین، دسترسی‌پذیرتر، کارآمدتر و مبتنی بر جامعه کند. از زمان تأسیس، اکوسیستم SSWP چندین کار مهم انجام داده است، از جمله راه‌اندازی موفق شبکه اصلی، معرفی توکن بومی SSWP و برقراری شراکت‌های استراتژیک در اکوسیستم SUI. این پروژه به دلیل پایه فنی قوی و تعهد به غیرمتمرکزسازی توجه زیادی را به خود جلب کرده است و SSWP را به عنوان بازیگر کلیدی در بخش DeFi قرار داده است.

اکوسیستم Suiswap شامل چندین محصول به هم پیوسته است که طراحی شده‌اند تا راه‌حل جامعی برای کاربران DeFi ارائه دهند:

پلتفرم AMM Suiswap:

قلب این اکوسیستم، این پلتفرم سازنده بازار خودکار به کاربران این امکان را می‌دهد که توکن‌ها را به راحتی در بلاکچین SUI جابجا کنند. با استفاده از استخرهای نقدینگی SSWP، این پلتفرم اطمینان می‌دهد که کشف قیمت بهینه و لغزش کمینه وجود دارد، که آن را به راه‌حلی پیشرو برای معاملات غیرمتمرکز در اکوسیستم SUI تبدیل می‌کند.

ارائه نقدینگی و کشاورزی سود:

کاربران می‌توانند نقدینگی را در استخرهای مختلف ارائه دهند و به عنوان پاداش توکن‌های SSWP دریافت کنند. این موضوع مشارکت را تشویق می‌کند و به حفظ نقدینگی عمیق کمک می‌کند که برای تجربه معاملاتی روان ضروری است. مکانیزم کشاورزی سود SSWP طراحی شده است تا مشارکت‌کنندگان بلندمدت را پاداش دهد و به رشد پلتفرم کمک کند.

حکمرانی و سهام‌گذاری:

دارندگان SSWP می‌توانند در حکمرانی پلتفرم شرکت کنند و در پیشنهاداتی که آینده Suiswap را شکل می‌دهند رأی دهند. علاوه بر این، سهام‌گذاری توکن‌های SSWP به کاربران اجازه می‌دهد تا پاداش‌های اضافی کسب کنند، که منافع جامعه را با توسعه پلتفرم هماهنگ می‌کند.

این اجزا با هم کار می‌کنند تا محیطی جامع و خودکفای ایجاد کنند که در آن SSWP به عنوان توکن مورد استفاده و حکمرانی عمل می‌کند و تمام تعاملات درون شبکه را تأمین می‌کند.

بخش امور مالی غیرمتمرکز با چندین چالش بحرانی مواجه است که SSWP قصد دارد آنها را برطرف کند:

نقدینگی تکه‌تکه:

بسیاری از پلتفرم‌های DeFi از نقدینگی کمی برخوردارند که منجر به لغزش بالا و تجربه معاملاتی ضعیف می‌شود. مدل AMM Suiswap و ارائه نقدینگی تشویق‌شده SSWP به جمع‌آوری و عمیق‌سازی استخرهای نقدینگی کمک می‌کند و اجرای معاملات را برای همه کاربران بهبود می‌دهد.

کنترل متمرکز و عدم وجود حکمرانی جامعه:

صرافی‌های سنتی و برخی پلتفرم‌های DeFi اغلب توسط گروه کوچکی کنترل می‌شوند که مشارکت کاربران در تصمیم‌گیری را محدود می‌کند. SSWP مدل حکمرانی قوی را معرفی می‌کند و به دارندگان توکن SSWP قدرت می‌دهد تا در توسعه و عملیات پلتفرم تأثیر بگذارند.

محدودیت کاربرد و انگیزه برای دارندگان توکن:

بسیاری از توکن‌ها کاربردهای معناداری ندارند که ارزش بلندمدت آنها را کاهش می‌دهد. SSWP با ارائه کاربردهای متعددی از جمله حکمرانی، سهام‌گذاری و استفاده آینده برای هزینه‌های معاملاتی، این مشکل را برطرف می‌کند و تقاضا و تعامل مستمر با اکوسیستم SSWP را تضمین می‌کند.

با استفاده از فناوری بلاکچین و رویکرد مبتنی بر جامعه، SSWP راه‌حلی امن، کارآمد و گسترده ارائه می‌دهد که نحوه تعامل کاربران با پلتفرم‌های معاملاتی غیرمتمرکز را دگرگون می‌کند.

