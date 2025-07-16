اکوسیستم Mezo؛ ساخت یک نظام مالی غیر بانکی مبتنی بر بیت‌ کوین

با پیشرفت سریع ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین، Bitcoin (BTC) به عنوان نخستین ارز دیجیتال همواره نقش محوری داشته است. با اینکه بیش از یک دهه از پیدایش بیت کوین میگذرد، کاربرد آن در امور مالی روزمره همچنان با چالشهای زیادی روبهروست. پلتفرم Mezo با تمرکز بر بیت کوین ایجاد شده تا این موانع را برطرف کرده و امکان ادغام واقعی بیت کوین در زندگی روزمره مردم را فراهم کند.









پلتفرم Mezo با تمرکز بر بیت کوین و با هدف اصلی تقویت نقش بیت کوین در امور مالی روزمره، مجموعه ای از فناوری ها و خدمات نوآورانه را ارائه میدهد. این پلتفرم با سازگاری با EVM، به توسعه دهندگان امکان میدهد که در محیطی آشنا، برنامه های غیرمتمرکز (dApp) و قراردادهای هوشمند ایجاد کنند. همچنین، با بهره گیری از زیرساخت tBTC، Mezo دسترسی دارندگان بیت کوین به برنامه های مالی را آسانتر و ایمنتر میسازد.









از زمان راه اندازی، بیت کوین به طور گسترده ای به عنوان “طلای دیجیتال “ شناخته شده و بیشتر به دلیل نقش آن به عنوان ذخیره ارزش مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، نقدشوندگی و کاربرد عملی آن در سناریوهای مالی واقعی همچنان محدود باقی مانده است. بسیاری از دارندگان بیت کوین تمایلی به فروش آن ندارند، اما در عین حال گزینه های قابل دسترسی برای خرج کردن یا سرمایه گذاری آن نیز در اختیار ندارند. در نظام مالی سنتی، تبدیل بیت کوین به ارز فیات یا استیبل کوین ها اغلب نیازمند واسطه های متمرکز است؛ امری که با اصول غیرمتمرکز بیت کوین در تضاد بوده و ریسک های مربوط به اعتماد و مقررات را به همراه دارد.





پلتفرم Mezo برای پر کردن این شکاف توسعه یافته است. این پلتفرم، یک زیرساخت مالی بومی بیت کوین فراهم میکند که به کاربران امکان میدهد دارایی های BTC خود را به شکلی مؤثرتر مدیریت، استفاده و رشد دهند. از این طریق، Mezo به تحول بیت کوین از یک دارایی سفته بازانه به یکی از ارکان اصلی امور مالی روزمره کمک میکند.









چشم انداز Mezo دنیایی است که در آن استفاده از بیت کوین به اندازه کشیدن کارت بانکی یا گرفتن یک فنجان قهوه، ساده و طبیعی باشد؛ مفهومی که آن را "فراطبیعی" مینامد. با جا دادن بیت کوین در بطن زندگی مالی روزمره، Mezo قصد دارد هویت آن را از یک دارایی سفته بازانه به یک ارز واقعی و قابل استفاده تغییر دهد.













کاربران میتوانند بیت کوین خود را به عنوان وثیقه سپرده کنند تا یک CDP (پوزیشن بدهی وثیقهای) باز کرده و MUSD، استیبل کوینی با ارزش برابر 1 به 1 با دلار آمریکا، تولید کنند. MUSD قابل استفاده برای خرج کردن، معامله، وام دهی یا دریافت وام بیشتر است. نرخ بهره وام دهی رقابتی و ثابت است که به کاربران امکان میدهد ارزش دارایی های بیت کوین خود را به طور مؤثر آزاد کنند.









در Mezo، بیت کوین به طور بومی به عنوان توکن گس برای تراکنش های شبکه استفاده میشود و تجربه کاربری کاملاً متمرکز بر بیت کوین را فراهم میآورد. این طراحی نه تنها نقش بیت کوین را به عنوان یک دارایی تراکنشی و فرهنگی تقویت میکند، بلکه تضمین میکند که کارمزدهای شبکه که با بیت کوین پرداخت میشوند، به عنوان منبعی پایدار از بازده به شرکت کنندگان بازتوزیع شود.









پلتفرم Mezo بر پایه tBTC ساخته شده است، بزرگ ترین پروتکل پل زدن غیرمتمرکز بیتکوین، که امکان توکنیزه کردن امن و قابل اعتماد بیت کوین واقعی برای استفاده در زنجیره را فراهم میکند. این پلتفرم از ادغام با چندین اکوسیستم، از جمله زنجیره های سازگار با EVM پشتیبانی میکند. تمامی ذخایر بیت کوین به صورت شفاف و قابل حسابرسی عمومی و لحظهای از طریق tbtcScan قابل مشاهده است که اعتماد و پاسخگویی را تضمین میکند.









