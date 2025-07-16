پروتکل FlyTrade (FLY) چیست؟: موتور ارتقاء برای تجربه معاملات بین زنجیره‌ ای

با ادامه شکوفایی اکوسیستم چند زنجیره ای، تعامل یکپارچه داراییها بین بلاکچینها به یک نیاز کلیدی در عملیات روزانه کاربران تبدیل شده است. FlyTrade (FLY) برای حل این مشکل ایجاد شده است - FlyTrade به عنوان یک پلتفرم معاملاتی بین زنجیره ای کارآمد، ایمن و کاربرپسند، قصد دارد تجربه معاملات بین زنجیره ای را با هوشمندانه ترین مسیرها و کمترین مراحل، از نو تعریف کند.









پروتکل FlyTrade یک پروتکل نقدینگی بین زنجیره ای است که بر اساس مفهوم انتزاع زنجیره ساخته شده است. هدف آن یکپارچه سازی دسترسی به نقدینگی داراییهای چند زنجیرهای و ایجاد قابلیت همکاری یکپارچه بین زنجیرهها است. در حال حاضر، FlyTrade از معاملات تجمیعی در چندین شبکه بلاکچین اصلی و بیش از 18,000 دارایی - از جمله استیبل کوین ها ، توکنهای LP و توکن های yield-bearing - پشتیبانی میکند. FlyTrade که در ابتدا با نام پروتکل Magpie شناخته میشد، دستخوش تغییر نام تجاری کامل و تحول محصول شده و با یک چارچوب معاملاتی انتزاع زنجیره ای کاملتر وارد فضای DeFi space شده است.













پروتکل FlyTrade یک موتور تجمیع هوشمند بین زنجیرهای ساخته است که داده های بلادرنگ را از صدها DEX و استخر نقدینگی دریافت میکند. این موتور به طور خودکار کمترین لغزش قیمت و بهترین مسیر قیمت را شناسایی میکند و تضمین میکند که هر تراکنش بین زنجیرهای با حداکثر کارایی انجام شود.









کاربران نیازی به تغییر شبکههای کیف پول یا انتقال دستی داراییها ندارند. FlyTrade به طور خودکار زنجیره مقصد دارایی هدف را تشخیص میدهد و تمام ارتباطات بین زنجیرهای را مدیریت میکند و این کار را به سادگی وارد کردن نتیجه دلخواه انجام میدهد و پروتکل بقیه کارها را انجام میدهد.









در حال حاضر از طیف گسترده ای از شبکه های محبوب از جمله Ethereum ، آربیتروم، اپتیمیسم، پولیگان، بیس، zkSync، Avalanche ، اسکرول، لاینا، مانتا، براچین، بلاست، متیس، Fantom و موارد دیگر پشتیبانی میکند - که اکثر سناریوهای تعامل داراییهای درون زنجیرهای را پوشش میدهد.









فلایترید (FlyTrade) قصد دارد ویژگیهای انتزاعی حساب مانند حمایت از هزینه تراکنش (gas fee)، امضای خودکار بین زنجیرهای و مدیریت کیف پول چند دارایی را معرفی کند - که یک تجربه کاربری یکپارچه در سراسر زنجیرهها، قابل مقایسه با استفاده از یک پلتفرم متمرکز، ارائه میدهد.









اقتصاد توکن FlyTrade حول توکن بومی خود یعنی FLY متمرکز شده است و از یک مکانیسم حلقه FLYwheel نوآورانه که برای تشویق معاملهگران فعال و شرکتکنندگان بلندمدت طراحی شده است، بهره میبرد. این ساختار از رشد پایدار اکوسیستم و مدیریت کارآمد پشتیبانی میکند. این مدل دارای دو حالت مشارکت اصلی - xFLY و FLY33 - است تا هم به کاربران فعال و هم به دارندگان غیرفعال خدمات ارائه دهد.













قفل برای افزایش قدرت رأی: کاربران میتوانند FLY را قفل کنند تا xFLY دریافت کنند. هرچه دوره قفل طولانی تر باشد، وزن رأیگیری بیشتر میشود.

رأی برای هدایت تخصیص مشوق ها: دارندگان xFLY به هدایت مشوقهای FLY به جفت های معاملاتی خاص رأی میدهند و جریان سرمایه را بهینه میکنند.

یارانه های کارمزد معاملات و انحراف قیمت: جفتهای معاملاتی با حجم رأی بالا از کاهش کارمزدها و انحراف قیمت ها بهره مند میشوند.

