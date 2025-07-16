پروتکل MYX Finance چیست؟ الگویی جدید برای معاملات مشتقات درون زنجیره‌ ای





معاملات اسپات MYX اکنون در MEXC فعال است. همچنین میتوانید برای شرکت در رویداد ایردراپ MYX به صفحه MEXC Airdrop+ مراجعه کنید.





با پیشرفت سریع فناوری بلاکچین، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) از طریق نوآوری مداوم به تکامل خود ادامه میدهد. معاملات مشتقات، که بخش کلیدی در DeFi است، در حال تحول بزرگی است. با این حال، موانع ورود بالا، عملیات پیچیده و افت قابل توجه در صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز (DEX) مشارکت را برای بسیاری از سرمایهگذاران روزمره دشوار میکند. در این زمینه، MYX Finance برای مقابله با این چالشها از طریق نوآوریهای تکنولوژیکی ایجاد شده است و دسترسی برابر به معاملات آلفا را برای همه فراهم میکند.









BTC، BNB و پروتکل MYX Finance یک پروتکل مشتقات کریپتو است که توسط D11 Labs توسعه داده شده و اولین DEX دائمی است که انتزاع زنجیره را پیادهسازی میکند. با یک حساب یکپارچه، کاربران میتوانند بدون تغییر کیف پول یا پرداخت هزینههای پل بین زنجیرهای، در چندین زنجیره معامله کنند. این پلتفرم از داراییهای متنوعی از جمله USDC ، USDT، ETH SOL پشتیبانی میکند و قراردادهای دائمی با اهرم تا 50 برابر ارائه میدهد. هدف آن ترکیب تجربه معاملاتی روان صرافیهای متمرکز با امنیت عدم تمرکز است.





پروتکل MYX که توسط سرمایهگذاران بزرگی مانند Sequoia China، HashKey Capital Consensys پشتیبانی میشود، رشد انفجاری را در Linea و BNB Chain تجربه کرده است و به سرعت در سال 2024 به سریعترین پروتکل مشتقات در حال رشد تبدیل شده است و به طور گسترده به عنوان رقیب اصلی Hyperliquid شناخته میشود.









مکانیسم MPM: در هسته پروتکل MYX، مکانیسم MPM اختصاصی آن (مکانیسم تطبیق استخر) قرار دارد که به طور هوشمندانه پوزیشن های لانگ و شورت را با هم تطبیق میدهد تا معاملات بدون انحراف قیمت، کارمزد پایین و راندمان بالای سرمایه را امکانپذیر کند. برخلاف مدل های سنتی دفتر سفارش، MPM برای حفظ نقدینگی پایدار و ارائه یک تجربه معاملاتی کارآمد، به TVL بالا متکی نیست و کارمزد های معاملاتی را برای کاربران به طور قابل توجهی کاهش میدهد.





حساب یکپارچه: کاربران میتوانند مشتقات را در چندین زنجیره و دارایی با استفاده از یک حساب واحد، بدون نیاز به تعویض کیف پول، استفاده از پلهای بین زنجیرهای یا پرداخت هزینههای گس، معامله کنند. این طراحی یک تجربه معاملاتی یکپارچه و شبیه CEX را با زیرساخت غیرمتمرکز ارائه میدهد.





معاملات یکپارچه: ویژگی معاملات یکپارچه MYX Finance از فناوری انتزاع رمزگذاری برای ترکیب امنیت DEXها با قابلیت استفاده CEXها استفاده میکند. کاربران تنها با یک بار مجوز میتوانند در هر زمان و بدون تأیید امضاهای مکرر یا پیشپرداختهای گس، معامله کنند و راندمان اجرا را تا حد زیادی بهبود بخشند.





لیستینگ های بدون نیاز به مجوز: MYX از لیست کردن بدون نیاز به مجوز هر دارایی جدید، از جمله میمکوینهای مراحل اولیه و داراییهای دنبالهدار با ارزش بازار کم، پشتیبانی میکند. تا زمانی که جامعه تأیید کند، این توکنها میتوانند به بازارهای نقدینگی عمیق در پلتفرم دسترسی پیدا کنند.





اهرم بالا و کارمزد پایین: MYX اهرمی تا 50 برابر با کارمزدهای معاملاتی بسیار پایین، همتراز با صرافیهای متمرکز، ارائه میدهد و نرخهای تأمین مالی بسیار رقابتی را ارائه میدهد.













