پارادایس تایکون (Paradise Tycoon) چیست؟ راهنمای کامل توکن MOANI و اقتصاد درون ‌بازی









1) بازیParadise Tycoon یک بازی متاورس چندنفره در سبک جهان باز است که در آن بازیکنان می توانند جزیره شخصی خود را بسازند، با دیگران تعامل اجتماعی داشته باشند، دارایی ها را معامله کنند و از یک تجربه مدیریتی جذاب لذت ببرند. بازییک بازی متاورس چندنفره در سبک جهان باز است که در آن بازیکنان می توانند جزیره شخصی خود را بسازند، با دیگران تعامل اجتماعی داشته باشند، دارایی ها را معامله کنند و از یک تجربه مدیریتی جذاب لذت ببرند.

2) اقتصاد بازی حول محور توکن MOANI شکل گرفته و تمام دارایی های درون بازی بهصورت NFT هستند، که مالکیت و خرید و فروش جزایر، دکوراسیون ها، لباس ها و سایر آیتم ها را بهصورت درون زنجیره ای امکان پذیر می کند.

3) این بازی از مدل «بازی کن و درآمد داشته باش» (Play-and-Earn) استفاده می کند که ورود کاربران جدید را آسان تر کرده و مانع ورود به بازی های Web3 را تا حد زیادی کاهش می دهد.

4) این بازی توسط استودیوی بازی سازی Empires Not Vampires از کشور فنلاند توسعه داده شده؛ تیمی با تجربه بالا در توسعه بازی های AAA و متخصص در حوزه بلاک چین.

5) این بازی نقشه راه روشنی دارد و هدف آن گسترش جهانی در سال 2025 و ساخت یک اقتصاد متاورسی مبتنی بر جامعه است.





با تکامل روزافزون بازی های بلاک چینی ( GameFi ) و متاورس ، پروژه های بیشتری به دنبال ترکیب تجربه های سنتی بازی با اقتصادهای مبتنی بر ارز دیجیتال هستند تا دنیاهای دیجیتالی تحت مالکیت بازیکنان را بسازند. Paradise Tycoon یکی از همین بازی های متاورس Web3 است که عناصر ساخت و ساز، تعامل اجتماعی و مکانیک های درآمدزایی را در خود جای داده است. این بازی با مدل توکن منحصر به فرد، محیط مجازی زیبا و آزادی بالای گیم پلی، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.









بازی Paradise Tycoon یک بازی نوآورانه بلاک چینی است که فناوری Web3 را با ویژگی های سندباکس (جهان باز) و سبک شبیه سازی ترکیب می کند. بازیکنان بازی را در یک جزیره متروکه آغاز می کنند و به تدریج آن را با جمع آوری منابع، ارتقاء ساختمان ها، تجارت و تعامل اجتماعی، به یک بهشت رؤیایی تبدیل می کنند. در این مسیر، بازیکنان می توانند با دیگران در سراسر جهان همکاری کرده و دارای یهای NFT درون بازی را برای کسب درآمد احتمالی معامله کنند.





این بازی توسط استودیوی مستقل فنلاندی Empires Not Vampires توسعه یافته است؛ تیمی با تجربه که بازی های قبلی اش میلیون ها بار روی پلتفرم های موبایلی دانلود شده اند. پارادایس تایکون حاصل درک عمیق این تیم از تجربه کاربری، اقتصاد درون بازی و طراحی جامعه محور است. هدف این بازی شکستن کلیشه های منفی بازیهای بلاکچ ینی است که اغلب کیفیت پایین و گیم پلی ضعیف دارند یا نیاز به ورود مالی بالا دارند. Paradise Tycoon تمرکز خود را به جای مدل های پرمصرف بازی برای درآمد (Play-to-Earn)، بر ساخت محیط دلخواه بازیکن قرار داده است. مفاهیم کلیدی طراحی در بازی شامل موارد زیر می شود:

بدون سیستم مبارزه: تمرکز بر آرامش، ساخت و ساز و زندگی، نه جنگیدن با هیولاها و ارتقاء سطح.