تقسیم درآمد: دارندگان xFLY بر اساس سهم رأی گیری خود، سهمی از کارمزدهای پلتفرم را کسب میکنند.

پاداش های افزایش یافته: قفل کردن و معامله فعال، پاداش های چند برابر را برای تشویق به ادامه مشارکت آزاد میکند.

مکانیسم خروج: خروج استاندارد، توکنها را به تدریج در یک دوره سه ماهه آزاد میکند و به حفظ ثبات اکوسیستم و جلوگیری از گمانهزنیهای کوتاهمدت کمک میکند. خروج فوری به کاربران امکان میدهد توکنهای خود را فوراً برداشت کنند. با این حال، 50٪ از مبلغ برداشت شده به طور دائم سوزانده میشود تا عرضه در گردش کاهش یابد و ارزش توکن در درازمدت حفظ شود.









رأی گیری الگوریتمی: نیازی به رأیگیری دستی نیست - آرا به صورت خودکار توسط سیستم تعیین میشوند.

پاداش های مرکب خودکار: درآمدها به طور خودکار برای افزایش رشد ارزش، مجدداً سرمایهگذاری میشوند.

بدون نیاز به قفل شدن: FLY33 یک توکن نقدشونده است که آزادانه قابل معامله یا انتقال است.

ایدهآل برای معامله گران کماستفاده یا دارندگان بلندمدت: از مشوق های غیرفعال اکوسیستم با حداقل تعامل لذت ببرید.





این مدل توکن به کاربران مستقیماً برای فعالیت معاملاتی پاداش میدهد، نه صرفاً برای تأمین نقدینگی - که باعث ایجاد یک اکوسیستم معاملاتی کارآمدتر و پویاتر میشود.









قراردادهای پروتکل FlyTrade چندین دور ممیزی امنیتی شخص ثالث را پشت سر گذاشتهاند و به سیستم های نظارت بر ریسک در لحظه مجهز شدهاند تا ایمنی دارایی های کاربر را تضمین کنند. رابط کاربری این پلتفرم از کیف پول های اصلی غیرمتمرکز مانند MetaMask، WalletConnect و Coinbase Wallet پشتیبانی میکند. این امر همراه با تأیید امضای درون زنجیرهای، تضمین میکند که کاربران همیشه کنترل کامل بر وجوه خود را حفظ میکنند. FlyTrade در آینده قصد دارد نقدینگی تجمیعشده از صرافیهای متمرکز را ادغام کرده و یک اپلیکیشن موبایل راهاندازی کند که به کاربران امکان میدهد از مبادلات دارایی بین زنجیرهای یکپارچه در هر زمان و هر مکان لذت ببرند.









پروتکل FlyTrade توسط یک تیم جهانی با تخصص عمیق در توسعه محصول Web3، مهندسی مالی و زیرساخت بلاکچین هدایت میشود:





مدیرعامل: علی رحمان - معمار وب 3 و بنیانگذار چندین پروتکل درون زنجیره ای

مدیر ارشد اطلاعات: اکرام انصاری - متخصص بازارهای مالی و ناظر بر استراتژی و مشارکت های سرمایه ای

مدیر ارشد فناوری: گرگلی هگیکوزی - متخصص توسعه بلاکچین و مسئول طراحی پروتکل اصلی





در بخش تأمین مالی، FlyTrade توسط سرمایهگذاران برتر از جمله Jump Crypto، ParaFi، Republic، GSR، Big Brain Holdings و Arkstream Capital پشتیبانی میشود که پشتیبانی قوی برای نوآوریهای تکنولوژیکی بلندمدت و گسترش بازار آن فراهم میکند.









استراتژی توسعه FlyTrade بر حوزههای کلیدی زیر تمرکز دارد:





استقرار ویژگی های انتزاعی حساب برای بهبود قابلیت استفاده برای کاربران جدید

راه اندازی یک اپلیکیشن موبایل برای بهبود تجربه معاملاتی و سادهسازی جریانهای ورود به سیستم Web3

ادغام نقدینگی صرافی متمرکز برای تعمیق بیشتر دفاتر سفارش

گسترش مداوم پشتیبانی از زنجیره ها و انواع داراییهای جدید برای برآوردن نیازهای متنوع معاملاتی

تقویت مکانیسم های تشویقی کاربران برای پیشبرد استقلال جامعه و پیشبرد مدیریت پروتکل



