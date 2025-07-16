پروتکل Side چیست؟ راهنمایی برای زیرساخت مالی جدید بیت کوین





در فضای بلاکچین، بیت کوین مدت هاست که به عنوان سنگ بنای امور مالی غیرمتمرکز عمل میکند. با این حال، با افزایش تقاضای جهانی برای برنامه های مالی متنوع تر، مقیاس پذیری و عملکرد بومی بیت کوین به طور فزاینده ای محدود شده است. اینجاست که پروتکل Side وارد عمل میشود. Side یک راهحل توسعه انقلابی را به اکوسیستم بیتکوین معرفی میکند و به توسعهدهندگان و کاربران به روشهای جدید قدرت میدهد و به بیتکوین کمک میکند تا به یک ارز واقعاً جهانی تبدیل شود.









پروتکل Side یا (Side Protocol) یک لایه مقیاسپذیری بیتکوین و اولین بلاکچین لایه ۱ مبتنی بر dPoS (اثبات سهام واگذار شده) است که کاملاً با بیتکوین سازگار است. این پروتکل به گونهای طراحی شده است که با ترکیب امنیت بیتکوین با مقیاسپذیری شبکههای با کارایی بالا، توسعه آینده امور مالی بیتکوین را رهبری کند و زیرساخت جدیدی را برای توسعه برنامههای غیرمتمرکز (dApp) فراهم کند. هدف پروتکل جانبی جذب میلیاردها کاربر در سراسر جهان و کمک به بیتکوین برای تبدیل شدن به یک ارز اصلی شناخته شده جهانی است.





ویژگیهای اصلی پروتکل Side عبارتند از:

کاملاً سازگار با دارایی های بیتکوین ، که بیتکوین را قادر میسازد بدون پلهای بین زنجیرهای گردش کند.

از یک مکانیسم اجماع dPoS برای تضمین مدیریت درون زنجیره ای کارآمد ، ایمن و مقیاسپذیر استفاده میکند.

معماری ماژولار که از مقیاس پذیری انعطافپذیر پشتیبانی می کند و ساخت برنامههای متنوعی مانند DeFi، پرداختها و مدیریت دارایی را برای توسعهدهندگان آسانتر میکند.

زیرساخت اینترنتی متمرکز بر بیتکوین که برای خدمت رسانی به میلیارد ها کاربر در سراسر جهان طراحی شده است.





با پروتکل جانبی، بیتکوین از صرفاً یک ذخیره ارزش به یک نیروی بنیادی در پشت یک اکوسیستم مالی جامع تبدیل میشود.









در اکوسیستم پروتکل Side، در حالی که بیت کوین به عنوان دارایی اصلی در تمام محصولات عمل میکند، SIDE توکن کاربردی بومی پروتکل Side است و نقش مهمی در شبکه ایفا میکند. عملکردهای اصلی آن عبارتند از:













پروتکل Side به عنوان لایه توسعه مالی برای بیت کوین، یک مدل درآمدی واضح دارد. کارمزدهای حاصل از محصولاتی مانند Side Finance، Side Chain، Side Hub، Side Bridge، DEX بومی و برنامههای آینده توسط پروتکل برای بازخرید و سوزاندن منظم توکنهای SIDE استفاده میشود. این مکانیسم ضد تورمی به طور پیوسته کمیابی و ارزش SIDE را افزایش میدهد.









در شبکه Side، علاوه بر بیت کوین، کاربران می توانند کارمزد تراکنش ها را با توکن های SIDE پرداخت کنند. تمام عملیات شبکه (مانند انتقالها و اجرای قراردادها) کارمزد دارند که برای پاداش دادن به شرکت کنندگان گره و جلوگیری از تراکنش های اسپم و حملات انکار سرویس استفاده میشود و امنیت و پایداری شبکه را تضمین می کند.









