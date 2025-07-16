Redacted Coin (RDAC) چیست؟ یک موتور جدید برای تأمین قدرت یک اکوسیستم متنوع AI + Web3

با ورود Web3 به مرحلهای جدید از ادغام چند زنجیرهای و چندسناریویی، Redacted Coin (RDAC) در حال ساخت یک اکوسیستم نوآورانه در حوزههای DeFi، AI، SocialFi، پرداخت، بازی و NFTها است؛ این کار از طریق یک مدل ترکیبی شامل شتاب دهنده + ماتریکس اپلیکیشن + اقتصاد داده انجام میشود. Redacted با بهره گیری از مکانیزم تشویقی توکن بومی خود یعنی RDAC، فعالیت واقعی کاربران را به ارزش دارایی روی زنجیره تبدیل میکند و مسیرهای رشد جدیدی برای Web3 ایجاد میکند.









پلتفرم Redacted Coin یک شتاب دهنده جهانی برای استارتاپهای Web3 است که بر پایه مدل دو موتوره ساخته شده و همزمان بر کاربردپذیری و رشد کاربران تمرکز دارد. برخلاف پلتفرم های سنتی که تنها یک پروژه را شامل میشوند، Redacted Coin یک ماتریکس اکوسیستمی متشکل از محصولات متنوع توسعه میدهد؛ با هدف کاهش موانع ورود کاربران به Web3 و ارائه پشتیبانی جامع به توسعه دهندگان در زمینه ترافیک، تأمین مالی و فناوری.





توکن بومی این پلتفرم، یعنی RDAC ، بهعنوان هسته اصلی کاربردی اکوسیستم عمل میکند — و امکان حاکمیت پلتفرم، دسترسی به قابلیت ها و ایفای نقش به عنوان واسطه اصلی برای تعاملات کاربر مانند معامله، استیکینگ، ایردراپ و مشارکت داده ای را فراهم میسازد.









پلتفرم Redacted چندین محصول در لایه کاربردی راه اندازی کرده است که تاکنون در بازار جذب اولیهای داشتهاند. این محصولات بخش های کلیدی شامل بازی های بلاکچ ینی، AI، معامله، پرداخت ها، NFT ها و پلتفرم های اجتماعی را پوشش میدهند. پلتفرم های اصلی آن عبارتند از:





پلتفرم RampX: یک پلتفرم پل زدن بدون هزینه تراکنش بین زنجیره ای که تجربه انتقال دارایی سریع، ساده و ایمن ارائه میدهد.

سیستم iAgent: سیستم بازی مبتنی بر زنجیره که آموزش دادههای تصویری را با موتورهای AI ترکیب میکند — اولین پلتفرم عامل Web3 با قدرت AI + DePIN در جهان.

ترمینال Mintify: ترمینال معامله پرسرعت برای دارایی های کریپتو با حجم معاملات کل بیش از $25 میلیون.

ربات FlashX: ربات معامله کریپتو مبتنی بر Twitter (X) که استراتژی های AI را یکپارچه کرده و از معامله چند دارایی پشتیبانی میکند، با حجم تراکنش بیش از $18.5 میلیون.

پلتفرم Maxis: پلتفرم NFT گیمیفای شده با حجم معاملات کل $96 میلیون.

اپلیکیشن Swipooor: «کریپتو تیندر» که GameFi و SocialFi را ادغام میکند و به کاربران امکان کسب درآمد همزمان با معاشرت را میدهد.

زیرساخت BipTap: زیرساخت بانکداری کریپتو با بیش از 200,000 کاربر و حجم تراکنش ماهانه بیش از $120 میلیون.

پلتفرم PG Capital: پلتفرم سرمایه گذاری جامعه Web3 که به کاربران امکان مشارکت در تأمین مالی و حاکمیت پروژه های مراحل اولیه را میدهد.





این محصولات نه تنها ارزش عملی برای کاربران فراهم میکنند، بلکه تقاضای واقعی برای RDAC در اکوسیستم ایجاد میکنند.









مدل اقتصادی RDAC بر اساس یک سیستم حلقه بسته از استفاده، انگیزه دهی و استفاده مجدد ساخته شده است که با یک نوآوری همراه است: ادغام استیکینگ رفتاری.





انگیزه های چند پلتفرمی: نگهداری یا استفاده از RDAC مزایایی در سراسر اکوسیستم فراهم میکند، از جمله تخفیف ها، ایردراپ ها و دسترسی های انحصاری.

سیستم درجه بندی شده: سطح کاربران بر اساس حجم استیکینگ و مشارکت فعال افزایش مییابد و فرصت های کسب درآمد بیشتری باز میکند.

دارایی سازی داده های زنجیره ای: رفتارهای کاربران — مانند معامله، تعاملات و ارسال داده ها — به داراییهای داده ای استیک شده تبدیل میشوند که به کاربران امکان کسب پاداش های اکوسیستم را میدهد. این مفهوم «مشارکت برابر با ارزش» را عملی میکند.





