با پیشرفت سریع هوش مصنوعی (AI)، حریم خصوصی و امنیت دادهها به چالشهای فوری تبدیل شدهاند. مدلهای سنتی هوش مصنوعی برای آموزش و استنتاج نیاز به دسترسی به دادههای متنی ساده دارند که به راحتی میتواند منجر ببا پیشرفت سریع هوش مصنوعی (AI)، حریم خصوصی و امنیت دادهها به چالشهای فوری تبدیل شدهاند. مدلهای سنتی هوش مصنوعی برای آموزش و استنتاج نیاز به دسترسی به دادههای متنی ساده دارند که به راحتی میتواند منجر ب
مرکز دانستنی ها/منطقه توکن محبوب/معرفی پروژه/هوش مصنوعی ... شکل می‌دهد

هوش مصنوعی پرایواسیا (Privasea AI) چیست؟ نیرویی نوظهور که امنیت هوش مصنوعی را از طریق محاسبات حریم خصوصی تغییر شکل می‌دهد

7/16/2025MEXC
0m
#مقدماتی#خبرهای بازار
Sleepless AI
AI$0.06265-3.06%
MindNetwork FHE
FHE$0.03513+3.02%
NFT
NFT$0.0000004029+0.34%
DeFi
DEFI$0.000871+8.73%
DAO Maker
DAO$0.07932+0.89%


با پیشرفت سریع هوش مصنوعی (AI)، حریم خصوصی و امنیت دادهها به چالشهای فوری تبدیل شدهاند. مدلهای سنتی هوش مصنوعی برای آموزش و استنتاج نیاز به دسترسی به دادههای متنی ساده دارند که به راحتی میتواند منجر به نشت اطلاعات حساس شود. برای رسیدگی به این مشکل، Privasea AI ایجاد شد تا مشکل انبارهای داده را از طریق فناوری نوآورانه محاسبات حریم خصوصی حل کند و تضمینهای قوی برای حریم خصوصی و امنیت محاسبات هوش مصنوعی ارائه دهد.

1. مقدمهای بر هوش مصنوعی Privasea


پرایواسیا (Privasea) یک شبکه هوش مصنوعی غیرمتمرکز است که از فناوری رمزگذاری کاملاً همومورفیک (FHE) بهره میبرد و امکان انجام محاسبات را مستقیماً بر روی دادههای رمزگذاری شده فراهم میکند و در عین حال حریم خصوصی کامل را در طول فرآیند حفظ میکند. با استفاده از FHE، پرایواسیا گردش ارزش دادهها را تسهیل میکند و منابع محاسباتی توزیعشده را برای عملیات هوش مصنوعی فراهم میکند و محیطی امن و کارآمد برای محاسبات هوش مصنوعی با حفظ حریم خصوصی ایجاد میکند.


2. چهار جزء اصلی هوش مصنوعی Privasea


2.1 کتابخانه رمزگذاری HESea


کتابخانه رمزگذاری HESea هسته اصلی Privasea است که پیادهسازیهای با کارایی بالا از طرحهای رمزگذاری کاملاً همومورفیک (FHE) رایج، مانند TFHE، CKKS، BGV و BFV را ادغام میکند. این کتابخانه متنباز ابزارهایی را برای توسعهدهندگان فراهم میکند تا عملیات حسابی و منطقی را روی دادههای رمزگذاری شده انجام دهند و عملکرد محاسبات رمزگذاری شده را از طریق بهینهسازیهایی مانند بستهبندی و دستهبندی متن رمز شده به طور قابل توجهی بهبود میبخشد.

2.2 رابط برنامهنویسی کاربردی پرایواسیا


رابط برنامهنویسی کاربردی Privasea بر روی کتابخانه HESea ساخته شده است و مجموعهای کامل از پروتکلها و ابزارهای توسعه را ارائه میدهد و توسعهدهندگان را قادر میسازد تا برنامههای هوش مصنوعی با محوریت حریم خصوصی ایجاد کنند. با استفاده از این رابط برنامهنویسی کاربردی، توسعهدهندگان میتوانند به راحتی فناوری FHE را در سیستمها یا محصولات خود ادغام کنند تا رمزگذاری دادهها، استنتاج مدل، آموزش و عملکردهای مرتبط را انجام دهند.

