MEER یک ارز رمزنگاری است که بر پایه بلاکچین استوار است و شبکه Qitmeer را تغذیه میکند. این پلتفرم غیرمتمرکز به طور خاص بر ارائه زیرساخت امن، مقیاسپذیر و کارآمد برای برنامههای توزیع شده و اکوسیستم مالی گستردهتر تمرکز دارد. MEER در نوامبر 2017 راهاندازی شد و با هدف برطرف کردن محدودیتهای معماریهای بلاکچین سنتی، به ویژه در زمینه مقیاسپذیری و توان عملیاتی تراکنش توسعه یافت. با استفاده از فناوری BlockDAG (گراف جهتدار بدون دور) و مکانیزم اجماع Proof of Work (PoW)، MEER به کاربران اجازه میدهد تا تراکنشهای سریع، امن و مقرون به صرفه انجام دهند و همزمان طیف گستردهای از برنامهها و خدمات غیرمتمرکز را پشتیبانی کنند. شبکه Qitmeer همچنین برای تعهد به پایداری مشهور است و راهحلهای معدنکاری انرژیکارآمد MEER ارائه میدهد و ابتکارات انرژی پاک را حمایت میکند.
شبکه Qitmeer در سال 2017 توسط تیمی از متخصصان و توسعهدهندگان بلاکچین با تجربه گسترده در سیستمهای توزیع شده، رمزنگاری و فناوری مالی تأسیس شد. چشمانداز بنیادین این بود که یک بلاکچین عمومی ایجاد شود که بتواند تنگناهای مقیاسپذیری و عملکرد شبکههای اولیه را برطرف کند و همزمان اصول مالی اخلاقی را حمایت کند و به اقتصاد دیجیتالی شاملتری منجر شود. از زمان تأسیس، شبکه Qitmeer به دستاوردهای کلیدی متعددی دست یافته است، از جمله راهاندازی شبکه اصلی، معرفی پروتکل اجماع نوآورانه MeerDAG و استقرار زیرساخت معدنکاری انرژیکارآمد MEER. این پروژه همچنین به عنوان لایه بنیادی متاورس قرار گرفته است و تراکنشهای داراییهای دیجیتال و زمین مجازی را فعال میکند و جامعه رو به رشدی از توسعهدهندگان و کاربران علاقهمند به ساخت بر روی پلتفرم مبتنی بر MEER را جذب کرده است.
اکوسیستم MEER از چندین محصول به هم پیوسته تشکیل شده است که هدف آن ارائه یک راهحل جامع برای توسعهدهندگان، کاربران و شرکتهایی است که به دنبال زیرساختهای بلاکچین مقیاسپذیر و امن هستند.
پلتفرم شبکه اصلی Qitmeer: شبکه اصلی به عنوان ستون فقرات اکوسیستم MEER عمل میکند و به کاربران اجازه میدهد تا ارز منتقل کنند، قراردادهای هوشمند مستقر کنند و با برنامههای غیرمتمرکز تعامل کنند. این پلتفرم که با فناوری BlockDAG تغذیه میشود، توان عملیاتی بالا و تأخیر کمی ارائه میدهد و آن را برای طیف گستردهای از موارد استفاده، از پرداختهای کوچک تا ابزارهای مالی پیچیده، مناسب میکند.
معدنکاری انرژیکارآمد MEER: شبکه Qitmeer از معدنکاری انرژیکارآمد برای توکنهای MEER حمایت میکند و گزینهای پایدار و دوستدار محیط زیست نسبت به شبکههای PoW سنتی ارائه میدهد. این رویکرد ردپای کربن عملیات بلاکچین را کاهش میدهد و با اهداف پایداری جهانی همسو است.
زیرساخت متاورس: به عنوان زیرساخت اساسی برای متاورس، شبکه Qitmeer تبادل داراییهای دیجیتال MEER و زمین مجازی را تسهیل میکند و همگرایی محیطهای مجازی و واقعی را حمایت میکند. این موضوع MEER را به عنوان فعالکننده اصلی اقتصادهای دیجیتال نسل بعدی قرار میدهد.
این اجزا با هم کار میکنند تا محیطی قوی و مقیاسپذیر ایجاد کنند که در آن MEER به عنوان توکن کاربردی و حکمرانی عمل میکند، تمام تعاملات داخل شبکه را تغذیه میکند و به اکوسیستم خودکفایی حمایت میکند.
مقیاسپذیری و عملکرد: بلاکچینهای سنتی اغلب با توان عملیاتی محدود و تأخیر بالا دست و پنجه نرم میکنند که این میتواند اتخاذ برنامههای غیرمتمرکز را مختل کند. شبکه Qitmeer با استفاده از فناوری BlockDAG این مشکل را برطرف میکند و مقیاسپذیری بالاتر و پردازش سریعتر تراکنشهای MEER را فراهم میکند.
