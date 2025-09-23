پلتفرم Lombard چیست؟ انقلاب دیفای بیت‌ کوین که تنها در 92 روز به 1 میلیارد دلار ارزش کل قفل‌ شده (TVL) دست یافت





1) رکورد تاریخی LBTC

توکن LBTC تنها در مدت 92 روز توانست ارزش کل قفلشده (TVL) خود را به $1 میلیارد برساند؛ دستاوردی که آن را به سریعترین توکن بازده زا (yield-bearing token) در تاریخ صنعت رمزارز تبدیل کرده است. این موفقیت همچنین بیش از $2 میلیارد نقدینگی را در اختیار 12 بلاکچین مختلف قرار داده است.

2) اتحاد امنیتی قدرتمند

برای تضمین امنیت داراییهای کاربران، Lombard به پشتوانه ائتلافی متشکل از 14 نهاد برجسته دارایی دیجیتال از جمله OKX، Galaxy و DCG فعالیت میکند؛ رویکردی که اعتماد و اطمینان بیشتری به اکوسیستم این پروژه بخشیده است.

3) اکوسیستم محصول جامع

پلتفرم Lombard یک مجموعه کامل از محصولات دیفای را توسعه داده است که شامل DeFi Vaults، یک DeFi Marketplace و ابزارهای توسعه SDK میشود؛ این زیرساختها امکان پاسخگویی به طیف متنوعی از نیازهای کاربران و توسعهدهندگان را فراهم میسازد.

4) ادغام گسترده با دیفای

این پروژه تاکنون در بیش از 80 پروتکل بزرگ دیفای ادغام شده است؛ از جمله پروژههای مطرحی مانند Aave، Morpho و Curve. چنین سطحی از پذیرش، موقعیت LBTC را بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی اکوسیستم دیفای تثبیت میکند.

5) پشتیبانی مالی سطح بالا

پلتفرم Lombard موفق به جذب $16 میلیون سرمایهگذاری به رهبری Polychain Capital شده است. همچنین نهادهای معتبری چون BabylonChain، Franklin Templeton و OKX Ventures نیز در این دور سرمایهگذاری مشارکت داشتهاند؛ موضوعی که نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران حرفهای به آینده این پروژه است.









پلتفرم Lombard یک پلتفرم نوآور در حوزه داراییهای دیجیتال است که تمرکز اصلی آن بر ایجاد بازار سرمایه روی زنجیره برای BTC قرار دارد. هدف این پروژه، آزادسازی ظرفیتهای بالقوه بیتکوین بهعنوان یک دارایی دیجیتال بنیادی و تبدیل آن به ستون اصلی در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز است. پلتفرم 2024 تأسیس شد و با معرفی توکن LBTC—نسل جدیدی از توکن استیکینگ نقدشونده برای بیت کوین—مدلی بدیع ارائه کرد که ادغام عمیق بیتکوین با دیفای را امکانپذیر میسازد. به این ترتیب، BTC میتواند در طیف وسیعی از فعالیتهای مالی روی زنجیره مشارکت داشته باشد؛ ضمن آنکه قابلیت نقدشوندگی خود را حفظ کرده و در عین حال بازدهی ایجاد کند.





هسته اصلی تیم Lombard را کارشناسان برجسته دیفای تشکیل میدهند که پیشتر در پروژهها و نهادهای معتبری چون Polychain، Babylon، Argent (Ready)، Coinbase و Maple سابقه فعالیت داشتهاند. اعضای تیم تجربه گستردهای در زمینه تأسیس، توسعه و مدیریت شرکتهای فعال در حوزه دیفای با خود به همراه دارند.





در جولای 2024، Lombard موفق به جذب $16 میلیون سرمایه در مرحله Seed Round شد. این سرمایهگذاری به رهبری Polychain Capital انجام گرفت و مجموعهای از سرمایهگذاران معتبر از جمله BabylonChain Inc.، dao5، Franklin Templeton، Foresight Ventures، HTX Ventures، Mirana Ventures، Mantle EcoFund، Nomad Capital، OKX Ventures و Robot Ventures در آن مشارکت داشتند.









بیت کوین (BTC) بهعنوان پیشگام دنیای رمزارزها، اکنون بیش از 16 سال است که وجود دارد. این دارایی نهتنها زمینهساز پیدایش کل صنعت بلاکچین شد، بلکه نوآوری هایی همچون دیفای (DeFi)، استیبلکوینها و توکنیزاسیون را نیز الهام بخشید. با این حال، واقعیت این است که بخش عمدهای از ارزش تقریبی $2 تریلیون بیتکوین در کیفپولهای سرد نگهداری میشود و عملاً در انقلاب مالی روی زنجیره—که خود بیتکوین آغازگر آن بود—نقش فعالی ایفا نمیکند. Lombard با معرفی BTC روی زنجیره این وضعیت را تغییر میدهد. هدف آن، فراهم کردن بستر مشارکت فعال بیتکوین در فعالیتهای اقتصادی غیرمتمرکز و آزادسازی ظرفیتهای نهفته آن است؛ به گونهای که این دارایی بنیادی علاوه بر ذخیره ارزش، بتواند به موتور مولد نقدینگی و بازدهی در اکوسیستم دیفای تبدیل شود.













