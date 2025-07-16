



با پیشرفت سریع هوش مصنوعی (AI)، حریم خصوصی و امنیت دادهها به چالشهای فوری تبدیل شدهاند. مدلهای سنتی هوش مصنوعی برای آموزش و استنتاج نیاز به دسترسی به دادههای متنی ساده دارند که به راحتی میتواند منجر به نشت اطلاعات حساس شود. برای رسیدگی به این مشکل، Privasea AI ایجاد شد تا مشکل انبارهای داده را از طریق فناوری نوآورانه محاسبات حریم خصوصی حل کند و تضمینهای قوی برای حریم خصوصی و امنیت محاسبات هوش مصنوعی ارائه دهد.









پرایواسیا (Privasea) یک شبکه هوش مصنوعی غیرمتمرکز است که از فناوری رمزگذاری کاملاً همومورفیک (FHE) بهره میبرد و امکان انجام محاسبات را مستقیماً بر روی دادههای رمزگذاری شده فراهم میکند و در عین حال حریم خصوصی کامل را در طول فرآیند حفظ میکند. با استفاده از FHE، پرایواسیا گردش ارزش دادهها را تسهیل میکند و منابع محاسباتی توزیعشده را برای عملیات هوش مصنوعی فراهم میکند و محیطی امن و کارآمد برای محاسبات هوش مصنوعی با حفظ حریم خصوصی ایجاد میکند.













کتابخانه رمزگذاری HESea هسته اصلی Privasea است که پیادهسازیهای با کارایی بالا از طرحهای رمزگذاری کاملاً همومورفیک (FHE) رایج، مانند TFHE، CKKS، BGV و BFV را ادغام میکند. این کتابخانه متنباز ابزارهایی را برای توسعهدهندگان فراهم میکند تا عملیات حسابی و منطقی را روی دادههای رمزگذاری شده انجام دهند و عملکرد محاسبات رمزگذاری شده را از طریق بهینهسازیهایی مانند بستهبندی و دستهبندی متن رمز شده به طور قابل توجهی بهبود میبخشد.









رابط برنامهنویسی کاربردی Privasea بر روی کتابخانه HESea ساخته شده است و مجموعهای کامل از پروتکلها و ابزارهای توسعه را ارائه میدهد و توسعهدهندگان را قادر میسازد تا برنامههای هوش مصنوعی با محوریت حریم خصوصی ایجاد کنند. با استفاده از این رابط برنامهنویسی کاربردی، توسعهدهندگان میتوانند به راحتی فناوری FHE را در سیستمها یا محصولات خود ادغام کنند تا رمزگذاری دادهها، استنتاج مدل، آموزش و عملکردهای مرتبط را انجام دهند.









پرایوانتیکس Privanetix شبکه محاسباتی Privasea است که از چندین گره غیرمتمرکز تشکیل شده است که وظایف محاسباتی داده را بر روی دادههای رمزگذاری شده انجام میدهند. با توزیع وظایف و همکاری، این شبکه مقیاسپذیری سیستم و تحمل خطا را افزایش میدهد، در حالی که به طور مؤثر از نشت اطلاعات حساس جلوگیری میکند.









برای مدیریت و تشویق گره های محاسباتی، Privasea یک مجموعه قرارداد هوشمند اختصاصی ارائه میدهد. این مجموعه بر عملکرد شبکه Privanetix نظارت دارد و همکاری روان بین گرهها را تضمین میکند. همچنین مکانیسمهای تشویقی را برای تشویق گرههای بیشتر برای پیوستن به شبکه محاسباتی پیادهسازی میکند و در نتیجه عملکرد کلی را افزایش میدهد.













پرایواسئا یک اکوسیستم کاربردی غنی ایجاد کرده است، از جمله اما نه محدود به موارد زیر:





1) اکوسیستم ImHuman: برنامهای که از مکانیسمهای احراز هویت بیومتریک و رمزگذاری شده برای تولید NFT های "هویت انسانی" درون زنجیرهای برای جلوگیری از رباتها در پلتفرمهای اجتماعی استفاده میکند.

2) اکوسیستم BotOr_NotABot: ابزاری برای تأیید اصالت کاربر، که به طور گسترده در زمینه های DeFi، اجتماعی و DAO مستقر است.

3) اکوسیستم DeepSea: یک لایه زیرساختی که به عوامل هوش مصنوعی امکان اجرای ایمن را میدهد و از هرگونه نشت اطلاعات حساس جلوگیری میکند.









توکن PRAI توکن کاربردی بومی اکوسیستم Privasea است که از DeepSea و ImHuman پشتیبانی میکند. کاربران میتوانند با PRAI هزینه خدمات هوش مصنوعی حفظ حریم خصوصی، مانند محاسبات رمزگذاری شده، اجرای مدل هوش مصنوعی و فعالسازی عوامل هوش مصنوعی شخصیسازی شده را پرداخت کنند. علاوه بر این، PRAI میتواند برای پرداخت کارمزد تراکنشها، پشتیبانی از عملکردهای استیکینگ و حاکمیتی و پشتیبانی از خدمات پیشرفته تأیید انسانی در برنامه ImHuman استفاده شود.









نام توکن: Privasea AI PRAI (PRAI)

کل عرضه: تقریباً 1,000,000,000









تخصیص توکن PRAI به شرح زیر است:





تخصیص درصد ماینینگ 1 30.00% سرمایهگذاران 13.45% بازاریابی و جامعه 12.97% ذخیره 10.05% مشارکتکنندگان اولیه 9.04% تیم 8.00% ماینینگ 2 5.00% نقدینگی 4.00% ایردراپ فیوچرز 3.00% کیف پول Binance IDO 2.00% بازاریابی و جامعه 2 2.00% استراتژیک 0.50%













هوش مصنوعی پرایواسیا (Privasea AI) یک زیرساخت پیشگام در محاسبات حریم خصوصی است که از رمزگذاری کاملاً همومورفیک (FHE) برای فعال کردن عملیات هوش مصنوعی بر روی دادههای رمزگذاری شده بدون نیاز به رمزگشایی استفاده میکند. این پلتفرم نه تنها چالشهای اصلی حریم خصوصی در برنامههای هوش مصنوعی امروزی را برطرف میکند، بلکه موانع توسعهدهندگان و کاربران نهایی را برای تعامل با هوش مصنوعی حافظ حریم خصوصی به طرز چشمگیری کاهش میدهد.





در طول گسترش سریع خود، همکاری پرایواسیا با MEXC، یک صرافی پیشرو جهانی، شتاب رشد قوی را فراهم کرده است. MEXC با کارمزدهای بسیار پایین، معاملات پرسرعت، پوشش جامع دارایی و نقدینگی عمیق، اعتماد سرمایهگذاران در سراسر جهان را به دست آورده است. تمرکز شدید آن بر پروژههای نوظهور و پشتیبانی، آن را به یک مرکز رشد ایدهآل برای توکنهای با کیفیت بالا تبدیل کرده است.





پلتفرم MEXC، توکن PRAI را برای معاملات اسپات فیوچرز لیست کرده است و به شما امکان میدهد با کارمزدهای بسیار پایین معامله کنید.





1）برنامه MEXC را باز کرده و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.

2）در نوار جستجو، "PRAI" را جستجو کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.

3） نوع سفارش خود را انتخاب کنید، تعداد و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.











