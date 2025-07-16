پروتکل Shardeum (SHM) چیست؟ رونمایی از انقلاب مقیاس خودکار بلاک چین در سال 2025





در عصر شتاب زده تحولات فناوری بلاک چین، جایی که نوآوری در هر لحظه مرزهای تازه ای را می گشاید، مقیاس پذیری همچنان به عنوان یکی از جدی ترین موانع در مسیر پذیرش جهانی ارزهای دیجیتال و برنامه های غیرمتمرکز باقی مانده است. با وجود استقبال روزافزون از دارایی های دیجیتال، کارمزدهای بالا و ظرفیت محدود پردازش تراکنش ها، مانعی بزرگ بر سر راه استفاده فراگیر از این فناوری نوین بوده اند. در این میان، Shardeum همچون افقی نو و پاسخی آینده نگرانه به این چالش ها سر برمی آورد. این پلتفرم با بهره گیری از معماری منحصربه فرد و رویکردی انقلابی، راهکاری را عرضه می دارد که سه گانه طلایی بلاک چین — تمرکززدایی، امنیت و مقیاس پذیری — را به شکلی بی سابقه در کنار یکدیگر محقق میسازد. Shardeum نویدب خش نسلی نو از بلاک چین هاست؛ زیرساختی پویا، مقرون به صرفه و مقیاسپذیر که راه را برای پذیرشی گسترده تر، سریع تر و هوشمندانه تر از همیشه هموار میسازد. اکنون زمان آن فرارسیده است که آینده را بازتعریف کنیم — با Shardeum.









پروتکل Shardeum، یک بلاک چین لایه اول مبتنی بر ماشین مجازی اتریوم (EVM)، پاسخی نوآورانه به چالش های مقیاس پذیری در دنیای بلاک چین است. این شبکه به گونه ای طراحی شده تا با بهره گیری از مقیاس پذیری افقی (Horizontal Scaling) و اجرای موازی تراکنش ها، عملکردی روان، سریع و مقرون به صرفه را با کارمزد گاز دائماً پایین فراهم سازد. Shardeum با تکیه بر فناوریهای تحول آفرینی همچون اشتراک گذاری حالت پویا (Dynamic State Sharding) و مقیاس بندی خودکار (Auto-Scaling)، موانع ساختاری بلاکچینهای سنتی را پشت سر گذاشته و زمینه را برای دستیابی به مقیاسپذیری در سطح Web2 فراهم میکند؛ امری که برای پذیرش همگانی فناوری غیرمتمرکز امری حیاتی است. در قلب این اکوسیستم قدرتمند، توکن بومی آن، یعنی SHM قرار دارد — ارزی دیجیتال که شریان حیاتی Shardeum را تشکیل میدهد. همانگونه که ETH برای اتریوم است، SHM نیز نقش محوری در پویایی شبکه Shardeum ایفا میکند. این توکن چندین کارکرد اساسی را در ساختار اکوسیستم بهعهده دارد:

پرداخت کارمزدهای گاز و تراکنش

شرکت در فرآیند اعتبارسنجی و شرطبندی (Staking)

مشارکت فعال در حاکمیت غیرمتمرکز شبکه

دریافت پاداشها و مشوقهای مشارکت









🔹 ۱. اشتراکگذاری حالت پویا (Dynamic State Sharding)

پروتکل Shardeum با تقسیمبندی شبکه در لایه پروتکل به خُردهزنجیرههایی مستقل، امکان اجرای همزمان تراکنشها را فراهم میکند. برخلاف بلاکچینهای سنتی که در آنها پردازش تراکنشها بهصورت متوالی انجام میشود، این رویکرد توان عملیاتی را بهطور چشمگیری افزایش داده و در عین حال ترکیبپذیری اتمی (Atomic Composability) را حفظ مینماید—ویژگیای حیاتی برای اجرای قراردادهای پیچیده.





🔹 ۲. مقیاسپذیری خودکار و پویا (Auto-Scaling)

در Shardeum، شبکه هوشمندانه و بدون مداخله انسانی، به صورت لحظهای بار تراکنشها را پایش کرده و با افزودن خُردهزنجیرههای بیشتر، خود را با افزایش تقاضا تطبیق میدهد. این فرآیند که در بازههای ۶۰ ثانیهای انجام میشود، تضمین میکند که سرعت، کارایی و کارمزدها تحت هیچ شرایطی قربانی ازدحام شبکه نشوند.





🔹 ۳. مقیاسگذاری خطی و کارمزدهای پایدار

پروتکل Shardeum با بهره گیری از پردازش بدون بلوک (Blockless) و اشتراکگذاری حالت پویا، به مقیاسپذیری خطی واقعی دست یافته است. به بیانی ساده، دو برابر شدن گرهها به معنای دو برابر شدن توان پردازش است؛ برای مثال، ۲۰۰ گره معادل ۱۰۰ تراکنش در ثانیه (TPS) است. این معماری هوشمندانه، موجب ثبات کارمزد ها و دسترسی پذیری بیشتر برای کاربران نهایی میگردد.





🔹 ۴. ترکیبپذیری اتمی بین شاردها (Cross-Shard Atomic Composability)

برخلاف بسیاری از بلاک چین های خرد شده، Shardeum همچنان امکان زنجیرهسازی قراردادهای هوشمند در میان قطعات مختلف شبکه را در قالب یک تراکنش واحد حفظ کرده است. این قابلیت، اجرای عملیات پیچیده را سادهتر، سریعتر و ارزانتر کرده و تجربهای یکپارچه برای کاربران فراهم میآورد.





🔹 ۵. سازگاری کامل با EVM و ورود آسان برای اعتبارسنجها

پروتکل Shardeum کاملاً با ماشین مجازی اتریوم (EVM) سازگار است؛ به این معنا که توسعه دهندگان میتوانند بدون نیاز به یادگیری زبانها یا ابزارهای جدید، برنامههای مبتنی بر اتریوم خود را به این شبکه منتقل کنند. از سوی دیگر، با حداقل نیازمندی سختافزاری برای اجرای گره های اعتبارسنجی، مسیر مشارکت در شبکه برای طیف وسیعی از کاربران هموار شده است — گامی بلند به سوی تمرکززدایی واقعی.









با رویداد تولید توکن (Token Generation Event - TGE) در آغاز سال ۲۰۲۵، شبکهی Shardeum وارد مرحله ای نوین از بلوغ و خودمختاری میشود. در این نقطه عطف تاریخی، Shardeum مدل عرضه ای پویا، پاسخ محور و بلندمدت را اتخاذ کرده است؛ با عرضه اولیه ای معادل ۲۴۹ میلیون توکن SHM که به شکلی هدفمند و استراتژیک به شرح زیر توزیع شده است:

🔹 فروش عمومی و خصوصی – ۹۱,۴۴۰,۰۰۰ SHM (۳۶.۷۲٪) با دوره قفل اولیه ۳ ماهه، سپس آزادسازی تدریجی روزانه بهصورت خطی طی ۲ سال.

🔹 تیم پروژه – ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ SHM (۳۰.۶٪) با شرایط مشابه فروش: ۳ ماه قفل اولیه و آزادسازی خطی طی ۲۴ ماه.

🔹 بنیاد Shardeum – ۵۵,۸۸۰,۰۰۰ SHM (۲۲.۴۴٪) توکنها در زمان TGE قفل شدهاند؛ برای پشتیبانی از رشد بلندمدت و حاکمیت پایدار شبکه.

🔹 اکوسیستم و ایردراپ – ۲۵,۴۸۰,۰۰۰ SHM (۱۰.۲۳٪) قفل شده در TGE برای استفاده در مشوقهای رشد جامعه و حمایت از پروژههای نوظهور.





کارکردهای کلیدی توکن SHM در اکوسیستم Shardeum

توکن SHM فراتر از یک دارایی دیجیتال صرف است؛ نقشی بنیادین در حفظ امنیت، پایداری و تکامل شبکه Shardeum ایفا میکند. کارکردهای اصلی این توکن عبارتاند از:

🔹 استیکینگ و امنیت شبکه اعتبارسنج ها، برای مشارکت در فرآیند اجماع، SHM را به اشتراک می گذارند. این توکنهای استیک شده در برابر سوء رفتار آسیب پذیر بوده و همین ویژگی، مکانیسمی بازدارنده و مؤثر برای حفظ امنیت شبکه ایجاد می کند.

🔹 پرداخت کارمزدهای تراکنش تمامی کارمزد های مربوط به تراکنش ها و مصرف گاز در بستر Shardeum با SHM پرداخت میشود. این کارمزدها میتوانند به عنوان ابزاری برای ایجاد ساختار ضدتورمی مورد استفاده قرار گیرند.

🔹 حاکمیت غیرمتمرکز دارندگان SHM قدرت شرکت در فرآیند تصمیم گیری و رأی گیری درباره پیشنهادهای حاکمیتی و تغییر پارامترهای شبکه را در اختیار دارند. این ویژگی، مشارکت واقعی و معنادار کاربران را در آینده شبکه تضمین میکند.

🔹 پاداش و مشوقها کوین SHM همچنین به عنوان پاداشی برای مشارکت فعال در شبکه، از جمله عملکرد گرههای اعتبارسنجی و فعالیتهای توسعه اکوسیستم، توزیع می شود و نقش حیاتی در انگیزش کاربران و گسترش پایدار دارد.









برای سرمایه گذارانی که علاقه مند به خرید توکن های SHM هستند، MEXC یک پلت فرم ساده و امن را ارائه می دهد. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای خرید SHM در MEXC آورده شده است:





مراحل خرید در بستر معاملاتی MEXC:





ابتدا به وب سایت رسمی MEXC مراجعه کرده و با طی چند مرحله ساده، حساب کاربری خود را ثبت کنید. این فرآیند تنها چند دقیقه زمان میبرد و دسترسی شما به بازارهای معاملاتی جهانی را فراهم میسازد.

پس از ورود به حساب، از بخش "دارایی" اقدام به واریز تتر (USDT) کنید. این ارز، پایه معاملاتی اصلی برای خرید SHM در پلتفرم MEXC محسوب می شود.

"SHM" را وارد کنید. در لیست نتایج، جفت های معاملاتی مانند SHM/USDT نمایان خواهند شد. روی جفت مورد نظر کلیک کنید تا وارد صفحه خرید شوید. به بخش معاملات بروید و در نوار جستجو، عبارترا وارد کنید. در لیست نتایج، جفت های معاملاتی مانندنمایان خواهند شد. روی جفت مورد نظر کلیک کنید تا وارد صفحه خرید شوید.

در این بخش می توانید مقدار توکن SHM مورد نظر خود را وارد کرده و قیمت دلخواه را تعیین کنید. سپس، با کلیک بر روی دکمه "خرید" و تأیید نهایی، سفارش شما ثبت خواهد شد.









۱. نقدینگی بالا برای معاملات سریع و مطمئن

پلتفرم MEXC با برخورداری از دفتر سفارش های عمیق (Deep Order Books)، امکان اجرای آنی و روان معاملات را حتی در حجم های بالا فراهم می سازد—ویژگی ای حیاتی برای سرمایه گذاران حرفه ای و معامله گران فعال.





۲. رابط کاربری ساده و حرفهای

چه یک تازه وارد به دنیای کریپتو باشید، چه یک تریدر با تجربه، طراحی بصری و کاربرپسند MEXC تجربهای آسان، قابل فهم و در عین حال قدرتمند را در اختیار شما قرار می دهد.





۳. امنیت چندلایه و اطمینان خاطر

با پیاده سازی اقدامات امنیتی پیشرفته و چندسطحی، از جمله احراز هویت دو مرحله ای (2FA) و ذخیره سازی سرد دارایی ها، MEXC تضمین میکند که سرمایه های شما در امنیتی کامل نگهداری می شوند.





۴. پشتیبانی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته

در هر لحظه که نیاز به راهنمایی یا کمک داشته باشید، تیم پشتیبانی MEXC با پاسخ گویی سریع و مؤثر، همراه شماست—چه از طریق گفت و گوی زنده، چه ایمیل یا تیکت پشتیبانی.





۵. ساختار کارمزد رقابتی و مقرونبهصرفه

پلتفرم MEXC با ارائه کارمزدهایی بسیار مناسب در مقایسه با بسیاری از صرافی های مطرح، نهتنها سودآوری کاربران را افزایش می دهد، بلکه فضایی جذاب برای تریدر های پرحجم نیز فراهم می آورد.









آیا آمادهاید توکنهای رایگان SHM دریافت کنید؟ فرصت طلایی همین حالاست! صرافی MEXC میزبان یک رویداد ویژهی ایردراپ برای پروژه پیشگام Shardeum است؛ بلاکچینی با معماری مقیاسپذیر خودکار که آیندهی قراردادهای هوشمند را متحول خواهد کرد. با انجام وظایف ساده واریز و معاملاتی، این فرصت را دارید که در این پاداش های سخاوتمندانه سهیم شوید. به این پروژه انقلابی مقیاس خودکار بلاک چین بپیوندید و آینده مقیاس پذیری بلاک چین را تجربه کنید. شانس خود را از دست ندهید - اکنون از صفحه Airdrop+ MEXC دیدن کنید و بخشی از آینده پلتفرم های قرارداد هوشمند کم هزینه و با کارایی بالا شوید!









پروتکل Shardeum نشان دهنده یک پیشرفت در فناوری بلاک چین است که راه حلی برای دستیابی به مقیاس پذیری بدون قربانی کردن تمرکززدایی یا امنیت ارائه می دهد. توانایی آن برای حفظ کارمزدهای تراکنش به طور مداوم پایین بدون توجه به ازدحام شبکه، در را به روی برنامههای غیرعملی قبلی باز میکند. همانطور که به سمت راه اندازی شبکه اصلی خود پیش می رود، Shardeum آماده تبدیل شدن به یک پلتفرم پیشرو برای نسل بعدی برنامه های غیرمتمرکز است – راه حلی واقعا مقیاس پذیر و ایمن که از رشد Web3 برای میلیاردها کاربر پشتیبانی می کند.