محصول LBTC محصول محوری Lombard است؛ یک توکن مبتنی بر استیکینگ نقدشونده برای بیت کوین. سازوکار آن به این صورت است که کاربران بیتکوینهای خود را بر روی پلتفرم Lombard سپردهگذاری میکنند و در ازای آن به همان میزان LBTC دریافت مینمایند. این فرآیند را میتوان به سپرده گذاری طلا در یک بانک و دریافت گواهی سپرده قابل معامله تشبیه کرد.





مزیت های کلیدی LBTC

حفظ ارزش : هر واحد 1 LBTC همواره معادل با ارزش 1 BTC خواهد بود.

ایجاد بازدهی : نگهداری LBTC به کاربران امکان میدهد از پاداشهای بومی استیکینگ بهرهمند شوند.

نقدشوندگی بالا : LBTC قابلیت استفاده آزادانه در طیف وسیعی از پروتکلهای دیفای را دارد.

امنیت تضمین شده: این توکن با پشتوانه اتحاد امنیتی متشکل از 14 نهاد برجسته دارایی دیجیتال محافظت میشود.













LBTC توانسته است در مدت زمانی کوتاه، محصولتوانسته است در مدت زمانی کوتاه، رکوردهای متعددی را در تاریخ صنعت رمزارزها به نام خود ثبت کند:

تنها در مدت 92 روز ، ارزش کل قفل شده ( TVL ) آن به $1 میلیارد رسید و به سریعترین توکن بازدهزا (yield-bearing token) تا به امروز تبدیل شد.

بیش از $2 میلیارد نقدینگی جدید را در 12 بلاکچین مختلف به جریان انداخت.

بیش از 80% از کل عرضه LBTC هماکنون در پروتکلهای متنوع دیفای بهصورت فعال مورد استفاده قرار دارد.

تاکنون بیش از 260,000 کاربر از سراسر جهان در این شبکه مشارکت داشتهاند.

این دستاوردها بهروشنی نشان میدهد که تقاضا برای BTC روی زنجیره در بازار بهسرعت در حال افزایش است و Lombard با LBTC توانسته جایگاهی محوری در این روند ایفا کند.









توکن BARD توکن بومی پروتکل Lombard است که بهعنوان سازوکار هماهنگی اقتصادی در بازار سرمایه مبتنی بر بیتکوین روی زنجیره عمل میکند. این توکن نقشی کلیدی در رشد اکوسیستم، حاکمیت پروتکل و همچنین دسترسی به محصولات و خدمات Lombard ایفا میکند.





مشخصات کلیدی BARD

عرضه کل : 1 میلیارد توکن

عرضه اولیه در زمان TGE : میزان 225 میلیون توکن

برنامه آزادسازی کامل: طی دورهای 4 ساله

با چنین ساختاری، BARD نهتنها ابزار حاکمیتی و انگیزشی پروتکل محسوب میشود، بلکه بهعنوان پیشران اصلی برای مقیاسپذیری و تعمیق بازار سرمایه روی زنجیره بیتکوین عمل میکند.





دسته بندی درصد توکن برنامه آزادسازی اکوسیستم (35%) فصل اول ایردراپ BARD 4% 40 میلیون در دو مرحله: هنگام TGE و 6 ماه بعد فصل دوم ایردراپ BARD 1.5% 15 میلیون به طور کامل در پایان فصل 2 آزاد میشود فروش ویژه انجمن 1.5% 15 میلیون به طور کامل در TGE آزاد میشود کایتو یاپرز 0.16% 1.6 میلیون طی دو فصل توزیع میشود فعال سازی اکوسیستم 9.34% 93.4 میلیون به طور کامل در TGE آزاد میشود توسعه اکوسیستم 18.5% 185 میلیون آزادسازی خطی طی 24 ماه بنیاد LBF (20%) بازگشایی اولیه 4.25% 42.5 میلیون به طور کامل در TGE آزاد میشود بازگشایی های بعدی 15.75% 157.5 میلیون آزادسازی خطی طی 3 سال سرمایه گذاران اولیه (20%) —— 20% 200 میلیون قفل 12 ماهه پس از TGE، سپس آزادسازی خطی طی 36 ماه مشارکت کنندگان اصلی (25%) —— 25% 250 میلیون قفل 12 ماهه پس از TGE، سپس آزادسازی خطی طی 36 ماه













