لاگرانژ (Lagrange) چیست؟ زیرساختی برای محاسبات بین زنجیره‌ ای بدون دانش

با تکامل سریع اکوسیستم چند زنجیره ای، نیاز به محاسبات امن، کارآمد و قابل تأیید داده های بین زنجیره ای به یکی از بزرگترین چالشها در توسعه بلاکچین تبدیل شده است. Lagrange با یک پروتکل مدولار و مقیاس پذیر که توسط اثبات دانش صفر (ZK) پشتیبانی میشود، مستقیماً به این چالش میپردازد و زیرساختهای حیاتی را برای برنامه های غیرمتمرکز (dApps) فراهم میکند. لاگرانژ با ایردراپ توکنهای آینده، اکوسیستم رو به رشد و پتانسیل امیدوارکننده قیمت توکن، به عنوان یکی از جذابترین عرضه های سکه در فضای دانش صفر و بین زنجیره ای در حال ظهور است.













کمکپردازنده ZK به توسعهدهندگان این امکان را میدهد که مستقیماً با استفاده از دستورات SQL مانند از قراردادهای هوشمند، دادههای درون زنجیرهای را جستجو کنند. این امر موارد زیر را امکانپذیر میسازد:





داده های بلاکچین در یک پایگاه داده قابل تأیید و سازگار با ZK پیش پردازش می شوند؛

شبکه اثباتکننده ZK لاگرانژ برای محاسبه و تجمیع اثبات های دانش صفر؛

جستجو های کم هزینه و پرسرعت - حتی در زنجیره های مختلف.





این امر به طور چشمگیری هزینههای گس و تأخیر برای محاسبات درون زنجیرهای را کاهش میدهد - که باعث افزایش کارایی برنامههای غیرمتمرکز و در عین حال افزایش تقاضا برای توکن لاگرانژ میشود.









شبکه اثباتکننده ZK از برنامههای مختلفی از جمله rollups، پیامرسانی بین زنجیرهای و کمکپردازندههای ZK پشتیبانی میکند. ویژگیهای آن عبارتند از:





زیرشبکه های ماژولار: به هر بلاکچین، rollup یا برنامهای اجازه میدهد تا در صورت نیاز متصل شود و نقاط شکست منفرد را از بین ببرد.

پشتیبانی از سیستم اثبات متنوع: سازگار با سیستمهای اثبات مختلف مانند Boojum، Plonky3 و Plonky2 برای برآوردن نیازهای اکوسیستمهای مختلف.

دسترسی بالا و بهرهوری هزینه: با EigenLayer ادغام شده و از بیش از 85 اپراتور در سطح سازمانی برای اجرای اثباتکنندهها استفاده میکند و تولید اثبات در زمان واقعی و عملکرد هزینه بهینه را تضمین میکند.





از آنجایی که این لایه به زیرساخت ضروری برای برنامههای غیرمتمرکز تبدیل میشود، انتظار میرود که تأثیر مثبتی بر قیمت توکن و ارزش بلندمدت سکه Lagrange داشته باشد.









لاگرانژ کمیتههای ایالتی را برای اعتبارسنجی امن و غیرمتمرکز وضعیت در سراسر زنجیرهها معرفی میکند:





مجموعه اعتبارسنج های در حال گسترش پویا: امنیت از مجموعه ای از اعتبارسنج ها که به طور مداوم در حال رشد و پویا هستند و از طریق EigenLayer دوباره ثبت میشوند، حاصل میشود.

سازگاری گسترده زنجیره: برای مقیاسپذیری و تولید اثبات وضعیت برای هر بلاکچینی، صرف نظر از مکانیسم اجماع آن، طراحی شده است.

سیستم اثبات ماژولار: این پروتکل امکان اثبات وضعیت، ذخیرهسازی یا محاسبات قابل تنظیم را فراهم میکند که متناسب با نیازهای خاص برنامههای مختلف تنظیم شده است.





این امر امنیت بین زنجیرهای را تقویت میکند و برای توکن لاگرانژ، که برای حفظ عملیات کمیته حیاتی است، سودمندی ایجاد میکند.









زیرساخت لاگرانژ از موارد استفاده مختلف در دنیای واقعی پشتیبانی میکند و به توکن و قیمت توکن آن، اصول بلندمدت قوی میدهد:





دیفای: قیمت گذاری چند زنجیرهای DEX، بازارهای وام دهی، تجمیع بازده

گیم فای: اعتبارسنجی داراییهای بازی بین زنجیره ای، ردیابی وضعیت، دستاورد ها

اوراکل ها: جایگزینی بدون نیاز به اعتماد و با تأخیر کم برای اوراکلهای سنتی

هوش مصنوعی + بلاکچین: اجرای مدل هوش مصنوعی/یادگیری ماشین قابل تأیید روی زنجیره با توکن به عنوان سوخت.





این ابزارها از پذیرش گسترده سکه لاگرانژ پشتیبانی میکنند و استفاده از آن را در اکوسیستمهای روی زنجیره و خارج از زنجیره تقویت میکنند.













مه 2023: 4 میلیون دلار دور پیشسرمایهگذاری

مه 2024: 13.2 میلیون دلار دور سرمایهگذاری اولیه از شرکتهای برتر مانند Founders Fund، Archetype و 1kx.





این دورها پایه و اساس ایردراپ توکن Lagrange و استراتژی توزیع جهانی سکه را بنا مینهند. سرمایهگذاران روی مقیاسپذیری و کاربرد بین زنجیرهای مدل توکن و مومنتوم قیمت توکن در آینده شرطبندی میکنند.









لاگرانژ با پروژههای بزرگ بلاکچین از جمله موارد زیر همکاری داشته است:





شبکه EigenLayer، Base، Frax Finance

شبکه Mantle Network، Omni Network، AltLayer و غیره





در ژانویه ۲۰۲۵، لاگرانژ اثباتکننده غیرمتمرکز ZK Stack از ZKsync را ادغام کرد - گامی بزرگ دیگر در جهت مرکزیت بخشیدن به توکن خود برای محاسبات بین زنجیرهای امن.