تخصیص MYX با دقت ساختار یافته است تا به حامیان اولیه پاداش دهد، مشارکت جامعه را ارتقا دهد و سرمایهگذاران را توانمند سازد و از رشد بلندمدت اکوسیستم پشتیبانی کند. کل عرضه ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توکن MYX است که به شرح زیر توزیع میشود:





پاداش های جامعه: ۴۵۰ میلیون MYX (۴۵٪)

تیم و مشاوران: ۲۰۰ میلیون MYX (۲۰٪)

سرمایهگذاران نهادی: ۲۰۰ میلیون MYX (۲۰٪)

نقدینگی اولیه جامعه: ۱۰۰ میلیون MYX (۱۰٪)

ذخایر آینده: ۵۰ میلیون MYX (۵٪)













توکن MYX توکن اصلی زیربنای لایه نقدینگی انتزاعی زنجیرهای MYX Finance است و برای جذب ارزش در سراسر پلتفرم طراحی شده است. عملکردهای اصلی آن عبارتند از:





حاکمیت: دارندگان MYX میتوانند در تصمیمات حاکمیتی، از جمله رأی دادن در مورد جهت توسعه پلتفرم و قوانین کلیدی پروتکل، شرکت کنند.





پاداش های سپرده گذاری: کاربران میتوانند توکنهای MYX را در پلتفرم سپردهگذاری کنند تا بازده بیشتری کسب کنند. سپردهگذاران بخشی از کارمزد معاملات را به عنوان پاداش دریافت میکنند و همچنین از حق مشارکت در حاکمیت برخوردار میشوند.





مکانیسم تشویقی: MYX به عنوان یک توکن تشویقی عمل میکند و به کاربرانی که در اکوسیستم پلتفرم مشارکت میکنند، مانند ارائه دهندگان نقدینگی، معاملهگران و توسعهدهندگان، پاداش میدهد.





گسترش بین زنجیره ای: MYX نقشی در پیشبرد گسترش پروتکل در چندین اکوسیستم بلاکچین ایفا خواهد کرد و از معاملات بین زنجیرهای و قابلیت همکاری داراییها پشتیبانی میکند.









توکن MYX Finance از طریق مکانیزم نوآورانه MPM و سیستم حساب انتزاعی زنجیرهای خود، چالشهای کلیدی در معاملات مشتقات سنتی DeFi را برطرف میکند. MYX با ارائه یک تجربه کاربری نزدیک به صرافیهای متمرکز و در عین حال حفظ شفافیت و امنیت عدم تمرکز، یک راهحل قانعکننده برای نسل بعدی معاملات درون زنجیرهای ارائه میدهد. با رشد اکوسیستم و تکامل ویژگیهای آن، MYX در موقعیت مناسبی برای تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در آینده DeFi قرار دارد.





توکن MYX Finance در توسعه سریع خود با صرافی پیشرو جهانی MEXC همکاری کرده است و شتاب قوی برای رشد پروژه فراهم کرده است.





پلتفرم MEXC که به خاطر کارمزدهای پایین، اجرای فوق العاده سریع، پوشش گسترده دارایی و نقدینگی عمیق شناخته میشود، اعتماد سرمایهگذاران در سراسر جهان را به دست آورده است. تمرکز شدید آن بر پروژههای نوظهور و مکانیزم های پشتیبانی قوی، آن را به بستری مناسب برای پرورش سرمایهگذاریهای Web3 با پتانسیل بالا تبدیل میکند.





معاملات لحظهای MYX اکنون در MEXC فعال است، جایی که کاربران میتوانند توکن را با کارمزدهای بسیار پایین معامله کنند.





برنامه MEXC یا وب سایت رسمی را باز کنید و وارد شوید.

جفت معاملاتی اسپات MYX را انتخاب کنید. در نوار جستجو، MYX را جستجو کنید وMYX را انتخاب کنید.

نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مقدار، قیمت و سایر پارامترها را برای تکمیل معامله وارد کنید.





سلب مسئولیت: این مطلب به منزله مشاوره در مورد سرمایهگذاری، مالیات، امور حقوقی، امور مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر نیست و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط اطلاعات را برای مرجع ارائه میدهد و به منزله مشاوره سرمایهگذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و با احتیاط سرمایهگذاری میکنید. مسئولیت تمام تصمیمات و نتایج سرمایهگذاری بر عهده کاربر است.



