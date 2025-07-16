پلتفرم Space and Time (SXT) چیست؟ بازتعریف اکوسیستم ذخیره ‌سازی داده و محاسبات بلاک ‌چین

در اکوسیستم بلاک چین، ذخیره سازی داده و محاسبات مدتهاست به عنوان گلوگاه هایی شناخته میشوند که مقیاس پذیری و توسعه برنامه ها را محدود کردهاند. با گسترش روزافزون اپلیکیشن های غیرمتمرکز ( dApps ) و قراردادهای هوشمند، نیاز به زیرساخت داده ای بلاک چین که کارآمد، ایمن و مقیاس پذیر باشد به شدت افزایش یافته است. Space and Time (SXT) برای پاسخ به این چالش طراحی شده و یک پلتفرم داده ای Web3 با عملکرد بالا و مقیاسپذیر ارائه میدهد که توسط اثبات های دانش صفر (ZK Proofs) پشتیبانی میشود.این پروتکل امکانات قدرتمند ذخیره سازی داده، جستجو و تحلیل را به طور ویژه برای برنامه های غیرمتمرکز ارائه میدهد. با بهره گیری از یک پشته فناوری پیشگامانه، Space and Time امکان جستجوی آنی و پردازش کارآمد داده های بلاک چین را فراهم میکند و سطح بیسابقه ای از پشتیبانی زیرساختی را برای توسعه دهندگان در اکوسیستم غیرمتمرکز ارائه میدهد.





توکن Space and Time (SXT) اکنون به طور رسمی در MEXC لیست شده ومعاملات فیوچرز آن در دسترس است. هم زمان، کاربران میتوانند با مراجعه به صفحه رویداد +Airdrop در MEXC در ایردراپ SXT شرکت کرده و پاداش های بیشتری دریافت کنند!













پردازنده ZK اولین Coprocessor مبتنی بر Zero-Knowledge سازگار با SQL است که امکان انجام پرس و جوهای داده به صورت کارآمد و قابل تأیید را مستقیماً در قراردادهای هوشمند بلاک چین فراهم میکند. قابلیت های اصلی آن شامل موارد زیر است:









پرس و جوهای SQL با اثبات ZK: توسعه دهندگان میتوانند از طریق قراردادهای هوشمند، پرسوجوهای SQL ارسال کنند و Space and Time با استفاده از اثبات های Zero-Knowledge، نتایج را تأیید و بازمیگرداند؛ این فرآیند دقت و محرمانگی را تضمین میکند.

پاسخ دهی زیر یک ثانیه: پردازنده ZK در هر چرخه بلاک، اثبات ها را تولید میکند و امکان تعامل آنی را فراهم میسازد و موانع سنتی تأخیر و هزینه در بلاک چین را پشت سر میگذارد.

پشتیبانی از داد ههای میان زنجیرهای: فراتر از عملیات تک زنجیره ای، این پلتفرم تأیید داده میان زنجیرهای را پشتیبانی میکند و تعامل پذیری میان اکوسیستم های مختلف بلاک چین را ممکن میسازد.









پلتفرم داده غیرمتمرکز Space and Time داده های بلاکچین را در چندین شبکه ایندکس و جستجو میکند. توسعه دهندگان میتوانند از طریق Web3 Data API به داده های بلاک چین در زمان واقعی دسترسی داشته باشند که زنجیره های بزرگی مانند Ethereum، ZKsync، Bitcoin، Polygon، Sui و Avalanche را پوشش میدهد.





دسترسی به داده در زمان واقعی: توسعه دهندگان میتوانند داده های ایندکس شده و زنده را از زنجیره های مختلف دریافت کنند و فرآیند ساخت برنامه های غیرمتمرکز غنی از داده را ساده سازی کنند.

حداقل سازی فرض های اعتماد: تمام پرس و جوها از طریق ZK Coprocessor اعتبارسنجی میشوند و یکپارچگی و امنیت داده را بدون وابستگی به واسطه های متمرکز تضمین میکنند.

ادغام با Chainlink: یکپارچگی بومی با Chainlink امکان انتقال بدون درز نتایج تأیید شده روی زنجیره را فراهم میکند و شفافیت و اعتماد را در اکوسیستم های dApp افزایش میدهد.









هوش مصنوعی AI Studio ابزاری پیشگام در درون Space and Time است که به توسعه دهندگان امکان میدهد پرس و جوهای SQL و داشبوردهای داده را با استفاده از ورودی زبان طبیعی تولید کنند. چه برای پرس و جو های ساده پایگاه داده و چه برای تحلیل های پیچیده داده، AI Studio تولید SQL و تجسم داده ها را به طور خودکار انجام میدهد.





(تبدیل متن به SQL) Prompt-to-SQL: با استفاده از دستورات ساده به زبان طبیعی، کاربران میتوانند پرس و جوهای پیچیده SQL را بدون داشتن دانش فنی عمیق تولید کنند. این امر به طور قابل توجهی مانع ورود به دنیای دادهها را کاهش میدهد.