اجتماعمحور: سیستم محله ها، گردهمایی ها و همکاری گروهی برای ساخت یک جامعه دیجیتالی پویا.

تشویق به خلاقیت: امکان ساخت و فروش طراحی جزیره ها، مبلمان، لباسها و سایر محتوای تولید شده توسط کاربر (UGC).

سازگاری فنی بالا: پشتیبانی کامل از موبایل، کیف پول های Web3 و بازارهای NFT.









مدل اقتصادی Paradise Tycoon بر اساس توکن حاکمیتی MOANI بنا شده است. ترکیب دارایی های NFT قابل معامله با بازارهای درون زنجیره ای، زیربنای اقتصادی ای ایجاد کرده که توسط خود بازیکنان اداره می شود و پایداری آن حفظ می شود.









توکن MOANI کاربردهای متنوعی دارد که تجربه بازی را بهمرور زمان ارتقاء می دهد. با رشد جامعه بازیکنان، قابلیت های این توکن نیز گسترش خواهد یافت. کاربردهای اصلی شامل:





خانه حراج (Auction House): برای معامله منابعی که در جزیره بازیکن موجود نیستند.

فروشگاه درون بازی: برای خرید آیتم های مصرفی، دکورهای سفارشی و آیتم های متنوع.

ورود به رقابت ها: برای شرکت در مسابقات رسمی یا رویدادهای برگزارشده توسط کاربران.

خرید و اجاره جزیره: برای معامله یا اجاره زمین و دارایی های جزیره ای.

پرداخت برای محتوای تولیدشده توسط کاربر (UGC): جهت انتشار، تبلیغ یا ارتقاء محتوای تولیدی بازیکنان.





برای تضمین پایداری بلندمدت اکوسیستم، عرضه کل توکن MOANI به 6 میلیارد واحد محدود شده است. این توکن ها به صورت استراتژیک بین گروه های مختلف و اهداف مشخص توزیع می شوند.





نوع تخصیص عرضه دوره آزادسازی یپش از سرمایه اولیه 10.8% 3.75% در زمان عرضه اولیه (TGE)، 3 ماه کلایف (بدون آزادسازی)، سپس آزادسازی ماهانه طی 24 ماه سرمایه گذاری اولیه 6% 5% در زمان TGE، 2 ماه کلایف، سپس آزادسازی ماهانه طی 16 ماه دور خصوصی 4.4% 7% در زمان TGE، 1 ماه کلایف، سپس آزادسازی ماهانه طی 12 ماه دور KOL 0.6% 10% در زمان TGE، 1 ماه کلایف، سپس آزادسازی ماهانه طی 10 ماه دور عمومی 4% 15% در زمان TGE، 1 ماه کلایف، سپس آزادسازی ماهانه طی 8 ماه *پاداش های بازی و تولید محتوای کاربرمحور 30% 5% در زمان TGE، سپس آزادسازی خطی ماهانه طی 5 سال مشاوران 3% 1 سال کلایف، سپس آزادسازی 10% ماهانه طی 10 ماه تیم و نیروهای جدید 14.2% 12 ماه کلایف، سپس آزادسازی 4.167% در ماه طی 24 ماه عملیات و بازاریابی 17% 3% در زمان TGE، سپس آزادسازی ماهانه طی 36 ماه تأمین نقدینگی 10% 33.3% در زمان TGE، سپس 33.3% هنگام رسیدن ارزش کل بازار به 29 میلیون دلار، و 33.3% هنگام رسیدن به 46 میلیون دلار









مدل تخصیص توکن MOANI بر اساس فلسفه ی «اولویت با بازیکن و تمرکز بر رشد بلندمدت» طراحی شده است. این مدل تلاش دارد تا منافع سرمایه گذاران، بازیکنان و توسعه دهندگان را متعادل کند تا بستری برای رشد پایدار فراهم شود. همچنین، تیم توسعه دهنده ی Paradise Tycoon بهطور مداوم روش های جدیدی برای استفاده از توکن MOANI در بازی ارائه می دهد تا تجربه ی کاربری را جذاب تر و عمیق تر کند.













قیمت توکن MOANI تحت تأثیر عوامل متعددی قرار خواهد گرفت، از جمله عرضه و تقاضای بازار، شرایط کلی بازار رمزارز، توسعه اکوسیستم بازی Paradise Tycoon، فعالیت کاربران، و همکاری های خارجی. اگر گیم پلی به پیشرفت خود ادامه دهد و جامعه کاربران گسترش یابد، انتظار میرود تقاضا برای MOANI افزایش یابد که ممکن است ارزش بازار آن را بالا ببرد.





شایان ذکر است که داراییهای رمزنگاری ذاتاً نوسان پذیر هستند و تحت تأثیر سیاست ها، نقدینگی، احساسات بازار و سایر متغیرها قرار میگیرند. قیمت MOANI همچنان بهشدت نامشخص است. سرمایه گذاران باید پیشرفت پروژه در نقشه راه، استفاده درون زنجیره ای از MOANI، و بازخورد بازار از صرافی های بزرگی مانند MEXC و Uniswap را با دقت دنبال کنند.





به سرمایه گذاران توصیه می شود منطقی باقی بمانند و از پیروی کورکورانه از روندها خودداری کنند. تصمیم گیری های سرمایه گذاری باید با احتیاط و بر اساس تحمل ریسک شخصی و چشم انداز میان مدت تا بلندمدت بازار انجام شود. در حالی که MOANI ممکن است پتانسیل داشته باشد، باید به ریسک های ناشی از معاملات سفته بازانه و احساسات کوتاه مدت بازار نیز توجه داشت.









توکن MOANI هنوز به صورت عمومی برای معامله لیست نشده است. در حال حاضر، بازیکنان میتوانند از روش های زیر توکن MOANI را کسب کنند:





کسب MOANI از طریق انجام وظایف Paradise Pass، مأموریت های زمان دار و مبادلات داخل بازی

برنده شدن MOANI از طریق شرکت در رویدادها و مسابقات رسمی یا سازمان یافته توسط جامعه

معامله با سایر بازیکنان در Auction House برای دریافت MOANI

استفاده از MOANI برای خلق محتوا و ساخت مسیر اختصاصی خود برای تبدیل شدن به یک Tycoon













بازی Paradise Tycoon یک بازی شبیه سازی چند نفره Web3 است که در آن بازیکنان در نقش Tycoon ظاهر می شوند و به ساخت بهشت استوایی اختصاصی خود از طریق ساخت و ساز، تولید، تجارت و تعامل اجتماعی می پردازند.





1) ساخت جزیره و جمعآوری منابع: بازیکنان مالک یک جزیره خصوصی قابل تنظیم هستند و میتوانند منابعی مانند چوب، سنگ و محصولات کشاورزی را برای ساخت، ارتقاء و تجارت جمع آوری کنند.

2) پیشرفت شغلی و توسعه مهارتها: انتخاب حرفه هایی مانند هیزم شکن، صنعتگر یا کشاورز. با ساخت آیتم ها و فرآوری منابع پاداش دریافت کرده و مهارت های پیشرفته تر را باز می کنید.

3) همکاری اجتماعی و فضاهای عمومی: بازی دارای بازارها و مکان های اجتماعی است که در آن بازیکنان می توانند برای ساخت، تجارت منابع یا پیوستن به انجمن ها با هم همکاری کنند.

4) ماموریت ها و چالش های ماجراجویانه: بازیکنان می توانند به مأموریت های خارج از جزیره و کوئست های زمان دار بروند تا آیتم، تجربه و پاداش MOANI کسب کنند.

5) بازار آزاد و Auction House: آیتم ها از طریق حراجی داخل بازی با استفاده از MOANI قابل معامله هستند و به اقتصاد مجازی بازی کمک می کنند.

6) سیستم محتوای تولید شده توسط کاربر (UGC): ابزارهای UGC به تدریج عرضه می شوند تا بازیکنان بتوانند ساختمان ها و آیتم های سفارشی بسازند و به عنوان دارایی معامله کنند.

7) دسترسی بین پلتفرمی: قابل استفاده از طریق مرورگر و موبایل، با امکان ورود یک کلیک برای تازه واردان و کاربران بومی کریپتو





بازی Paradise Tycoon گیم پلی شبیه سازی را با عناصر Web3 ترکیب می کند و تجربه ای غوطه ور و خلاقانه مبتنی بر تعامل اجتماعی و اقتصاد توکنی ارائه می دهد.









در Paradise Tycoon، در اصل NFTها فقط "آیتم" یا "آواتار" نیستند، بلکه پایه مالکیت دارایی و مزایای داخل بازی به شمار می آیند:





جزیره های NFT: بازیکنان می توانند با MOANI جزیره های Rare، Epic و Legendary بخرند. این جزیره ها فضای بیشتری برای ساخت و ساز دارند، منابع بیشتری فراهم می کنند و در رقابت و ساخت آیتم ها برتری می دهند.

ابزارهای NFT: هر ابزار دارای سطح، نادر بودن و ویژگی های خاص است. ابزارهای سطح بالا آمار بهتری دارند و NFTهای Epic و Legendary ممکن است توانایی های منحصر به فرد یا پاداش های ست داشته باشند.

پاداش های Pass NFT : داشتن Pass NFT Paradise پاداش های بیشتری هنگام ارتقاء سطح بازیکن ارائه میدهد، از جمله پاداش های MOANI

اکسسوری و حیوان خانگی NFT: این NFTها جنبه تزئینی دارند و ظاهر شخصیت بازیکن و خانه را زیباتر میکنند.













بازی Paradise Tycoon توسط استودیوی فنلاندی Empires Not Vampires توسعه داده شده است که تخصص زیادی در توسعه بازی و بلاک چین دارد.





تیم اصلی:

مدیرعامل Anssi Jäppinen: بیش از 15 سال تجربه در صنعت بازی، با تمرکز بر بازی های سندباکس و شبیه سازی

مدیر خلاق Juuso Heinisuo: طراح داستان و گیم پلی بازیکن محور با سابقه فعالیت در استودیوهای مختلف اروپایی

مدیر عملیات Heikki Rautio: مسئول استراتژی تجاری و رشد جامعه در چندین پروژه بلاک چین





تیم مشاوران: مشاوران این پروژه از برندهای پیشروی Web3 مانند Animoca Brands، Polygon و YGG SEA هستند و در زمینه طراحی توکنومیکس، اجرای کراس چین و تعامل با جامعه تخصص دارند.









مأموریت تیم توسعه Paradise Tycoon ساخت یک بازی بلاک چینی اجتماعی، تعاملی و قابل همکاری با سیستم اقتصادی پایدار و مالکیت دارایی دیجیتال ماندگار است که بتواند برای دهه ها ارزش ایجاد کند.





هدف آن ها این است که نشان دهند فناوری بلاک چین از طریق مالکیت دیجیتال می تواند کیفیت بازی های جریان اصلی را ارتقاء دهد. با ارائه تجربه ورود آسان و تعامل کاربر بهتر، Paradise Tycoon قصد دارد کاربران غیرکریپتویی را نیز وارد دنیای بازی Web3 کند و پیشتاز نسل بعدی این صنعت باشد.









بازی Paradise Tycoon فقط یک بازی جهان باز در زمینه ساخت و ساز، اکتشاف و تعامل اجتماعی نیست. بلکه یک تجربه پیش رو در اکوسیستم بازی Web3 است. با رویکردی مبتنی بر بازیکن، این بازی اقتصاد پایدار، مالکیت واقعی دارایی دیجیتال و حاکمیت غیرمتمرکز را در گیم پلی روزمره ادغام کرده و چشم انداز "خلق کن، مالک باش، و از بازی درآمد داشته باش" را محقق می کند.





با بلوغ اقتصاد توکن MOANI، گسترش سیستم NFT و ادامه نوآوری تیم در فناوری و محتوا، Paradise Tycoon در حال شکل دهی به یک بهشت دیجیتال باز، فراگیر و پویاست. این نه تنها یک جهش در بازی های بلاک چینی است، بلکه گامی جسورانه به سوی تلفیق سرگرمی با ارزش واقعی در دنیای واقعی محسوب میشود.







