شبکه Mango چیست؟ نگاهی جامع به نسل بعدی بلاکچین ماژولار





فناوری بلاکچین از زمان آغاز به کار خود، با «سه گانه ی» عملکرد، امنیت و تمرکززدایی مواجه بوده است. معماری های سنتی تک ماشین مجازی اغلب با محدودیتهایی در مقیاسپذیری و قابلیت همکاری مواجه هستند، در حالی که وجود همزمان چندین بلاکچین منجر به تکه تکه شدن دارایی ها و نقدینگی میشود. شبکهی مانگو این مشکل را از زوایای مختلفی، از جمله طراحی پروتکل زیربنایی، ارتباطات بین زنجیرهای و ابزارهای توسعهدهندگان، بررسی میکند. این شبکه از طریق ماژولار بودن و پشتیبانی از چندین ماشین مجازی، به عملکرد بالا، هزینه کم و تجربه کاربری یکپارچه دست می یابد و الگوی جدیدی را برای نسل بعدی زیرساختهای وب 3 ارائه میدهد.









شبکه Mango Network یک بلاکچین عمومی لایه ۱ است که از ماشین های مجازی EVM و MoveVM پشتیبانی میکند. مانگو از طریق پروتکل ارتباطی بین ماشینهای مجازی OPStack و OP-Mango که توسط خود توسعه داده شده است، قابلیت همکاری دادهها و قراردادها را بین ماشینهای مجازی مختلف فراهم میکند. هدف اصلی، ساخت یک شبکه زیرساختی تراکنشی تمام زنجیرهای است تا یک تجربه یکپارچه، با کارایی بالا و تعامل بین زنجیرهای Web3 را در اختیار توسعهدهندگان و کاربران قرار دهد.





شبکه مانگو با زبانهای Rust و Move نوشته شده است و دارای برنامهنویسی منبعگرا و تأیید رسمی است. این شبکه میتواند بیش از 45,000 تراکنش در ثانیه را در سناریوهای همزمانی بالا پشتیبانی کند (با برخی ادعاهای رسمی که به ۲۹۷،۴۵۰ تراکنش در ثانیه میرسد). این شبکه با معماری ماژولار ساخته شده است که عملکردهای اصلی مانند اجرا، اجماع، در دسترس بودن دادهها و حل اختلاف را به ماژولهای مستقل تقسیم میکند و به توسعهدهندگان اجازه میدهد عملکرد و امنیت را در هر مرحله بهینه کنند.









پشتیبانی از چند ماشین مجازی: کاربران و توسعهدهندگان می توانند با سازگاری با EVM اصلی و MoveVM با امنیت بالا، قراردادها را روی هر ماشین مجازی مستقر و فراخوانی کنند، بدون اینکه نگران تفاوتهای اساسی باشند.





فناوری OPStack: با پیروی از دیدگاه ماژولار Optimism Stack، Mango اجزای اصلی مانند اجرا، اجماع و در دسترس بودن دادهها را تقسیم میکند و سفارشیسازی و انعطافپذیری را افزایش میدهد. همچنین از طریق پروتکل OP-Mango ارتباط یکپارچه بین ماشینهای مجازی مختلف را امکانپذیر میسازد.









توان عملیاتی فوقالعاده: شبکه Mango Network که رسماً ادعا میکند میتواند به 297,450 تراکنش در ثانیه برسد، میتواند به طور مداوم بیش از 45,000 تراکنش در ثانیه را در سناریوهای دنیای واقعی ارائه دهد، با تأیید تراکنش در کمتر از یک ثانیه، که نیازهای برنامههای DeFi با فرکانس بالا و بازی را برآورده میکند.





برنامه نویسی منبع گرا: با زبان Move توسعه یافته است، به صورت بومی از انواع منابع و تأیید رسمی پشتیبانی میکند و به طور مؤثر از حملات ورود مجدد و خرج کردن دوباره در قراردادهای هوشمند جلوگیری میکند.





امنیت ماژولار: توابع اصلی به ماژولهای مستقل تقسیم میشوند تا سطح حمله را کاهش دهند. همچنین از قابلیت های پیشرفتهای مانند اثبات دانش صفر (ZK) و ذخیره سازی توزیع شده پشتیبانی میکند و باعث افزایش حریم خصوصی و مقاومت در برابر سانسور میشود.









در 31 دسامبر 2024، شبکه آزمایشی مانگو نتورک (Devnet) رسماً راهاندازی شد و گذار پروژه به مرحله اعتبارسنجی عمومی و ساخت اکوسیستم توسعهدهندگان را رقم زد.





کاربران میتوانند در کارهای تعاملی شبکه آزمایشی، از جمله تعامل با پلتفرمهای رسمی، تجربه برنامههای اکوسیستم مانند مانگو سواپ، مانگو بریج و پلاگین والت، و همچنین تعامل با کلاینت BeingDex App برای کسب بینش عمیقتر در مورد ویژگیها و عملکرد مانگو نتورک، شرکت کنند.