(داشبوردهای داده خودکار)Automated Data Dashboards : هوش مصنوعی AI Studio همچنین از نتایج پرس و جوها داشبورد میسازد و به توسعه دهندگان کمک میکند تا به سرعت داده ها را تفسیر کرده و تصمیمات آگاهانهای بگیرند.













برای حداکثر کردن کارایی پردازش داده، Space and Time طراحی شده و گلوگاه های ذخیره سازی و محاسباتی که در برنامه های بلاک چین معمولاً وجود دارد را برطرف میکند. با جدا کردن ذخیره سازی داده از محاسبات و پذیرش مکانیزم های محاسباتی خارج از زنجیره، سرعت پردازش داده در Space and Time به مراتب سریع تر از سیستم های سنتی بلاک چین است.









با در نظر گرفتن مقیاس پذیری، پلتفرم Space and Time قادر است از طیف وسیعی از موارد استفاده پشتیبانی کند—از برنامه های غیرمتمرکز کوچک (dApp) تا سیستم های بزرگ مقیاس سازمانی. با افزایش حجم داده ها، Space and Time با گسترش گره ها و بهینه سازی روش های ذخیره سازی و محاسبات، عملکرد بالا را حفظ کرده و اطمینان میدهد که پلتفرم میتواند با تقاضای رو به رشد همگام شود.









پلتفرم Space and Time از فناوری های امنیتی پیشرفته، از جمله رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم و اثبات های صفر دانش (ZK)، برای حفاظت از داده ها در هنگام ذخیره سازی، محاسبات و انتقال استفاده میکند. با استفاده از اثبات های ZK، پلتفرم میتواند صحت داده ها را بدون افشای آن تأیید کند و از این طریق هم حریم خصوصی و هم امنیت برنامه های غیرمتمرکز را تضمین میکند.









معماری قوی Space and Time آن را برای استفاده در بخش های مختلف غیر متمرکز مناسب میسازد. در اینجا چندین مورد استفاده نمایشی آورده شده است:









در فضای DeFi، Space and Time با پشتیبانی از ذخیرهسازی داده ها و محاسبات کارآمد، به صرافیهای غیرمتمرکز (DEX)، پروتکل های وام دهی و بازارهای مشتقه قدرت میدهد. معماری با تأخیر کم و توان عملیاتی بالا، امکان ارائه اوراکل های قیمت در زمان واقعی، راه حل های مدیریت ریسک و بهینه سازی لیکوییدیتی برای برنامه های DeFi را فراهم میکند.









امکانات ذخیره سازی داده و محاسبات قدرتمندی که Space and Time فراهم میکند، به بخش های NFT و متاورس کمک میکند تا توسعه دهندگان بتوانند حجم وسیعی از داده های دارایی های دیجیتال را مدیریت کنند. علاوه بر این، این پلتفرم از تعاملات داده های میان زنجیرهای پشتیبانی کرده و خدمات داده ای یکپارچه برای برنامه های چند زنجیرهای NFT و توسعه دنیای مجازی ارائه میدهد.









با استفاده از قابلیت های محاسبات و داده های درون زنجیرهای Space and Time، شرکت ها میتوانند مدیریت زنجیره تأمین شفاف تر و قابل پیگیری تری داشته باشند. این پلتفرم به ذینفعان مختلف اجازه میدهد تا داده های زنجیره تأمین را به طور امن و کارآمد به اشتراک بگذارند و پردازش کنند و در نتیجه دیدپذیری و کارایی عملیاتی را در سراسر زنجیره بهبود بخشند.









برای موارد استفاده سازمانی، Space and Time یک چارچوب ذخیره سازی داده و محاسباتی مقیاس پذیر با قابلیت پردازش و تحلیل داده در زمان واقعی و مقیاس بزرگ فراهم میکند. چه در زمینه ذخیره سازی، تحلیل یا وظایف محاسباتی زنده، این پلتفرم پشتیبانی قابل اعتماد و با عملکرد بالا را متناسب با نیازهای سازمانی ارائه میدهد.









توکن Space and Time (SXT) اکنون در پلتفرم MEXC لیست شده است. شما میتوانید با دنبال کردن مراحل زیر شرکت کنید:





1) اپلیکیشن MEXC یا وب سایت رسمی را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

2) در نوار جستجو، "SXT" را وارد کرده و جفت معاملاتی فیوچرز SXT را انتخاب کنید.

3) نوع سفارش خود را انتخاب کرده، مقدار و قیمت را وارد کرده و معامله خود را تکمیل کنید.





پلتفرم Space and Time با استفاده از نوآوری های خود در زمینه ذخیره سازی و محاسبات داده غیر متمرکز، چشم انداز پردازش داده های بلاک چین را تغییر میدهد. با یکپارچه سازی محاسبات خارج از زنجیره، ذخیره سازی کارآمد داده ها و فناوری های مقاوم در برابر کوانتوم، این پلتفرم محدودیت های ذخیره سازی و محاسبات بلاک چین را برطرف کرده و زیرساخت های قوی برای برنامه های غیرمتمرکز فراهم میآورد. با ادامه بهینه سازی و گسترش همکاری ها، این پلتفرم آماده است تا نقش کلیدی در بخش هایی مانند DeFi، NFT ها و متاورس ایفا کند.