زنجیره Side یک جزء حیاتی از معماری پروتکل Side است که بر اساس مکانیسم اثبات سهام (PoS) بدون نیاز به مجوز و با پشتیبانی از واگذاری بومی عمل میکند. کاربران میتوانند توکنهای SIDE خود را به گرههای اعتبارسنج واگذار کنند تا ضمن مشارکت فعال در امنیت و ثبات عملیاتی شبکه، پاداشهای سپردهگذاری را کسب کنند.









دارندگان SIDE حق دارند در مدیریت پروتکل غیرمتمرکز شرکت کنند. این شامل رأی دادن در تصمیمات اصلی شبکه مانند تنظیم پارامترهای پروتکل، ارتقاء سیستم و تخصیص بودجه خزانهداری میشود. از طریق توکنهای SIDE، جامعه کنترل واقعی بر مسیر آینده پروتکل Side را به دست میآورد.









در اوایل نوامبر 2024، پروتکل Side رویداد Genesis Drop خود را آغاز کرد - اولین طرح توزیع توکن با هدف پاداش دادن به کاربران اولیه، سازندگان و شرکا.





طبق اطلاعات رسمی منتشر شده توسط پروتکل Side، این رویداد در مجموع 100 میلیون توکن SIDE را ایردراپ کرد. نسبت های تخصیص خاص در جدول زیر نشان داده شده است:





دسته بندی نسبت تخصیص معیارها یادداشت ها کاربران فعال بیت کوین 30% هزینه کارمزد شبکه در گذشته > 0.005 بیت کوین محدود به 50,000 آدرس، 600 SIDE برای هر آدرس اعضای انجمن NFT 10.50% اعضای دعوت شده از انجمنهای NFT پوشش اکوسیستمهای BTC، Cosmos، Solana و Ethereum استیکرهای ATOM 15% کاربرانی که در اکوسیستم کازموس، توکنهای ATOM را گرو گذاشتهاند شامل کاربران Hydro کاربران داخلی شبکه آزمایشی 32% کاربرانی که وظایف شبکه آزمایشی را انجام داده و آدرس ارسال کردهاند به 11 سطح پاداش تقسیم شده است، بدون محدودیت FCFS اعتبارسنجها و اپراتورهای پل پاداش های تعیین شده فعالانه در عملیات گره شبکه آزمایشی و پل بین زنجیرهای شرکت کردهاند باید از طریق Discord ارتباط برقرار شود، به صورت دستی توزیع شده است مشارکت کنندگان در کالاهای عمومی 1% شرکتکنندگانی که از پروژه های کالا های عمومی AEZ حمایت می کنند شامل اهداکنندگان، رأیدهندگان و سهامگذاران DoraHacks شرکت کنندگان در رویدادهای اجتماعی 5% رویدادهای لیست سفید اجتماعی جزئیات در راه است





پروتکل Side در حال تعریف مجدد امکانات برای برنامههای درون زنجیرهای بیتکوین است. در قلب همه اینها، توکن SIDE قرار دارد: یک نیروی اصلی که نه تنها نماینده حقوق حاکمیت و مشارکت در شبکه است، بلکه پتانسیل قابل توجهی برای رشد ارزش نیز دارد. Genesis Drop چیزی بیش از یک ایردراپ است؛ این فرصتی برای تبدیل شدن به یک سازنده اولیه در اکوسیستم Side است.









به عنوان اولین بلاکچین لایه 1 dPoS که کاملاً با بیتکوین سازگار است، پروتکل Side نه تنها مرزهای کاربرد بیتکوین را گسترش میدهد، بلکه یک زیرساخت مالی با کارایی بالا، امن و غیرمتمرکز را برای کاربران در سراسر جهان ایجاد میکند. Side با مکانیسمهایی مانند جذب ارزش، مشوقهای شبکه و توانمندسازی حاکمیت، در حال ایجاد یک اکوسیستم پویا و مقیاسپذیر با پتانسیل رشد بلندمدت است.





سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاورهای در مورد سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط برای اهداف مرجع اطلاعات ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