پلتفرم Mezo از مدل دوگانه استیکینگ بهره میبرد که ترکیبی از انگیزه های بازدهی و مشارکت اعتبارسنجها است. این رویکرد کاربران را به شرکت در مدیریت شبکه و حفظ امنیت تشویق میکند و باعث افزایش تمرکززدایی و مقاومت کلی پروتکل میشود.









پلتفرم Mezo در حال ساخت یک اکوسیستم مالی بومی متمرکز بر بیت کوین است که خدماتی مانند وام دهی، تجمیع بازده و مدیریت داراییها را ارائه میدهد. این زیرساخت بهگونه ای طراحی شده که نیازهای دارندگان بیت کوین را برآورده کرده و کاربردهای جدیدی برای دارایی های آن ها ایجاد کند.









پلتفرم Mezo با هر دو فناوری اتریوم و کازموس سازگار است و به توسعه دهندگان از هر دو اکوسیستم اجازه میدهد به راحتی برنامه های غیرمتمرکز (dApp) و ماژول ها را توسعه دهند. این پشتیبانی چند فناوری باعث رشد سریع اکوسیستم و توسعه متنوع برنامه ها میشود.









راهاندازی شبکه اصلی Mezo نشان دهنده اجرای کامل چشمانداز معماری دوگانه آن است که دو محیط مکمل، کلیسا و بازار، را ترکیب میکند تا تجربه ای یکپارچه در زنجیره فراهم کند که هم برای کاربران باتجربه و هم تازه واردها مناسب باشد.





کلیسا یک اکوسیستم مالی بومی بیت کوین است که امن و پایدار بوده و ابزارهای اصلی دیفای مانند سواپ، وام دهی، پل زدن و استیکینگ را در خود جای داده است. تمامی قابلیت ها به طور اختصاصی حول بیت کوین طراحی شدهاند تا تجربه کاربری ساده و روانی ارائه دهند.





بازار محیط توسعه کاملاً غیرمتمرکز و بدون نیاز به مجوز است که تمام برنامهها روی شبکه Mezo اجرا شده و بر پایه داراییهای بیتکوین هستند. در «بازار»، جامعه Mezo آزادانه میتواند برنامههای اجتماعی مالی (SocialFi)، بازی مالی (GameFi) و برنامه های آزمایشی را بسازد و به طور مداوم امکانات اکوسیستم BitcoinFi را گسترش دهد.













استیبل کوین MUSD، استیبل کوین بومی Mezo است که به طور کامل توسط ذخایر بیت کوین پشتیبانی میشود. این توکن به دارندگان بیت کوین کمک میکند تا بدون نیاز به فروش دارایی های خود، نقدینگی را آزاد کنند. با وثیقه گذاری بیت کوین، کاربران میتوانند پوزیشن های بدهی وثیقهای (CDP) باز کرده و MUSD، استیبل کوینی با ارزش برابر 1 به 1 با دلار آمریکا، تولید کنند. MUSD قابلیت استفاده در مخارج روزمره، معامله دارایی ها، وام دهی یا دریافت وام های وثیقه ای بیشتر را دارد و به این ترتیب کاربرد واقعی و نقدینگی به دارایی های بیت کوین میبخشد.













سیستم mats، سامانه امتیازدهی تشویقی در اکوسیستم Mezo است. کاربران میتوانند با قفل کردن بیت کوین و شرکت در فعالیت های اجتماعی، mats کسب کنند. این امتیازها قابل تبدیل به بیت کوین matsnet در شبکه آزمایشی هستند که برای اعتبارسنجی نودها و توزیع جوایز استفاده میشود.





همزمان، امتیاز هودل هر کاربر براساس میزان بیت کوین قفلشده و مدت زمان قفل تعیین میشود. امتیاز بالاتر منجر به دریافت پاداش های استیکینگ بیشتر میشود که یک چرخه بازخورد مثبت ایجاد کرده و نگهداری بلند مدت و مشارکت فعال در شبکه را تشویق میکند.









موتور تشویقی Tigris، سامانه توزیع جوایز بومی Mezo است که برای ادغام استیکینگ، مشارکت در اکوسیستم و مکانیزم های درآمد زایی در قالبی منعطف و قابل ارتقاء طراحی شده است. در آینده، کاربران قادر خواهند بود mats یا بیت کوین خود را قفل کنند تا حقوق حاکمیتی و دسترسی به درآمدهای تولید شده توسط پلتفرم را کسب کنند.





پلتفرم Mezo به عنوان بستری متمرکز بر بیت کوین، با ارائه مجموعه ای کامل از فناوری ها و خدمات مالی نوآورانه، استفاده روزمره از بیت کوین را توسعه میدهد. این پلتفرم چالش های کلیدی دارندگان بیت کوین را برطرف کرده و اکوسیستم مالی بومی بیت کوین را میسازد که راهکارهایی متنوع و قابل دسترس ارائه میدهد. با پیشرفت Mezo، بیت کوین آماده است تا نقش مهم تری در فعالیت های مالی اصلی ایفا کند.







