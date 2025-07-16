کوین HENLO چیست؟ نگاهی عمیق به جذاب‌ ترین میم‌ کوین Berachain





میم کوین ها با طنز و ویژگی های جامعه محور خود، جامعه کریپتو را مجذوب خود میکنند. HENLO ، یک میم کوین نوظهور در اکوسیستم Berachain، از موقعیت فرهنگی منحصر به فرد و اقتصاد توکنی نوآورانه خود برای تعریف مجدد نحوه تعامل کاربران با ارزهای دیجیتال استفاده میکند. این مقاله به بررسی عمیق ریشههای HENLO، توزیع توکن، مکانیسمهای جامعه و پتانسیل رشد آینده آن میپردازد.









جامعه ی هانی جار (Honey Jar) (THJ) پروژهی HENLO را برای ساخت یک پروژهی کریپتوی متمایز مبتنی بر طنز و فرهنگ اینترنتی راهاندازی کرد. برخلاف ارزهای دیجیتال سنتی که بر ویژگیهای فنی و عملکردهای مالی تأکید دارند، HENLO تعامل فرهنگی و تعامل اجتماعی را در اولویت قرار میدهد و هدف آن خدمت به عنوان یک نماد فرهنگی در اکوسیستم براچین است.





اصل راهنمای HENLO بر اساس قراردادهای چالشبرانگیز است. با همکاری با پروژههای جاافتادهای مانند رامن فایننس ( Ramen Finance )، تقریباً بلافاصله توجه گستردهای را به خود جلب کرد. تیم بنیانگذار، از یک پشتوانهی قوی اجتماعی برای ایجاد یک میمکوین سرزنده و سرگرمکننده استفاده میکند که با علاقهمندانی که برای فرهنگ و طنز ارزش قائل هستند، طنینانداز میشود.









کوین HENLO در مجموع 100 میلیارد توکن عرضه دارد. تخصیص به شرح زیر است:

مشارکت کنندگان ( 15% ): نه ماه قفل با 3 ماه صخره.

سرمایه گذاران ( 20% ): شش ماه قفل برای تضمین تعهد بلندمدت.

پروتکل PoL و مشوق ها (23%) : برای پاداشهای اعتبارسنجها، بازارسازی و نقدینگی اولیه DEX.

جامعه ( 32% ): از طریق ایردراپها و فروش Ramen Launch برای افزایش مشارکت.

رزرو (10%): به مدت 36 ماه قفل شده برای حمایت از توسعه پایدار.





کوین HENLO همچنین oHENLO را ارائه میدهد، یک گزینه خرید که به دارندگان اجازه میدهد HENLO را با 25% تخفیف خریداری کنند و عدالت بازار را تضمین کرده و از دستکاری جلوگیری کنند.









کوین HENLO با ارائه چندین برنامه تشویقی بر رشد مبتنی بر جامعه تأکید میکند:

برنامه ایردراپ : توکن ها را به 50,203 کیف پول به دو شکل HENLO و oHENLO توزیع میکند.

سیستم امتیازدهی : به کاربران امتیازهایی برای شرکت در رویدادها و نگهداری داراییهای تعیینشده میدهد؛ امتیازها پس از راهاندازی شبکه اصلی Berachain برای HENLO قابل بازخرید میشوند.

مکانیسم Crews: به اعضای جامعه اجازه میدهد تا به تیمها بپیوندند، در چالشها رقابت کنند و جوایز اضافی کسب کنند.





این ابتکارات باعث افزایش تعامل و گسترش دامنه و مشارکت HENLO میشود.









As of the time of writing, HENLO trades at approximately $0.000667, with a market capitalization of about $2.3 million. Going forward, HENLO plans to expand its ecosystem by partnering with additional NFT projects, DeFi protocols, and gaming platforms to boost the token's utility and value.













کوین HENLO در حال حاضر یکی از داغترین توکنهای بازار است. MEXC از موقعیت خود به عنوان اولین عرضهکننده برای فهرست کردن HENLO استفاده کرد و به کاربران دسترسی زودهنگام به معامله را داد. برای خرید HENLO در MEXC، این مراحل را دنبال کنید:





1）برنامه MEXC را باز کنید و وارد آن شوید یا از وب سایت رسمی دیدن کنید.

2）در نوار جستجو، HENLO را جستجو کنید و معاملات اسپات را انتخاب کنید.

3）نوع سفارش خود را انتخاب کنید، تعداد و قیمت را وارد کنید و معامله را تکمیل کنید.





کوین HENLO با ادغام فرهنگ، طنز و تعامل قوی جامعه، از مدل معمول میمکوین فراتر میرود. این ارز دیجیتال با پشتیبانی توکنومیک نوآورانه و مکانیسمهای تشویقی متنوع، به سرعت در حال تثبیت حضور خود در اکوسیستم براچین است. HENLO به عنوان نمونهای برجسته از نوآوری در فضای میمکوین، به دلیل ترکیب منحصر به فرد فرهنگ و طراحی مبتنی بر جامعه، شایسته توجه است.



