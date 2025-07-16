پروژه Redbrick (BRIC) چیست؟ یک موتور ساخت بازی وب ۳ مبتنی بر هوش مصنوعی

در بحبوحه توسعه سریع وب 3، تولید محتوا در حال تجربه یک تغییر الگوی بی سابقه است. Redbrick به عنوان یک پروژه نوآورانه در این موج، با هدف تغییر شکل تولید و مصرف بازی های سه بعدی و محتوای متاورس از طریق در بحبوحه توسعه سریع وب 3، تولید محتوا در حال تجربه یک تغییر الگوی بی سابقه است. Redbrick به عنوان یک پروژه نوآورانه در این موج، با هدف تغییر شکل تولید و مصرف بازی های سه بعدی و محتوای متاورس از طریق
در بحبوحه توسعه سریع وب 3، تولید محتوا در حال تجربه یک تغییر الگوی بی سابقه است. Redbrick به عنوان یک پروژه نوآورانه در این موج، با هدف تغییر شکل تولید و مصرف بازی های سه بعدی و محتوای متاورس از طریق فناوری هوش مصنوعی، برنامه نویسی بصری و مدلهای اقتصادی درون زنجیرهای، برجسته است.

ردبریک با موتور اختصاصی OOBC، ابزارهای قدرتمند مبتنی بر هوش مصنوعی، یک شبکه کاربری جهانی و یک اقتصاد توکن قوی، موانع فنی تولید محتوا را کاهش میدهد و در عین حال یک اکوسیستم «ایجاد-بازی-کسب» ایجاد میکند. این امر به توسعهدهندگان، سازندگان و کاربران روشهای جدیدی برای کسب ارزش ارائه میدهد.

1. مرور کلی پروژه: Redbrick چیست؟


پروژه Redbrick یک پلتفرم وب 3 مبتنی بر ابر و مبتنی بر هوش مصنوعی است که ایجاد بازی های سه بعدی، دنیاهای مجازی و محتوای متاورس را آسانتر میکند. کاربران با استفاده از سیستم برنامه نویسی بصری کدنویسی بلوکی شیء گرا (OOBC) آن به همراه فناوری تبدیل متن به کد، میتوانند ویژگی های تعاملی و محیطهای سه بعدی را صرفاً با استفاده از زبان طبیعی و بدون نیاز به تجربه کدنویسی ایجاد کنند.

ردبریک یک زنجیره ابزار کامل از خلق تا کسب درآمد را ارائه میدهد که در آموزش، بازاریابی، تعامل اجتماعی و بازیهای وب 3 قابل استفاده است. از طریق مکانیسم C2E (ایجاد برای کسب درآمد)، سازندگان میتوانند با اجاره یا مالکیت زمین مجازی و انتشار محتوا، تقویت مشوقهای محتوا و توسعه مشترک اکوسیستم، توکنهای BRIC را کسب کنند.

2. نکات برجسته کلیدی و معماری فنی


معماری فنی ردبریک (Redbrick) بین قابلیت استفاده، مقیاس پذیری و سهولت استفاده برای تولیدکنندگان محتوا تعادل برقرار میکند. این پلتفرم با بهره گیری از زنجیره ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و یک چارچوب سازگار با چند زنجیره، آزادی و کارایی بیسابقهای را برای تولید محتوا ارائه میدهد.

2.1 ابزارهای خلق اثر با کمک هوش مصنوعی


تولید صحنهها، مدلها و انیمیشن ها را با استفاده از هوش مصنوعی و با کمک کد زنده تسریع می کند.
از ویرایش بصری صحنه سه بعدی در چندین دستگاه (رایانه شخصی، تبلت، موبایل) پشتیبانی می کند.

2.2 متاورس Open Web3


پلتفرمی کاملاً مبتنی بر وب و بدون نیاز به نصب؛ از تعاملات چند زنجیرها ی و شخص ثالث در متاورس پشتیبانی میکند.
یک SDK متاورس باز و زمان بندی محتوای بین پلتفرمی را برای ساخت یک پلتفرم همکاری بین زنجیره ای واقعی ارائه میدهد.

2.3 منابع غنی و پشتیبانی از SDK


کتابخانه ی گسترده ی دارایی های داخلی (مش ها، رابط های کاربری گرافیکی، جلوه های صوتی، اجزای تبلیغاتی و غیره) برای ساخت سریع صحنه.
پشتیبانی از فروشگاه پلی استور و افزونه ی یونیتی، سازگار با ادغام دارایی های بازی خارجی.

3.مرحله توسعه و مقیاس اکوسیستم


ردبریک همچنان از نظر فنی به پیشرفت خود ادامه میدهد و در عین حال پیشرفت قابل توجهی در رشد جامعه و توسعه اکوسیستم دارد و پایه محکمی برای موفقیت بلندمدت پلتفرم محتوای وب 3 خود بنا نهاده است. در حال حاضر، ردبریک به نقاط عطف مهمی در ابزارهای تولید، انتشار NFT و مشارکت جامعه دست یافته است:

انتشار Genesis Land: پیش فروش Genesis Land NFT کامل شده است (در مجموع 3,500 عدد، 500 عدد فروخته شده) و پاداشها و مزایای توکن برای دارندگان Land راهاندازی شده است. اولین پیشفروش با موفقیت 1,000 توکن BRIC را از طریق ایردراپ به دارندگان توزیع کرد و پاداشهای استیکینگ و دسترسی اولویتدار IEO را معرفی کرد.