دسته بندی نقش اصلی جزئیات حاکمیت (Governance) تصمیم گیری در پروتکل BARD بنیان حاکمیت Lombard است و اختیار تصمیم گیری را به جامعه می دهد. دارندگان می توانند در رأی گیری های کلیدی مانند انتخاب اعتبارسنج ها، ساختار کارمزدها و نقشه راه محصولات مشارکت کنند. گرنتهای توسعه اکوسیستم از طریق بنیاد LBF توزیع میشود. امنیت (Security)

حفاظت از انتقالات میانزنجیره ای دارندگان میتوانند با استیک کردن BARD امنیت انتقالات LBTC را تضمین کنند. این لایهی امنیتی بر زیرساخت Chainlink CCIP و Symbiotic بنا شده و با رشد پروتکل به صورت غیرمتمرکز مقیاس پذیر است. رشد اکوسیستم (Ecosystem Growth) ایجاد اثرات شبکه ای منابع مالی برای گرنت ها، همکاری ها و R&D از طریق بنیاد LBF تأمین میشود. این امر به تسریع پذیرش پروتکل، گسترش دامنه آن و تقویت نقش BTC بهعنوان محور مالی درونزنجیرهای کمک میکند. کاربرد پروتکل (Protocol Utility) دسترسی و مزایای محصول BARD امکان دسترسی اولویتدار، شرایط ترجیحی و ویژگیهای پیشرفته را فراهم میکند. این کاربردها بهمرور با نوآوریهای حاکمیتی گسترش یافته و جایگاه محوری BARD را در زیرساخت Lombard تضمین مینماید.









در حال حاضر، کاربران خرد میتوانند توکن BARD را از چندین مسیر خریداری کنند. مهمترین آن، صرافی MEXC است که هم معاملات Spot و هم معاملات Futures این توکن را پشتیبانی میکند.









علاوه بر خرید مستقیم، صرافی MEXC رویدادهایی نظیر گردونه شانس BARD +Airdrop را نیز راهاندازی کرده است. در این کمپینها، کاربران میتوانند با انجام فعالیتها و تکمیل وظایف مشخص، پاداشهای متناسب دریافت کنند.













اکوسیستم Lombard صرفاً به LBTC محدود نمیشود؛ بلکه یک مجموعه محصول کامل را طراحی کرده است تا پاسخگوی نیازهای متنوع کاربران باشد.









خزانههای دیفای راهکارهایی خودکار برای مدیریت بازدهی هستند که بهصورت هوشمند LBTC را در میان پروتکلهای مختلف دیفای تخصیص میدهند تا بازدهی بالاتری ایجاد شود. این ابزارها شکاف میان بیتکوین و دیفای را پر کرده و تجربهای یکپارچه برای کاربران فراهم میکنند؛ بهگونهای که دستیابی به بازده بهینه بدون نیاز به مدیریت دستی موقعیتها ممکن میشود.





این خزانهها از داراییهای LBTC، wBTC و cbBTC پشتیبانی میکنند و دسترسی به طیف متنوعی از استراتژیهای دیفای در پروتکلهایی همچون Aave، Pendle و Uniswap را فراهم میسازند. ارزش کل قفل شده (TVL) در خزانههای دیفای تاکنون از $600 میلیون فراتر رفته است.









بازار Lombard یک بازار یکپارچه دیفای ایجاد کرده است که کاربران میتوانند در آن مجموعهای گسترده از فرصتهای وامدهی و معاملات BTC را کشف کنند. این پلتفرم هماکنون از 12 بلاکچین اصلی از جمله Ethereum، Arbitrum، Base و BNB Chain پشتیبانی میکند. در این بازار، کاربران قادرند:

به بهترین خزانهها و استراتژیهای درونزنجیرهای دسترسی یابند

فرصتها را بر اساس بلاکچین، دارایی، پروتکل یا سطح ریسک فیلتر کنند

استراتژیها را فوراً و بدون ترک پلتفرم اجرا نمایند









نسخه سوم Lombard SDK یک جعبهابزار رسمی برای توسعهدهندگان است که موانع فنی ورود بیتکوین به اکوسیستم را بهطور چشمگیری کاهش داده و رشد آن را تسریع میکند. قابلیتهای کلیدی این ابزار شامل موارد زیر است:

واریز BTC و صدور LBTC

ورود مستقیم به دیفای: تخصیص خودکار داراییها به خزانهها یا پروتکل های یکپارچه

پایش موجودی LBTC، موقعیت های خزانه و پاداش ها

دریافت پاداشهای مبتنی بر BTC و مشوقهای اکوسیستم

برداشت BTC در هر زمان









استیکینگ مستقیم با ارائهدهندگان Finality (FPs) از طریق Babylon یا استیکینگ غیرمستقیم از طریق Lombard. از طریق پروتکل استیکینگ بیتکوین Babylon ، دارندگان BTC میتوانند داراییهای خود را برای کمک به تأمین امنیت شبکهها به نمایندگی واگذار کرده و پاداشهای استیکینگ دریافت کنند. این فرایند به دو شیوه امکانپذیر است:یا