پایداری در معدنکاری: مصرف انرژی شبکههای PoW سنتی باعث نگرانیهای زیستمحیطی شده است. پروتکل اجماع انرژیکارآمد شبکه Qitmeer از معدنکاری پاک انرژی MEER حمایت میکند و تأثیر اکولوژیکی عملیات بلاکچین را کاهش میدهد.
زیرساخت مالی شاملگرا: بسیاری از پلتفرمهای بلاکچین موجود برای مالی اخلاقی یا نیازهای بازارهای در حال ظهور بهینهسازی نشدهاند. شبکه Qitmeer اصول مالی اخلاقی را یکپارچه میکند و با هدف ارائه خدمات مالی MEER شاملگرا و قابل دسترس برای پایه کاربری گستردهتر.
با بهرهگیری از مکانیزم اجماع نوآورانه و تعهد به پایداری، MEER یک راهحل جامع ارائه میدهد که این چالشهای مهم صنعت را برطرف میکند و عملیات بلاکچین امن، کارآمد و مسئولانه از نظر زیستمحیطی را فعال میکند.
عرضه کل و ساختار توزیع:
عرضه کل توکن دیجیتال MEER (شبکه Qitmeer) 101.93 میلیون MEER است. بر اساس آخرین دادههای موجود، عرضه در گردش گزارششده توسط خود پروژه 90.43 میلیون MEER است. در مورد توزیع تناسبی توکنهای MEER، نتایج جستجوی ارائهشده جزئیات اختصاص (مانند تیم، سرمایهگذاران، جامعه، پاداشهای معدنکاری MEER یا صندوقهای اکوسیستم) را مشخص نمیکنند. اطلاعات موجود فقط ارقام عرضه کل و عرضه در گردش را تأیید میکند. برای جزئیات بیشتر در مورد نسبتهای دقیق توزیع، معمولاً به وبسایت رسمی پروژه یا کاغذ سفید مراجعه میکنید. با این حال، این اطلاعات در نتایج جستجوی فعلی وجود ندارد.
کاربرد توکن و موارد استفاده:
MEER به عنوان ارز پایه سیستم اقتصادی شبکه Qitmeer عمل میکند و به عنوان واسطه تبادل، ذخیره ارزش و واحدی برای کارمزدهای تراکنش و اجرای قراردادهای هوشمند عمل میکند. همچنین برای حکمرانی MEER استفاده میشود و به حاملان اجازه میدهد در فرآیندهای تصمیمگیری شبکه شرکت کنند.
برنامه توزیع و زمانبندی باز شدن:
زمانبندی دقیق باز شدن و دورههای وثیقهگذاری برای توکنهای MEER در نتایج جستجوی موجود توضیح داده نشده است. برای اطلاعات دقیق و بهروز، مشاوره کاغذ سفید رسمی MEER توصیه میشود.
مکانیزمهای حکمرانی و وثیقهگذاری:
MEER مدل حکمرانی را پیادهسازی میکند که به حاملان توکن اجازه میدهد در مورد ارتقاءهای پروتکل و پیشنهادات شبکه رای دهند. مکانیزمهای وثیقهگذاری MEER ممکن است موجود باشند و به کاربران اجازه میدهند پاداش کسب کنند و به امنیت شبکه کمک کنند، اگرچه ارقام APY دقیق و شرایط وثیقهگذاری در دادههای فعلی مشخص نشدهاند.
MEER به عنوان یک راهحل نوآورانه در بخش بلاکچین مطرح است که چالشهای کلیدی مانند مقیاسپذیری، پایداری و شاملگرایی را از طریق فناوری پیشرفته BlockDAG و پروتکل اجماع انرژیکارآمد MEER برطرف میکند. با اکوسیستم MEER در حال رشد و تعهد به مالی اخلاقی، MEER پتانسیل قابل توجهی برای تغییر نحوه تعامل کاربران و توسعهدهندگان با داراییهای دیجیتال و برنامههای غیرمتمرکز نشان میدهد. آمادهاید معامله MEER را شروع کنید؟ "راهنمای کامل معامله MEER: از شروع تا معامله عملی" ما شما را در هر چیزی که نیاز دارید همراهی میکند - از اصول MEER و تنظیم کیف پول تا استراتژیهای معاملاتی پیشرفته MEER و تکنیکهای مدیریت ریسک. چه تازهکار در ارزهای رمزنگاری باشید یا معاملهگر حرفهای، این راهنمای گام به گام شما را با دانش بر روی پلتفرم امن MEXC تجهیز میکند. امروز نحوه به حداکثر رساندن پتانسیل MEER خود را کشف کنید!