گزارش شده است که حداکثر عرضه RDAC یک میلیارد توکن است، که توزیع آن به شرح زیر است:









تخصیص دسته بندی توضیحات 26.66% اکوسیستم استفاده برای حمایت از توسعه اکوسیستم Redacted، شامل رشد محصول، انگیزه دهی به توسعه دهندگان و ساخت زیرساخت. 25.00% جامعه اختصاص یافته به اعضای جامعه برای تشویق مشارکت و کمکها، بخشی از طریق ایردراپها و روشهای دیگر توزیع میشود. 13.00% مشارکتکنندگان اختصاص یافته به مشارکت کنندگان و توسعه دهندگان اصلی به عنوان پاداش برای کارشان در پروژه. 11.30% دوره بذری (اولیه) اختصاص یافته به سرمایه گذاران مراحل اولیه برای حمایت از توسعه اولیه پروژه. 6.00% لیکوییدیتی استفاده برای تأمین لیکوییدیتی در صرافی ها و تضمین گردش توکن. 5.00% مشاوران اختصاص یافته به تیم مشاوره پروژه به عنوان پاداش برای راهنمایی های استراتژیک و حمایت. 4.54% دوره آنجل اختصاص یافته به سرمایه گذاران آنجل اولیه برای حمایت از مرحله لانچ پروژه. 4.30% فروش عمومی 1.41% در زمان عرضه آزاد میشود، سپس با یک ماه قفل و توزیع خطی طی 2 ماه. 4.20% فروش خصوصی 0.83% در زمان عرضه آزاد میشود، سپس با یک ماه قفل و توزیع خطی طی 9 ماه.





Spartan Group、Animoca Brands、Polygon Ventures و Manifold Tradingبه پایان رسیده است. مدل توکنو میکس Redacted با شعار «هرچه بیشتر استفاده کنی، پاداش بیشتری میگیری» تعریف شده است و هدف آن ایجاد مشارکت مستمر و افزایش ارزش است. بر اساس اطلاعات عمومی، دو دور عمده تامین مالی توسط Redacted با حمایت نهاد های شناخته شدهای مانندبه پایان رسیده است.





دوره بذری: در ژوئن 2024، در ژوئن 2024، دوره تامین مالی بذری 10 میلیون دلاری با رهبری گروه Spartan و مشارکت Saison Capital، Animoca Brands، Polygon Ventures و دیگران تکمیل شد.

فروش عمومی: در مارس 2025، از طریق فروش عمومی توکنها 3 میلیون دلار جمعآوری شد.





کل بودجه تأمین شده از این دو دوره به مبلغ 13 میلیون دلار است که عمدتاً برای حمایت از توسعه و گسترش اکوسیستم Redacted استفاده میشود.









پلتفرم Redacted تنها یک توکن پلتفرم یا توکن حاکمیتی نیست. این یک سیستم اقتصادی چند بعدی است که حول محصولات واقعی و نیازهای کاربران ساخته شده و هدف آن حل دو چالش اصلی اکثر پروژه های Web3 است: کمبود کاربران و کمبود درآمد واقعی. با بازگرداندن درآمد واقعی حاصل از محصولات اکوسیستم به ارزش RDAC، و اینکه Redacted همافزایی عمیقی بین توکن و برنامه های آن ایجاد میکند. در عین حال، با استفاده از داده های رفتاری و مشارکت کاربران، گروه های کاربری با ارزش بلند مدت واقعی را شناسایی کرده و مدل رشد ارگانیکی شکل میدهد. علاوه بر این، Redacted متعهد است تا به کاربران سازمانی و فردی پلتفرمی مشترک ارائه دهد که قابلیت استفاده و سود آوری را ادغام کرده و موانع بین سرمایه گذاری و کاربرد را از بین ببرد. چشم انداز Redacted Coin تبدیل شدن به شبکه همکاری دارایی های مبتنی بر کاربرد در دنیای Web3 است: به طور مؤثر توسعه دهندگان، کاربران، سرمایه و داده ها را متصل میکند. از طریق همکاری چند نقشی، هدف آن تأمین انرژی مداوم اکوسیستم و رسیدن به رشد واقعاً پایدار و غیرمتمرکز است.









توکن RDAC یک پروژه جداگانه نیست، بلکه نماینده اکوسیستم نوینی است که بر پایه موارد کاربرد واقعی، استقرار چند برنامه ای و انگیزه های مبتنی بر داده ساخته شده است. برای سرمایه گذاران، توسعه دهندگان یا کاربران عادی، Redacted مسیرهای واضحی برای مشارکت و روش های کسب ارزش ارائه میدهد. با گذار Web3 به سمت رشد مبتنی بر کاربرد، ماتریکس چند زنجیرهای برنامه ها و مکانیزم های انگیزشی Redacted Coin میتواند دروازه ای کلیدی به مرحله بعدی رشد بازار ارزهای دیجیتال باشد.





در حال حاضر، MEXC توکن RDAC را در بازارهای اسپات فیوچرز خود ارائه میدهد. مراحل معامله به شرح زیر است:





اپلیکیشن یا وب سایت رسمی MEXC را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید

نام توکن RDAC را در کادر جستجو وارد کنید، سپس معامله اسپات یا فیوچرز RDAC را انتخاب کنید

نوع سفارش را انتخاب کرده، مقدار، قیمت و سایر پارامترها را وارد کرده و معامله را تکمیل کنید









همچنین میتوانید با مراجعه به صفحه رویداد +Airdrop در MEXC در کمپین ایردراپ RDAC شرکت کنید و جوایز بیشتری کسب کنید!