مانگو سواپ: یک صرافی توکن غیرمتمرکز که از سواپ دارایی های محبوبی مانند MGO، USDT و MAI پشتیبانی میکند.





مانگو بریج: یک پل دارایی بین زنجیرهای که شبکه هایی مانند BTC، ETH و BNB را پوشش میدهد و به کاربران امکان میدهد توکنهای آزمایشی را برای اعتبارسنجی بین زنجیرهای مطالبه کنند.





بیگینگ DEX: یک پلتفرم معاملاتی تطبیق سفارش تمام زنجیره مبتنی بر دفتر سفارش که از سفارشهای درون زنجیرهای، نمودارهای K-line و سایر ویژگیهای پیشرفته پشتیبانی میکند و مدل Uniswap V3 را تکمیل میکند.









شبکه آزمایشی رسمی، فاستها، SDKها، قراردادهای نمونه و مستندات جامع را ارائه میدهد و به توسعهدهندگان اجازه میدهد تا یک محیط کامل Devnet را به صورت محلی برای اشکالزدایی قراردادهای هوشمند و توسعه برنامههای غیرمتمرکز راهاندازی کنند.





پس از راهاندازی شبکه آزمایشی، شبکه Mango با بیش از 500,000 دانلود کیف پول و بیش از 120 میلیون تعامل شبکه، عملکرد قویای را نشان داده است.













پس از راهاندازی شبکه آزمایشی مانگو نتورک، مانگو نتورک یک رویداد ایردراپ تشویقی 45 روزه برای شبکه آزمایشی (ادیسه) راهاندازی کرد. کاربران میتوانند با انجام کارهایی مانند ثبت کیف پول، اتصال حسابهای رسانههای اجتماعی، مبادله توکن، پل زدن بین زنجیرهای، معاملات DEX و تعاملات موبایلی، امتیاز ایردراپ جمعآوری کنند. هرچه امتیازها بالاتر باشد، توکنهای MGO بیشتری در آینده توزیع خواهد شد.





طبق اطلاعات رسمی، 10% از کل موجودی توکنهای MGO برای فعالیتهای شبکه آزمایشی و شبکه اصلی ایردراپ خواهد شد.









تا 14 فوریه 2025، شبکه مانگو (Mango Network) دور تامین مالی سری B به ارزش 13.5 میلیون دلار را به رهبری KuCoin Ventures تکمیل کرد. سرمایهگذاران مشترک شامل CatcherVC، Tido Capital، Connectico Capital، Becker Ventures، Ainfra Ventures، T Fund و Mobile Capital و دیگران هستند.





وجوه جمعآوریشده در این دور، عمدتاً برای ممیزی و استقرار امنیت شبکه اصلی، آمادهسازی برای رویداد تولید توکن (TGE)، مشوقهای اکوسیستم و ایجاد جامعه استفاده خواهد شد. این امر به پروژه کمک میکند تا شبکه اصلی خود را طبق برنامهریزی راهاندازی کند و همکاریهای اکوسیستمی در مقیاس بزرگ را آغاز کند.









پلتفرم MGO به عنوان یکی از مورد انتظارترین توکن های جدید بازار، هنوز در اکثر صرافیهای بزرگ موجود نیست. MEXC که به کشف داراییهای با کیفیت بالا معروف است، متعهد به ارائه توکن های پرطرفدار و با پتانسیل بالا به کاربران است. MEXC با فهرستبندیهای متنوع، کارمزدهای بسیار پایین و یک محیط معاملاتی امن و پایدار، اعتماد کاربران جهانی را به دست آورده است.





توکن های MGO اکنون در پلتفرم MEXC لیست شده اند. امروز از پلتفرم MEXC دیدن کنید تا از این فرصت اولیه استفاده کنید و در این بخش نوظهور پیشی بگیرید. میتوانید با دنبال کردن این مراحل، MGO را در MEXC خریداری کنید:





1) برنامه MEXC یا وب سایت رسمی را باز کنید و وارد آن شوید.

2) در نوار جستجو عبارت "MGO" را جستجو کنید و معاملات اسپات یا فیوچرز را انتخاب کنید.

3) نوع سفارش، مقدار و قیمت ورودی خود را انتخاب کنید و معامله خود را تکمیل کنید.









همچنین میتوانید برای پیوستن به رویدادهای واریز/معاملات مرتبط، از صفحه +MEXC Airdrop دیدن کنید. با انجام وظایف ساده، شانس برنده شدن توکنهای MGO یا جوایز پاداش USDT را خواهید داشت.





سلب مسئولیت: این اطلاعات هیچ گونه مشاوره ای در مورد سرمایه گذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و همچنین توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی محسوب نمیشود. مرکز دانستنی های MEXC فقط برای اهداف مرجع اطلاعات ارائه میدهد و مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را به طور کامل درک می کنید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



