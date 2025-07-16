نیوتن (Newton) پروژه ای است که به ساخت یک لایه زیرساخت غیرمتمرکز اختصاص داده شده است که بر فعال کردن اتوماسیون درون زنجیرهای قابل تأیید و مجوزدهی امن متمرکز است. پروتکل نیوتن با ادغام محیطهای اجرایی قنیوتن (Newton) پروژه ای است که به ساخت یک لایه زیرساخت غیرمتمرکز اختصاص داده شده است که بر فعال کردن اتوماسیون درون زنجیرهای قابل تأیید و مجوزدهی امن متمرکز است. پروتکل نیوتن با ادغام محیطهای اجرایی ق
مرکز دانستنی ها/منطقه توکن محبوب/معرفی پروژه/نیوتن (Newt...مرکز خودکار

نیوتن (Newton) چیست؟ زیرساخت هوش مصنوعی قابل تأیید برای امور مالی غیرمتمرکز خودکار

7/16/2025MEXC
0m
#مقدماتی
Panther Protocol
ZKP$0.01085-4.06%
DeFi
DEFI$0.000871+8.73%
Newton Protocol
NEWT$0.1297-3.85%
MAGIC
MAGIC$0.12903-4.21%
DAO Maker
DAO$0.07932+0.90%


نیوتن (Newton) پروژه ای است که به ساخت یک لایه زیرساخت غیرمتمرکز اختصاص داده شده است که بر فعال کردن اتوماسیون درون زنجیرهای قابل تأیید و مجوزدهی امن متمرکز است. پروتکل نیوتن با ادغام محیطهای اجرایی قابل اعتماد (TEE)، اثبات دانش صفر (ZKP) و یک معماری مبتنی بر عامل ماژولار، کل فرآیند اتوماسیون را درون زنجیرها ی می آورد و شفافیت، قابلیت ترکیب و اعتماد را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

1. پیشینه پروژه نیوتن


همزمان با تکامل فناوری بلاکچین، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) به عنوان نیرویی اصلی در چشمانداز فینتک ظهور کرده است. با این حال، بسیاری از راهحلهای موجود DeFi هنوز به رباتهای متمرکز یا هماهنگی خارج از زنجیره متکی هستند که منجر به شفافیت محدود، امنیت ضعیفتر و افزایش فرضیات اعتماد میشود. پروژه نیوتن برای مقابله با این چالشها با معرفی اتوماسیون غیرمتمرکز راه اندازی شد و رویکردی اساساً جدید به زیرساخت های مالی درون زنجیره ای ارائه می دهد.

نیوتن که توسط بنیاد مجیک نیوتن راهاندازی شده است، توسط سازمانی پشتیبانی میشود که متعهد به پیشبرد نوآوری و پذیرش بلاکچین است. بنیاد مجیک نیوتن قصد دارد از طریق زیرساختهای غیرمتمرکز پیشرفته، یک سیستم مالی بازتر، شفافتر و کارآمدتر ایجاد کند.

2. ویژگی های کلیدی پروژه نیوتن


2.1 اتوماسیون غیرمتمرکز


پروتکل نیوتن یک مکانیسم اتوماسیون غیرمتمرکز را معرفی میکند که امکان اجرای خودکار عملیات پیچیده درون زنجیرهای را بدون دخالت متمرکز فراهم میکند. این امر نه تنها کارایی عملیاتی را بهبود میبخشد، بلکه وابستگی به اعتماد را نیز به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و شفافیت و امنیت را در سراسر اکوسیستم DeFi افزایش میدهد.

2.2 مجوز تفویضشدهی امن


با پروتکل نیوتن، کاربران میتوانند به طور ایمن به نمایندگان اجازه دهند تا از طرف آنها عمل کنند، بدون اینکه کلیدهای خصوصی یا اطلاعات حساس را در اختیار شخص ثالث قرار دهند. این قابلیت از طریق مجوزهای قابل برنامهریزی فعال میشود و تضمین میکند که همه اقدامات فقط تحت شرایط تأیید شده توسط کاربر انجام میشوند و امنیت داراییهای کاربر را تا حد زیادی افزایش میدهند.

2.3ادغام محیطهای اجرای قابل اعتماد (TEE) و اثباتهای دانش صفر (ZKP)


پروتکل نیوتن، TEEها را با ZKPها ترکیب میکند تا یک پایه اعتماد قوی برای اتوماسیون درون زنجیرهای ایجاد کند. TEEها محرمانگی و یکپارچگی را در طول محاسبات تضمین میکنند، در حالی که ZKPها اعتبارسنجی عملیات را بدون افشای جزئیات حساس امکانپذیر میسازند و امنیت و حفاظت از حریم خصوصی سیستم را بیشتر افزایش میدهند.

2.4 معماری عامل ماژولار


پروتکل نیوتن از یک معماری ماژولار مبتنی بر عامل استفاده میکند که به توسعهدهندگان اجازه میدهد به راحتی طیف وسیعی از سرویسهای خودکار را بسازند و مستقر کنند. این طراحی، کارایی توسعه را بهبود میبخشد، نوآوری و رقابت را تقویت میکند و طیف وسیعتری از موارد استفاده و راهحلها را در اکوسیستم DeFi ارائه میدهد.

3. توکن NEWT چیست؟


توکن NEWT توکن بومی ERC-20 پروتکل نیوتن است.

3.1 بررسی اجمالی توکن


  • نماد توکن: NEWT
  • کل عرضه: 1,000,000,000 NEWT

3.2 تخصیص توکن


تخصیص اولیه توکنهای NEWT به گونهای طراحی شده است که انگیزهها را بین مشارکتکنندگان اصلی، حامیان اولیه و جامعه گستردهتر پروتکل نیوتن هماهنگ کند، ضمن اینکه پایداری بلندمدت اکوسیستم را تضمین نماید. به طور خاص، 60% به جامعه، 18.5% به مشارکتکنندگان اصلی، 16.5% به سرمایهگذاران اولیه و 5% به Magic Labs اختصاص داده شده است.


3.3 ابزار توکن NEWT


سهام گذاری مبتنی بر اجماع امن (dPoS): اعتبارسنجها و اپراتورهای عامل میتوانند توکنهای NEWT را برای کمک به ایمنسازی شبکه و کسب پاداش صدور، سهامگذاری کنند.

هزینه های تراکنش و مجوز: NEWT برای پرداخت هزینه تمام اقدامات مرتبط با عامل، از جمله اعطای، بهروزرسانی یا لغو مجوزها، و همچنین هزینههای گس برای اجرای ماشه استفاده میشود.

وثیقه ثبت مدل: توسعه دهندگان باید NEWT را برای ثبت مدلهای عامل سهامگذاری کنند. اپراتورها همچنین NEWT را به عنوان وثیقه برای ارائه خدمات عامل و کسب درآمد از پرداختهای کاربران ارائه میدهند.

مدیریت: با بالغ شدن پروتکل، سهامگذاران میتوانند در مدیریت DAO، از جمله تنظیمات پارامترها، استقرار صندوق و پیشنهادات انجمن، شرکت کنند.

4. چگونه میتوان از MEXC، نیوت (NEWT) خرید؟


پروتکل نیوتن با معماری فنی بسیار نوآورانه و آیندهنگر خود متمایز است. نیوتن با ادغام TEEها، ZKPها و یک چارچوب مبتنی بر عامل ماژولار، نه تنها بسیاری از محدودیتهای موجود در راهحلهای DeFi مانند اعتماد، امنیت و قابلیت ترکیب را برطرف میکند، بلکه امکانات جدیدی را برای نوآوری مالی آینده نیز فراهم میکند.

به عنوان مثال، نیوتن با ترکیب قراردادهای هوشمند با اتوماسیون درون زنجیرهای، معاملات مشتقات مالی پیشرفتهتر و استراتژیهای مدیریت ریسک را امکانپذیر میکند. نیوتن هنگامی که با فناوریهای هوش مصنوعی ادغام میشود، میتواند از مدیریت هوشمند دارایی و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری مبتنی بر داده نیز پشتیبانی کند.

نیوتن به عنوان پیشگام در امور مالی غیرمتمرکز خودکار، در تلاش است تا آینده DeFi را با مزایای فنی منحصر به فرد و رویکرد بازار آیندهنگر خود شکل دهد. با نگاه به آینده، نیوتن خود را در موقعیتی قرار میدهد تا به یک زیرساخت اساسی در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز تبدیل شود و خدمات مالی امنتر، کارآمدتر و هوشمندتری را به کاربران در سراسر جهان ارائه دهد.

در حال حاضر، NEWT در MEXC فهرست شده است و برای معاملات نقدی و آتی در دسترس است و کارمزد معاملاتی بسیار پایینی ارائه میدهد. برای خرید NEWT در MEXC:

1）وارد اپلیکیشن MEXC یا وب سایت رسمی شوید
2）در نوار جستجو، NEWT را وارد کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.
3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.

سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعات را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.

مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

1. ورود به حساب1.1 وقتی نه شماره موبایل و نه ایمیل من در دسترس نیست، چگونه وارد سیستم شوم؟اگر رمز عبور ورود به حساب خود را به خاطر دارید:در وب: در صفحه رسمی ورود به سیستم، حساب کاربری و رمز عبور خود ر

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید