توکن SOON چیست؟ یک راهکار جمع‌ بندی ماشین مجازی Solana برای ساخت یک اکوسیستم بین زنجیره‌ ای با کارایی بالا





با افزایش سرعت پذیرش بلاکچین، شبکههای سنتی لایه 1 به طور فزایندهای تحت فشار تقاضای تراکنشهای با توان عملیاتی بالا و برنامههای غیرمتمرکز پیچیده قرار میگیرند. در حالی که راهحلهای مقیاسپذیری لایه 2 مانند Optimism zkSync برای رفع این محدودیتها ظهور کردهاند، وابستگی آنها به ماشین مجازی اتریوم (EVM) اغلب عملکرد کلی و مقیاس پذیری را محدود میکند.





توکن SOON با ادغام ماشین مجازی Solana (SVM) در معماری لایه 2، رویکردی پیشگامانه را معرفی میکند. این راه حل نوآورانه، توان عملیاتی به طور قابل توجهی بالاتر، تأخیر کمتر و مقیاسپذیری بهبود یافته را ارائه میدهد - که راه را برای اکوسیستم های غیرمتمرکز بین زنجیره ای نسل بعدی هموار میکند.









توکن SOON یک راهکار Rollup با کارایی بالا است که بر روی ماشین مجازی سولانا (SVM) ساخته شده است و برای رسیدگی به چالشهای مقیاسپذیری، قابلیت همکاری و تجربه کاربری بلاکچین از طریق یک معماری ماژولار طراحی شده است. SOON به جای محدود شدن به اکوسیستم سولانا، محیط اجرایی با کارایی بالای خود را به سایر بلاکچین های لایه 1 مانند Ethereum BNB Chain می آورد و به توسعهدهندگان یک پلتفرم توسعه بلاکچین سازگار با زنجیرههای مختلف و با قابلیت استقرار آسان ارائه میدهد.









پیشنهادات اصلی SOON عبارتند از:





شبکه اصلی SOON: یک شبکه لایه 2 همه منظوره روی اتریوم که از یک SVM جدا شده به عنوان لایه اجرایی خود استفاده میکند.





پشته SOON: مجموعهای از ابزارهای زیرساختی که امکان استقرار راهحلهای لایه 2 مبتنی بر SVM را در هر بلاکچین لایه ۱ فراهم میکند.





اینتر SOON: یک پروتکل پیامرسانی بین زنجیرهای مبتنی بر Hyperlane که امکان تعامل یکپارچه بین بلاکچینهای مختلف را فراهم میکند.













یکی از نوآورانه ترین پیشرفت های SOON در چارچوب SVM جدا شده آن نهفته است. به طور سنتی، ماشین مجازی سولانا (SVM) کاملاً در بلاکچین سولانا ادغام شده است. با این حال، SOON، SVM را استخراج کرده و آن را به یک جزء مستقل و قابل اتصال ماژولار میکند. این امر به توسعهدهندگان اجازه میدهد تا برنامههای مبتنی بر SVM را بر روی هر بلاکچین سازگار - نه فقط در اکوسیستم سولانا - مستقر و اجرا کنند. SOON با جدا کردن SVM، تطبیقپذیری آن را تا حد زیادی افزایش داده و قابلیت همکاری را در بین بلاکچینها ارتقا میدهد و به توسعهدهندگان یک محیط توسعه گستردهتر و انعطافپذیرتر میدهد.









با بهرهگیری از قابلیتهای پردازش موازی SVM، SOON توان عملیاتی بالا و پردازش تراکنشها با تأخیر کم را ارائه میدهد. این امر آن را به ویژه برای برنامههای کاربردی با عملکرد بالا مانند DeFi ، بازی و هوش مصنوعی مناسب میکند.









توکن SOON که توسط پروتکل InterSOON پشتیبانی میشود، پیامرسانی و ارتباط بین زنجیرهای یکپارچه را امکان پذیر میکند. چه SOON Mainnet باشد، چه SOON Stack یا سایر بلاکچینهای لایه 1، InterSOON تعامل روان بین شبکهها را تضمین میکند و به کاربران تجربهای یکپارچه در سراسر اکوسیستمها ارائه میدهد. این سطح از قابلیت همکاری بین زنجیرهای، انعطافپذیری و مقیاسپذیری را افزایش میدهد و به یک اکوسیستم بلاکچین متصلتر و پررونقتر کمک میکند.