درآمد و مشوق های مداوم سازندگان: دارندگان Genesis Land NFT ایردراپهای BRIC دریافت میکنند و میتوانند با استیکینگ زمین خود پاداشهای اضافی کسب کنند. آنها همچنین به رویدادهای انحصاری آنلاین/آفلاین جامعه و مشارکت اولویتدار در پروژههای آینده دسترسی پیدا میکنند.

4. توکنومیکس ردبریک


توکن BRIC توکن بومی اکوسیستم پلتفرم Redbrick است که برای مشوقها، معاملات، حاکمیت و مزایای زمین استفاده میشود:

ایردراپ زمین: هر پیشفروش Genesis Land NFT، 1,000 BRIC اعطا میکند؛ دارندگان زمین میتوانند از طریق برنامههای Earn-to-Stake پاداش بیشتری کسب کنند.

فروش محتوا: کاربران با استفاده از BRIC، داراییهای بازی مانند پوستهها و پاورآپها را در بازار معامله میکنند.
مدل تبلیغات: تبلیغ کنندگان از BRIC برای قرار دادن تبلیغات استفاده می کنند و کاربران از طریق مصرف محتوا و تعامل، سهم درآمد کسب میکنند.
اولویت IEO: دارندگان زمین دسترسی اولویت دار به BRIC لانچ پد و IEO دریافت میکنند و از مزایای اولیه درون زنجیره ای بهرهمند میشوند.
مکانیسم سوزاندن توکن: این پلتفرم قصد دارد بخشی از درآمد تراکنش های خود را برای بازخرید و سوزاندن توکن برای تثبیت ارزش BRIC استفاده کند.

5. برنامههای آینده و چشمانداز


ردبریک یک نقشه راه توسعه واضح دارد که بر ساخت اکوسیستم محتوای خود، ارتقاء پلتفرم فناوری و گسترش جهانی برای دستیابی به رشد پایدار متمرکز است.

5.1 پیشرفتهای فناوری


توسعه یک فروشگاه Play با سازگاری با افزونه Unity، که محتوای Web2 و Web3 را ادغام میکند.
پیاده سازی پشتیبانی از تلگرام برای گسترش پوشش در سناریوهای Web2.
افزایش پشتیبانی از تولیدکنندگان محتوا با ارائه ابزارها، API ها و تقویت نوآوری در اکوسیستم.

5.2 پیاده سازی اکوسیستم متاورس


توکن SDK متاورس متن باز را گسترش دهید تا تعامل و همکاری بین زنجیره ای بهبود یابد.
به رشد سیستم تبلیغات و بازار ادامه دهید تا چرخه ایجاد-برای-کسب (C2E) را تکمیل کنید.

5.3 آموزش و توسعه کسب و کار بلاکچین


خدمات آموزشی وب 2 را با هدف قرار دادن بازارهایی مانند آسیای جنوب شرقی و ژاپن، عمیق تر کنید.
با دولت ها و مؤسسات بزرگ برای گسترش نفوذ پلتفرم همکاری کنید.

6. نحوه خرید توکنهای BRIC در MEXC


ردبریک از هوش مصنوعی و OOBC برای ساده سازی تولید محتوا، ادغام کیف پول ها، قالب ها و SDKها در یک اکوسیستم Create-Play-Earn (C2E) استفاده میکند. با یک جامعه قوی و مدل توکن شفاف، این پلتفرم پایه محکمی دارد و پتانسیل رشد بالایی دارد. ردبریک با گسترش پشتیبانی چند زنجیره ای و افزایش کارایی تبلیغات و محتوا، قصد دارد به یک پلتفرم کلیدی برای دنیای وب 3 تبدیل شود. برای کسانی که نسبت به بازیهای وب 3، آموزش، فضاهای مجازی و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی خوشبین هستند، ردبریک پروژه ای است که باید به آن توجه کرد و به آن پیوست.

توکن BRIC در حال حاضر در MEXC لیست شده و برای معامله با کارمزد خیلی پایین در دسترس است. برای خرید BRIC در MEXC:

وارد برنامه MEXC یا وب سایت رسمی شوید.
در نوار جستجو عبارت "BRIC" را جستجو کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.
نوع سفارش خود را انتخاب کنید، تعداد و قیمت را وارد کنید و معامله را تکمیل کنید.

شما همچنین میتوانید از صفحه رویداد +MEXC Airdrop دیدن کنید تا در فعالیتهای ایردراپ BRIC شرکت کنید و جوایز بیشتری کسب کنید!


سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مطلب، مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین به عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییها عمل نمیکند. مرکز دانستنی های MEXC این اطلاعات را فقط برای اهداف مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.

