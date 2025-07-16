پلتفرم Reddio یک راهکار مقیاس پذیری لایه 2 مبتنی بر Ethereum با عملکرد بالا است که با بهره گیری از فناوری اجرای موازی و شتاب دهی GPU، به منظور رفع محدودیت های مقیاس پذیری و بهره وری محاسباتی در بلاکچین های سنتی طراحی شده است.









با پیشرفت سریع فناوری بلاکچین، محدودیت های عملکردی به یکی از موانع اصلی پذیرش گسترده آن تبدیل شدهاند. ماشین مجازی سنتی Ethereum (EVM) که تراکنش ها را به صورت ترتیبی پردازش میکند، در پاسخگویی به نیازهای برنامه های با توان عملیاتی بالا ناتوان است. با افزایش تقاضا از سوی حوزه هایی مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، بازی های بلاکچینی و هوش مصنوعی (AI)، نیاز به زیرساخت های محاسباتی قدرتمند بیش از پیش احساس میشود. پلتفرم Reddio با رویکردی انقلابی به این چالش پاسخ میدهد.





هدف Reddio رفع گلوگاه هایی است که EVM در هنگام پردازش تراکنش ها با آن مواجه میشود. این پلتفرم با بهره گیری از اجرای موازی و شتاب دهی GPU، به طور چشمگیری توان عملیاتی و بهره وری بلاکچین را افزایش میدهد و زیرساختی قدرتمند برای اجرای برنامه های با عملکرد بالا در حوزه های DeFi، بازی و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی فراهم میسازد.













پلتفرم Reddio مکانیزم اجرای موازی را معرفی میکند که امکان پردازش همزمان تراکنشهای داخل یک بلاک را در چندین رشته (thread) فراهم میسازد. این رویکرد با بهرهگیری مؤثر از منابع چندهستهای سرورها، توان عملیاتی را بهطور چشمگیری افزایش داده و هزینه تراکنشها را کاهش میدهد.









پلتفرم Reddio یک EVM موازی سازگار با CUDA تحت عنوان CuEVM توسعه داده است که کدهای عملیاتی EVM را به دستورالعملهای CUDA تبدیل میکند. با بهرهگیری از توان محاسباتی موازی GPU، Reddio به بهرهوری محاسباتی بیسابقهای دست یافته است.









پلتفرم Reddio که بر پایه فریم ورک Yu مبتنی بر Golang ساخته شده است، از طراحی مدولار بهره میبرد که امکان ادغام انعطاف پذیر ماشین های مجازی مختلف، لایههای در دسترس پذیری داده و مکانیزم های اجماع را فراهم میکند. توسعه دهندگان میتوانند محیط های اجرایی را بر اساس نیازهای خاص تنظیم کنند و در عین حال از قابلیت های پیشرفته ای مانند پشتیبانی از در دسترس پذیری داده، مقاومت در برابر MEV و اجماع با عملکرد بالا بهرهمند شوند. این طراحی، هم مقیاسپذیری و هم سازگاری کامل با اکوسیستم Ethereum را تضمین میکند.













نام توکن: RDO

کل عرضه: 10 میلیارد RDO









استراتژی توزیع توکن Reddio تعادلی میان غیرمتمرکزسازی، رشد اکوسیستم، انگیزه دهی به ذینفعان و پایداری بلندمدت برقرار میکند. تخصیصها به شرح زیر است:





جامعه: 8.00%

مشوق های امنیتی و شبکه: 25.00%

رشد اکوسیستم: 22.76%

خزانه: 6.96%

مشارکت کنندگان: 21.80%

سرمایه گذاران راهبردی: 15.48%













توکن RDO، توکن کاربردی بومی اکوسیستم Reddio است که به عنوان موتور اقتصادی شبکه عمل میکند، عملیات شبکه را تامین مالی میکند، مشارکت جامعه را تشویق میکند و پایداری کلی شبکه را حمایت میکند. این توکن کاربردهای متنوعی دارد که شامل پرداخت کارمزد تراکنشها، پاداشهای استیکینگ، مشارکت اعتبارسنجها، حق رای در حکمرانی جامعه و ابتکارات رشد اکوسیستم میشود.









ردیو با معماری نوآورانه اجرای موازی و فناوری تسریع GPU، به اکوسیستم اتریوم بهبودهای عملکردی چشمگیری میآورد. عرضه توکن بومی آن، RDO، فصل جدیدی در توسعه پروژه را رقم میزند. چه توسعهدهنده باشید و چه سرمایهگذار، ردیو یک راهکار لایه 2 با کارایی بالا است که ارزش توجه دارد. با گسترش و تکامل اکوسیستم، ردیو آماده است تا به زیرساختی پایه برای برنامههای نسل بعد وب3 تبدیل شود و پذیرش گسترده فناوری بلاکچین را پیش ببرد.