2.3 پرایوانتیکس


پرایوانتیکس Privanetix شبکه محاسباتی Privasea است که از چندین گره غیرمتمرکز تشکیل شده است که وظایف محاسباتی داده را بر روی دادههای رمزگذاری شده انجام میدهند. با توزیع وظایف و همکاری، این شبکه مقیاسپذیری سیستم و تحمل خطا را افزایش میدهد، در حالی که به طور مؤثر از نشت اطلاعات حساس جلوگیری میکند.

2.4 کیت قرارداد هوشمند پرایواسیا


برای مدیریت و تشویق گره های محاسباتی، Privasea یک مجموعه قرارداد هوشمند اختصاصی ارائه میدهد. این مجموعه بر عملکرد شبکه Privanetix نظارت دارد و همکاری روان بین گرهها را تضمین میکند. همچنین مکانیسمهای تشویقی را برای تشویق گرههای بیشتر برای پیوستن به شبکه محاسباتی پیادهسازی میکند و در نتیجه عملکرد کلی را افزایش میدهد.


3. اکوسیستم هوش مصنوعی پرایواسیا


پرایواسئا یک اکوسیستم کاربردی غنی ایجاد کرده است، از جمله اما نه محدود به موارد زیر:

1) اکوسیستم ImHuman: برنامهای که از مکانیسمهای احراز هویت بیومتریک و رمزگذاری شده برای تولید NFT های "هویت انسانی" درون زنجیرهای برای جلوگیری از رباتها در پلتفرمهای اجتماعی استفاده میکند.
2) اکوسیستم BotOr_NotABot: ابزاری برای تأیید اصالت کاربر، که به طور گسترده در زمینه های DeFi، اجتماعی و DAO مستقر است.
3) اکوسیستم DeepSea: یک لایه زیرساختی که به عوامل هوش مصنوعی امکان اجرای ایمن را میدهد و از هرگونه نشت اطلاعات حساس جلوگیری میکند.

4. توکن PRAI چیست؟


توکن PRAI توکن کاربردی بومی اکوسیستم Privasea است که از DeepSea و ImHuman پشتیبانی میکند. کاربران میتوانند با PRAI هزینه خدمات هوش مصنوعی حفظ حریم خصوصی، مانند محاسبات رمزگذاری شده، اجرای مدل هوش مصنوعی و فعالسازی عوامل هوش مصنوعی شخصیسازی شده را پرداخت کنند. علاوه بر این، PRAI میتواند برای پرداخت کارمزد تراکنشها، پشتیبانی از عملکردهای استیکینگ و حاکمیتی و پشتیبانی از خدمات پیشرفته تأیید انسانی در برنامه ImHuman استفاده شود.

4.1 بررسی اجمالی توکن PRAI


نام توکن: Privasea AI PRAI (PRAI)
کل عرضه: تقریباً 1,000,000,000

4.2 توزیع توکن PRAI


تخصیص توکن PRAI به شرح زیر است:


تخصیص
درصد
ماینینگ 1
30.00%
سرمایهگذاران
13.45%
بازاریابی و جامعه
12.97%
ذخیره
10.05%
مشارکتکنندگان اولیه
9.04%
تیم
8.00%
ماینینگ 2
5.00%
نقدینگی
4.00%
ایردراپ فیوچرز
3.00%
کیف پول Binance IDO
2.00%
بازاریابی و جامعه 2
2.00%
استراتژیک
0.50%



5. چگونه PRAI را در MEXC خریداری کنیم؟


هوش مصنوعی پرایواسیا (Privasea AI) یک زیرساخت پیشگام در محاسبات حریم خصوصی است که از رمزگذاری کاملاً همومورفیک (FHE) برای فعال کردن عملیات هوش مصنوعی بر روی دادههای رمزگذاری شده بدون نیاز به رمزگشایی استفاده میکند. این پلتفرم نه تنها چالشهای اصلی حریم خصوصی در برنامههای هوش مصنوعی امروزی را برطرف میکند، بلکه موانع توسعهدهندگان و کاربران نهایی را برای تعامل با هوش مصنوعی حافظ حریم خصوصی به طرز چشمگیری کاهش میدهد.