پروژه SOON از یک معماری ماژولار متشکل از سه جزء اصلی استفاده میکند: شبکه اصلی SOON ، پشته SOON و InterSOON .

شبکه اصلی SOON به عنوان یک راهکار لایه 2 عمومی عمل میکند و یک محیط اجرایی با کارایی بالا ارائه میدهد.

پشته SOON مجموعهای از ابزارهای سازگار است که از استقرار و عملکرد شبکههای لایه ۲ مبتنی بر SVM در هر لایه 1 زیرین پشتیبانی میکند. InterSOON به عنوان یک پروتکل پیامرسانی بین زنجیرهای عمل میکند و ارتباط یکپارچه بین شبکههای مختلف بلاکچین را تضمین میکند. این طراحی ماژولار به پروژه SOON انعطافپذیری و مقیاسپذیری فوقالعادهای میدهد و به آن اجازه میدهد تا به طور مؤثر با تقاضاهای در حال تحول بازار سازگار شود.













نام توکن : به زودی

کل عرضه اولیه : 1 میلیارد

نرخ تورم سالانه: 3%









جامعه - 51% از طریق انتشار منصفانه و پاداشهای بلندمدت حامیان توزیع میشود.

اکوسیستم - 25% : برای حمایت از رشد اکوسیستم و مشارکتها اختصاص داده میشود.

ایردراپها و نقدینگی - 8% : برای جذب کاربران جدید و تأمین نقدینگی صرافی استفاده میشود.

بنیاد/خزانهداری - 6% : برای پایداری بلندمدت و عملیات پروژه رزرو شده است.

مشارکت کنندگان تیم و هسته - 10%: پاداش برای تیم اصلی و مشارکت کنندگان اولیه.













حاکمیت: دارندگان میتوانند در تصمیمات کلیدی حاکمیتی در شبکه اصلی SOON و SOON Stack، از جمله ارتقاء پروتکل، تخصیص منابع و مکانیسمهای تشویقی، شرکت کنند.





مشوق های اکوسیستم: با پاداش دادن به توسعهدهندگان و پروژههای اکوسیستم، نوآوری و مشارکت را تشویق میکند.





استیکینگ: استیکینگ SOON امنیت شبکه را افزایش میدهد. استیکینگکنندگان سالانه 3% سود دریافت میکنند.









توکن SOON از طریق معماری SVM مجزا، قابلیتهای پردازش موازی، پشتیبانی از چند زنجیره و طراحی ماژولار انعطافپذیر، یک راهکار لایه 2 با کارایی بالا و مقیاسپذیر ارائه میدهد. اقتصاد توکنی نوآورانه و مدیریت مبتنی بر جامعه آن، نشاط تازهای را به اکوسیستم بلاکچین میبخشد. با افزایش پشتیبانی از شبکههای لایه 1 بیشتر و بلوغ فناوری، SOON آماده است تا به پذیرش گستردهتر و تأثیر بیشتر در فضای بلاکچین دست یابد.





با ادامه رشد SOON، همکاری آن با صرافی پیشرو جهانی MEXC، شتاب قوی برای رشد آینده فراهم میکند. MEXC که به خاطر کارمزدهای معاملاتی پایین، سرعت تراکنشهای فوقالعاده سریع، پوشش گسترده داراییها و نقدینگی عمیق شناخته میشود، اعتماد سرمایهگذاران در سراسر جهان را به دست آورده است. بینش عمیق آن در مورد پروژههای نوظهور و پشتیبانی جامع، آن را به بستری حاصلخیز برای پرورش نوآوریهای بلاکچین با پتانسیل بالا تبدیل میکند.





در حال حاضر، توکن SOON برای معاملات اسپات فیوچرز در MEXC در دسترس است. میتوانید با دنبال کردن مراحل زیر، این توکن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنید:





1) وارد اپلیکیشن MEXC یا وب سایت رسمی شوید

2) در نوار جستجو عبارت «بهزودی» را وارد کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید

3) نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت مورد نظر را وارد کنید و سفارش خود را ثبت کنید





علاوه بر معاملات اسپات، رویداد ایردراپ SOON را از طریق صفحه +MEXC Airdrop از دست ندهید - همین حالا در آن شرکت کنید و شانس برنده شدن جوایز هیجانانگیز را داشته باشید!





سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