کل عرضه توکن دیجیتال SSWP (Suiswap) 10,000,000,000 SSWP است. توزیع تناسبی SSWP به شرح زیر است:

نقدینگی و کشاورزی سود: 38٪ (در طول 48 ماه توزیع می‌شود)

38٪ (در طول 48 ماه توزیع می‌شود) تیم‌ها، مشاوران: 30٪ (برای 12 ماه قفل شده و سپس در طول 24 ماه آزاد می‌شود)

30٪ (برای 12 ماه قفل شده و سپس در طول 24 ماه آزاد می‌شود) IDO (عرضه اولیه DEX): 12٪ (به طور کامل در زمان راه‌اندازی آزاد می‌شود)

12٪ (به طور کامل در زمان راه‌اندازی آزاد می‌شود) دوره خصوصی و بذر: 13٪ (20٪ در TGE آزاد و مابقی در طول 6 ماه)

13٪ (20٪ در TGE آزاد و مابقی در طول 6 ماه) پاداش‌های نقدینگی: 4٪ (برای برنامه‌های جامعه)

4٪ (برای برنامه‌های جامعه) ایرдрپ: 2٪ (برای حامیان و مشارکت‌کنندگان اولیه)

2٪ (برای حامیان و مشارکت‌کنندگان اولیه) نقدینگی SSWP/SUI: 1٪ (به عنوان نقدینگی اولیه برای توکن استفاده می‌شود)

این تخصیص‌ها نشان می‌دهند که کل عرضه SSWP چطور بین ذینفعان مختلف و اهداف در اکوسیستم Suiswap توزیع می‌شود.

در اکوسیستم Suiswap، SSWP چندین نقش ایفا می‌کند:

حکمرانی: دارندگان SSWP می‌توانند در پیشنهاداتی که آینده پلتفرم را شکل می‌دهند رأی دهند و توسعه مبتنی بر جامعه اکوسیستم SSWP را تضمین کنند.

دارندگان SSWP می‌توانند در پیشنهاداتی که آینده پلتفرم را شکل می‌دهند رأی دهند و توسعه مبتنی بر جامعه اکوسیستم SSWP را تضمین کنند. پاداش‌های ارائه نقدینگی: کاربرانی که نقدینگی را به استخرهای SSWP ارائه می‌دهند با توکن‌های SSWP پاداش می‌گیرند که مشارکت را تشویق می‌کند و نقدینگی پلتفرم را حمایت می‌کند.

کاربرانی که نقدینگی را به استخرهای SSWP ارائه می‌دهند با توکن‌های SSWP پاداش می‌گیرند که مشارکت را تشویق می‌کند و نقدینگی پلتفرم را حمایت می‌کند. سهام‌گذاری: SSWP می‌تواند سهام‌گذاری شود تا پاداش‌های اضافی کسب شود که نگهداری بلندمدت و ثبات شبکه را تشویق می‌کند.

SSWP می‌تواند سهام‌گذاری شود تا پاداش‌های اضافی کسب شود که نگهداری بلندمدت و ثبات شبکه را تشویق می‌کند. پرداخت هزینه‌های گاز در آینده: برنامه‌ریزی شده است که SSWP برای پرداخت هزینه‌های معاملاتی (گاز) در بلاکچین SUI از طریق کیف پول Suiswap استفاده شود که کاربرد آن را بیشتر گسترش می‌دهد.

در زمان راه‌اندازی، توکن‌های اختصاص داده شده به IDO (12٪) به طور کامل آزاد هستند، در حالی که سایر تخصیص‌های SSWP از جدول‌های خاص آزادسازی پیروی می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که ثبات بازار و رشد بلندمدت حفظ می‌شود. به عنوان مثال، توکن‌های تیم و مشاوران برای 12 ماه قفل شده و سپس در طول 24 ماه آزاد می‌شوند، در حالی که توکن‌های دوره خصوصی و بذر قسمتی در رویداد تولید توکن (TGE) آزاد و مابقی در طول شش ماه توزیع می‌شود.

SSWP مدل حکمرانی غیرمتمرکز را اجرا می‌کند که به دارندگان توکن SSWP اجازه می‌دهد تا پیشنهادات را ارائه دهند و در تغییرات پروتکل رأی دهند. مکانیزم‌های سهام‌گذاری SSWP به کاربران این امکان را می‌دهد تا پاداش کسب کنند که سود آنها به میزان مشارکت در شبکه و عملکرد پلتفرم بستگی دارد.

SSWP به عنوان راه‌حلی نوآورانه در بخش DeFi ایستاده است و با استفاده از پلتفرم AMM پیشرفته و مدل حکمرانی قوی خود، چالش‌های کلیدی را برطرف می‌کند. با پایه کاربری در حال رشد و اکوسیستم جامع SSWP، SSWP پتانسیل قابل توجهی برای دگرگونی نحوه تعامل کاربران با معاملات غیرمتمرکز و ارائه نقدینگی نشان می‌دهد. آماده‌اید تا شروع به معامله SSWP کنید؟ راهنمای جامع ما "راهنمای کامل معامله SSWP: از شروع کار تا معاملات عملی" شما را در همه چیزی که باید بدانید همراهی می‌کند - از اصول SSWP و تنظیم کیف پول تا استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته و تکنیک‌های مدیریت ریسک. چه تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال باشید و چه معامله‌گری با تجربه، این راهنمای گام به گام شما را با دانش در پلتفرم امن MEXC مجهز خواهد کرد. امروز نحوه بیشینه کردن پتانسیل SSWP خود را کشف کنید!