در طول گسترش سریع خود، همکاری پرایواسیا با MEXC، یک صرافی پیشرو جهانی، شتاب رشد قوی را فراهم کرده است. MEXC با کارمزدهای بسیار پایین، معاملات پرسرعت، پوشش جامع دارایی و نقدینگی عمیق، اعتماد سرمایهگذاران در سراسر جهان را به دست آورده است. تمرکز شدید آن بر پروژههای نوظهور و پشتیبانی، آن را به یک مرکز رشد ایدهآل برای توکنهای با کیفیت بالا تبدیل کرده است.

پلتفرم MEXC، توکن PRAI را برای معاملات اسپات و فیوچرز لیست کرده است و به شما امکان میدهد با کارمزدهای بسیار پایین معامله کنید.

1）برنامه MEXC را باز کرده و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.
2）در نوار جستجو، "PRAI" را جستجو کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.
3） نوع سفارش خود را انتخاب کنید، تعداد و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.



سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعات را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.

مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

بیت‌ لیر (BTR) چیست؟ راهنمایی برای راهکار نسل بعدی لایه دوم بیت‌ کوین

بیت‌ لیر (BTR) چیست؟ راهنمایی برای راهکار نسل بعدی لایه دوم بیت‌ کوین

با تثبیت جایگاه بیت کوین به عنوان امن ترین و غیرمتمرکزترین شبکه بلاکچین جهان، چالش های مقیاس پذیری و محدودیتهای برنامهریزی آن بیش از پیش نمایان شده است. هرچند شبکه اصلی بیتکوین، همچنان معیار طلایی امن

هوش مصنوعی × بلاکچین × علم داده: چگونه کوداتا (Codatta) اقتصاد داده وب 3 را متحول می‌کند

هوش مصنوعی × بلاکچین × علم داده: چگونه کوداتا (Codatta) اقتصاد داده وب 3 را متحول می‌کند

در بحبوحه همگرایی شتابنده فناوری های بلاکچین و هوش مصنوعی، کداتا (Codatta) به عنوان یک پروتکل داده غیرمتمرکز انقلابی ظهور میکند که یکی از چالشهای اصلی Web3 را برطرف میکند: ساخت، مدیریت و کسب درآمد از

توکن LABUBU (لابوبو): از اسباب‌ بازی‌ های ترندی تا میم‌ ها، سفر فانتزی یک پدیده جهانی

توکن LABUBU (لابوبو): از اسباب‌ بازی‌ های ترندی تا میم‌ ها، سفر فانتزی یک پدیده جهانی

حتی اگر هنوز مالک یک LABUBU نباشید، بهاحتمال زیاد نام این پدیده جهانی را شنیده اید — شخصیتی که از مرزهای اسباببازی فراتر رفته و به نمادی فرهنگی در دنیای واقعی و دیجیتال تبدیل شده است.1. لابوبو چیست؟لا

نوآوری در بلاکچین: چگونه شبکه پای (Pi Network) آینده ارزهای دیجیتال را تغییر می‌ دهد

نوآوری در بلاکچین: چگونه شبکه پای (Pi Network) آینده ارزهای دیجیتال را تغییر می‌ دهد

با ورود به سال 2025، شبکه Pi در نقطه بحرانی فرصت ها و چالش ها قرار دارد. آنچه که به عنوان یک آزمایش بلندپروازانه استخراج موبایل آغاز شد، به یکی از بحث برانگیزترین پروژه های بلاکچین در سطح جهان تبدیل ش

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید