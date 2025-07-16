نیوتن (Newton) چیست؟ زیرساخت هوش مصنوعی قابل تأیید برای امور مالی غیرمتمرکز خودکار





نیوتن ( Newton ) پروژه ای است که به ساخت یک لایه زیرساخت غیرمتمرکز اختصاص داده شده است که بر فعال کردن اتوماسیون درون زنجیرهای قابل تأیید و مجوزدهی امن متمرکز است. پروتکل نیوتن با ادغام محیطهای اجرایی قابل اعتماد (TEE)، اثبات دانش صفر (ZKP) و یک معماری مبتنی بر عامل ماژولار، کل فرآیند اتوماسیون را درون زنجیرها ی می آورد و شفافیت، قابلیت ترکیب و اعتماد را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.









همزمان با تکامل فناوری بلاکچین، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) به عنوان نیرویی اصلی در چشمانداز فینتک ظهور کرده است. با این حال، بسیاری از راهحلهای موجود DeFi هنوز به رباتهای متمرکز یا هماهنگی خارج از زنجیره متکی هستند که منجر به شفافیت محدود، امنیت ضعیفتر و افزایش فرضیات اعتماد میشود. پروژه نیوتن برای مقابله با این چالشها با معرفی اتوماسیون غیرمتمرکز راه اندازی شد و رویکردی اساساً جدید به زیرساخت های مالی درون زنجیره ای ارائه می دهد.





نیوتن که توسط بنیاد مجیک نیوتن راهاندازی شده است، توسط سازمانی پشتیبانی میشود که متعهد به پیشبرد نوآوری و پذیرش بلاکچین است. بنیاد مجیک نیوتن قصد دارد از طریق زیرساختهای غیرمتمرکز پیشرفته، یک سیستم مالی بازتر، شفافتر و کارآمدتر ایجاد کند.













پروتکل نیوتن یک مکانیسم اتوماسیون غیرمتمرکز را معرفی میکند که امکان اجرای خودکار عملیات پیچیده درون زنجیرهای را بدون دخالت متمرکز فراهم میکند. این امر نه تنها کارایی عملیاتی را بهبود میبخشد، بلکه وابستگی به اعتماد را نیز به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و شفافیت و امنیت را در سراسر اکوسیستم DeFi افزایش میدهد.









با پروتکل نیوتن، کاربران میتوانند به طور ایمن به نمایندگان اجازه دهند تا از طرف آنها عمل کنند، بدون اینکه کلیدهای خصوصی یا اطلاعات حساس را در اختیار شخص ثالث قرار دهند. این قابلیت از طریق مجوزهای قابل برنامهریزی فعال میشود و تضمین میکند که همه اقدامات فقط تحت شرایط تأیید شده توسط کاربر انجام میشوند و امنیت داراییهای کاربر را تا حد زیادی افزایش میدهند.









پروتکل نیوتن، TEEها را با ZKPها ترکیب میکند تا یک پایه اعتماد قوی برای اتوماسیون درون زنجیرهای ایجاد کند. TEEها محرمانگی و یکپارچگی را در طول محاسبات تضمین میکنند، در حالی که ZKPها اعتبارسنجی عملیات را بدون افشای جزئیات حساس امکانپذیر میسازند و امنیت و حفاظت از حریم خصوصی سیستم را بیشتر افزایش میدهند.









پروتکل نیوتن از یک معماری ماژولار مبتنی بر عامل استفاده میکند که به توسعهدهندگان اجازه میدهد به راحتی طیف وسیعی از سرویسهای خودکار را بسازند و مستقر کنند. این طراحی، کارایی توسعه را بهبود میبخشد، نوآوری و رقابت را تقویت میکند و طیف وسیعتری از موارد استفاده و راهحلها را در اکوسیستم DeFi ارائه میدهد.









توکن NEWT توکن بومی ERC-20 پروتکل نیوتن است.









نماد توکن: NEWT

کل عرضه: 1,000,000,000 NEWT









تخصیص اولیه توکنهای NEWT به گونهای طراحی شده است که انگیزهها را بین مشارکتکنندگان اصلی، حامیان اولیه و جامعه گستردهتر پروتکل نیوتن هماهنگ کند، ضمن اینکه پایداری بلندمدت اکوسیستم را تضمین نماید. به طور خاص، 60% به جامعه، 18.5% به مشارکتکنندگان اصلی، 16.5% به سرمایهگذاران اولیه و 5% به Magic Labs اختصاص داده شده است.













سهام گذاری مبتنی بر اجماع امن (dPoS): اعتبارسنجها و اپراتورهای عامل میتوانند توکنهای NEWT را برای کمک به ایمنسازی شبکه و کسب پاداش صدور، سهامگذاری کنند.





هزینه های تراکنش و مجوز: NEWT برای پرداخت هزینه تمام اقدامات مرتبط با عامل، از جمله اعطای، بهروزرسانی یا لغو مجوزها، و همچنین هزینههای گس برای اجرای ماشه استفاده میشود.





وثیقه ثبت مدل: توسعه دهندگان باید NEWT را برای ثبت مدلهای عامل سهامگذاری کنند. اپراتورها همچنین NEWT را به عنوان وثیقه برای ارائه خدمات عامل و کسب درآمد از پرداختهای کاربران ارائه میدهند.





مدیریت: با بالغ شدن پروتکل، سهامگذاران میتوانند در مدیریت DAO، از جمله تنظیمات پارامترها، استقرار صندوق و پیشنهادات انجمن، شرکت کنند.









پروتکل نیوتن با معماری فنی بسیار نوآورانه و آیندهنگر خود متمایز است. نیوتن با ادغام TEEها، ZKPها و یک چارچوب مبتنی بر عامل ماژولار، نه تنها بسیاری از محدودیتهای موجود در راهحلهای DeFi مانند اعتماد، امنیت و قابلیت ترکیب را برطرف میکند، بلکه امکانات جدیدی را برای نوآوری مالی آینده نیز فراهم میکند.





به عنوان مثال، نیوتن با ترکیب قراردادهای هوشمند با اتوماسیون درون زنجیرهای، معاملات مشتقات مالی پیشرفتهتر و استراتژیهای مدیریت ریسک را امکانپذیر میکند. نیوتن هنگامی که با فناوریهای هوش مصنوعی ادغام میشود، میتواند از مدیریت هوشمند دارایی و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری مبتنی بر داده نیز پشتیبانی کند.





نیوتن به عنوان پیشگام در امور مالی غیرمتمرکز خودکار، در تلاش است تا آینده DeFi را با مزایای فنی منحصر به فرد و رویکرد بازار آیندهنگر خود شکل دهد. با نگاه به آینده، نیوتن خود را در موقعیتی قرار میدهد تا به یک زیرساخت اساسی در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز تبدیل شود و خدمات مالی امنتر، کارآمدتر و هوشمندتری را به کاربران در سراسر جهان ارائه دهد.





در حال حاضر، NEWT در MEXC فهرست شده است و برای معاملات نقدی و آتی در دسترس است و کارمزد معاملاتی بسیار پایینی ارائه میدهد. برای خرید NEWT در MEXC:





2）در نوار جستجو، NEWT را وارد کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.

3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار و قیمت را وارد کنید و تراکنش را تکمیل کنید.





سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعات را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.