یکی از نوآوریهای متمایز Lombard، مدل اتحاد امنیتی (Security Alliance) است. این اتحاد متشکل از 14 نهاد پیشروی داراییهای دیجیتال است که نامهای شناختهشدهای همچون OKX، Galaxy، DCG، Wintermute، Amber Group، Figment و P2P را در بر میگیرد. اتحاد امنیتی مزایای کلیدی زیر را فراهم میآورد:

غیرمتمرکزسازی ریسک: حذف نقاط آسیب پذیر تک نقطه ای

عملیات حرفهای: حضور اعضایی متخصص در حوزه های تخصصی خود

همسویی منافع: تقسیم مسئولیت مشترک برای حفظ امنیت سیستم

شفافیت درون زنجیره ای: قابلیت راستی آزمایی تمامی عملیات روی بلاک چین









علاوه بر اتحاد امنیتی، Lombard یک چارچوب جامع و چندسطحی امنیتی را پیادهسازی کرده است که شامل موارد زیر است:

حسابرسی قراردادهای هوشمند توسط چندین شرکت حسابرسی معتبر در سطح جهانی

پروتکلهای سختگیرانه ضد پول شویی (AML) و پایش مستمر ریسک

ردیابی کامل تراکنش ها برای تضمین شفافیت در برابر کاربران

بهکارگیری فناوری پیشرفته مدیریت کلید (CubeSigner) برای نگهداری ایمن داراییها













موفقیت Lombard بر پایهی قدرت و گستردگی اکوسیستم آن شکل گرفته است. تاکنون بیش از 80 پروتکل پیشرو در حوزه دیفای (DeFi) توکن LBTC را یکپارچهسازی کردهاند؛ از جمله:

پروتکل های وامدهی: Aave، Morpho، Maple و سایرین

پلتفرم های معاملاتی: Pendle، Curve و نمونه های دیگر

پلتفرم های Restaking: EigenLayer، Etherfi و ...

صرافی های بزرگ: OKX، Bybit، MEXC و دیگران

این سطح گسترده از پذیرش، به دارندگان LBTC طیفی متنوع از کاربرد ها و فرصت ها ارائه می دهد. نتیجه آن است که سرمایه گذاران میتوانند داراییهای خود را با انعطاف بالا متناسب با تحمل ریسک و اهداف بازدهی شخصی شان تخصیص دهند.













برای کاربران روزمره: پروتکل Lombard راهکاری ایمن و ساده برای فعا لسازی بیت کوین های بلااستفاده (BTC) فراهم میکند؛ روشی که امکان بهرهبرداری از بازدهی اضافی را میدهد، بی آنکه ارزش ذاتی دارایی های پایه به خطر بیفتد.

برای توسعهدهندگان و پروتکل ها: پروتکل Lombard دریچهای سریع و بدون اصطکاک به سوی نقدینگی بیتکوین ایجاد کرده است. همکاری با این پلتفرم به یکی از کارآمدترین مسیرها برای بلاکچینها و پروتکلها جهت دسترسی مستقیم به سرمایه ی بومی بیت کوین بدل شده است.

برای صنعت در مقیاس گسترده تر: آنچه Lombard در حال ساخت آن است، صرفاً یک زیرساخت نیست؛ بلکه سازوکاری پویا برای نقدینگی، شبکهای توزیعی و لایه ای برای دسترسی است که در کنار یکدیگر، موتور محرک مرحلهی بعدی رشد این صنعت خواهند بود.

نقش بیت کوین در اقتصاد درون زنجیره ای: جایگاه BTC بهعنوان «طلای دیجیتال» و ابزاری برای ذخیره ارزش امروز به طور گسترده پذیرفته شده است. اما Lombard باور دارد که این نقش میتواند فراتر رود. با آوردن BTC به درون زنجیره، Lombard آغازگر عصری تازه است؛ عصری که در آن بیتکوین نهتنها ذخیره ارزش، بلکه بازیگری فعال در شکلدهی به اقتصاد درونزنجیرهای خواهد بود.





سلب مسئولیت: این اطلاعات به هیچ وجه توصیه ای در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مشاوره مالی، حسابداری یا سایر خدمات مرتبط محسوب نمی شود و همچنین دعوت یا پیشنهادی برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ گونه دارایی نیست. مطالب ارائه شده توسط مرکز دانستنی های MEXC صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارند و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تلقی شوند.لطفاً پیش از هرگونه اقدام سرمایه گذاری، نسبت به درک کامل ریسک های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط کامل تصمیم گیری کنید. MEXC هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.



